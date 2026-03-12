GitMind、無料「AI 問題作成ツール」を正式リリース

Wangxu Technology Co., Ltd.GitMind

WangxuTech社が提供するAIマインドマップツール「GitMind」は、このたび教育分野に特化した新機能「無料 AI 問題作成ツール」を正式リリースした。PDF・PowerPoint・Wordなどの教材資料をアップロードするだけで、選択式・穴埋め・○×判定など複数の問題形式を、詳細な解答・解説付きで自動生成する。

教師や講師が日々費やしていた「テスト問題の作成」にかかる膨大な時間を大幅に削減し、生徒・学習者にはパーソナライズされた演習問題を提供する。学校・塾・個別指導から受験・資格試験対策まで、あらゆる教育シーンにおける学習効率の革新を目指す。

■ 背景と課題

教育現場では、良質な練習問題や定期テストの作成に多大な時間と労力が求められている。特に教師・講師にとって、授業準備と並行して問題を手作業で作成する負担は課題となっていた。また、学習者側も自分に合った問題を見つけにくく、効率的な自習が難しいという声が多かった。

GitMindは、こうした教育現場のペインポイントを解決するため、AIを活用した問題作成ツールを開発。資料をアップロードするだけで、AIが内容を解析し、即座に学習効果の高い問題セットを生成する仕組みを実現した。

■ 主な機能・特徴

■ 使い方（3ステップ）

ステップ1：資料をアップロード、またはテーマを入力

教科書・レジュメ・PDFなどをアップロード、またはキーワードやテーマを入力するだけでOK。





ステップ2：問題形式・設問数を設定

問題形式（選択式・穴埋め・○×など）や出力言語、設問数を自由に設定。ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能。





ステップ3：練習開始・エクスポート

GitMind上でそのまま学習でき、共有リンクの作成や、PDF・Word・画像での書き出しにも対応。

■ 活用シーン

・ 学校・塾の授業 -- 授業中の小テスト、宿題、クイズを瞬時に用意

・ 自学自習の効率化 -- AIが弱点克服のための最適な問題をパーソナライズ生成

・ 受験・資格試験対策 -- 範囲ごとに大量のドリルを作成し、試験前の徹底対策

・ 塾・予備校・個別指導 -- バリエーション豊かな問題集を瞬時に用意し、教材作成時間を大幅短縮

・ 教材・講義資料の活用 -- 講義資料をそのまま問題バンクへ変換し、知識定着を促進

■ 新学期応援キャンペーン

■ GitMindとは？

GitMindは、WangxuTech社が提供するクラウドベースのAIマインドマップ・フローチャート作成ツールです。直感的なインターフェースで、アイデアの整理・情報構造の可視化・知識の共有をシームレスに実現します。

AI問題作成ツールの追加により、GitMindはYouTube要約・PDF翻訳・音声文字起こし・Excel解析・インフォグラフィック作成など、多彩なAI機能を備えた「AI情報処理プラットフォーム」としてさらに進化を遂げています。

■ 製品情報

ツールURL：https://gitmind.com/jp/ai-quiz-generator

提供形態：無料（一部プレミアム機能あり）

対応形式：PDF / PPT / Word

対応問題形式：選択式（単一・複数）、○×判定、穴埋め

出力形式：PDF・Word・画像・共有リンク

■ 会社概要

社名：WANGXU TECHNOLOGY CO., LIMITED

事業内容：AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

GitMind公式ページ：https://gitmind.com/jp

利用規約：https://gitmind.com/jp/terms

プライバシーポリシー：https://gitmind.com/jp/privacy

■ 本件に関するお問い合わせ先

TikTok：https://www.tiktok.com/@gitmind_jpgm

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@gitmind_jpgm

Threads：https://www.threads.net/@gitmindjapan

メールアドレス：support@gitmind.com