ネプテューヌシリーズ「正統ナンバリング」始動。　2026年3月19日（木）21時 発表！

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、ネプテューヌシリーズのナンバリング最新作に関する告知を公開しました。





◆15周年最大の衝撃。ネプテューヌ、10年以上ぶりの「正統ナンバリング」始動。


2025年に15周年を迎え、新たな展開をみせるネプテューヌシリーズ！


前作にあたる『新次元ゲイム ネプテューヌVII』以来、10年以上ぶりとなるナンバリング最新作を【2026年3月19日（木）21時】に発表！


発表は、コンパイルハート公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開を予定。



▼発表予告 ティザームービー


https://youtu.be/-RjvJ54BKSw


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-RjvJ54BKSw ]


▼コンパイルハート公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@CompileHeartOFFICIAL



◆全次元が震える、シリーズ史上最大級のアップデートが今始まる！配信番組ですべてが明らかになる──新たなネプテューヌに刮目せよ!!


新作発表に先立ち、本日よりティザーサイトを公開中！


発表会の配信情報のほかに、キャラクターのシルエットが掲載。


シリーズファンにとって見覚えのある姿だけでなく、新しいキャラクターの姿も……？


詳細はナンバリング最新作・制作発表会をお見逃しなく！




▼「ネプテューヌ」ナンバリング最新作　ティザーサイト


https://www.compileheart.com/neptune/next/dimension/




▼ネプテューヌ公式Ｘ


ネプテューヌシリーズの最新情報は、ネプテューヌシリーズ公式Ｘでも続々発信中！


https://x.com/NepCompileHeart