ネプテューヌシリーズ「正統ナンバリング」始動。 2026年3月19日（木）21時 発表！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-RjvJ54BKSw ]
◆全次元が震える、シリーズ史上最大級のアップデートが今始まる！配信番組ですべてが明らかになる──新たなネプテューヌに刮目せよ!!
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、ネプテューヌシリーズのナンバリング最新作に関する告知を公開しました。
◆15周年最大の衝撃。ネプテューヌ、10年以上ぶりの「正統ナンバリング」始動。
2025年に15周年を迎え、新たな展開をみせるネプテューヌシリーズ！
前作にあたる『新次元ゲイム ネプテューヌVII』以来、10年以上ぶりとなるナンバリング最新作を【2026年3月19日（木）21時】に発表！
発表は、コンパイルハート公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開を予定。
▼発表予告 ティザームービー
https://youtu.be/-RjvJ54BKSw
▼コンパイルハート公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@CompileHeartOFFICIAL
新作発表に先立ち、本日よりティザーサイトを公開中！
発表会の配信情報のほかに、キャラクターのシルエットが掲載。
シリーズファンにとって見覚えのある姿だけでなく、新しいキャラクターの姿も……？
詳細はナンバリング最新作・制作発表会をお見逃しなく！
▼「ネプテューヌ」ナンバリング最新作 ティザーサイト
https://www.compileheart.com/neptune/next/dimension/
▼ネプテューヌ公式Ｘ
ネプテューヌシリーズの最新情報は、ネプテューヌシリーズ公式Ｘでも続々発信中！
https://x.com/NepCompileHeart