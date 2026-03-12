大阪メモリアルパークにて、竹田恒泰氏プロデュース「竹田式古墳墓」の第6回現地説明会を開催！当日は117名が参加

株式会社 前方後円墳

2026年3月8日（日）大阪メモリアルパーク古墳墓にて、株式会社前方後円墳 代表取締役の竹田恒泰による第6回現地説明会が開催されました。

当日は4部に分けて実施され、合計117名（57組）の方々にご参加いただきました。第1回からの累計参加者数は756名にのぼり、回を重ねるごとに多くの方々にご関心をお寄せいただいております。

近年日本では、少子高齢化や家族構造の変化に伴い、お墓の継承者不足や墓じまいの増加などお墓をめぐる環境が大きく変化しています。

こうした背景の中で、供養のあり方そのものを見直す動きも広がっており、新しいお墓の選択肢を求めて説明会に参加する方が増えています。

当日のようす

会場では、少子高齢化や継承者不足、墓じまいの増加といった日本のお墓を取り巻く現状について解説するとともに、当社が提案する「竹田式古墳墓」という新しい供養の形について、歴史的背景や思想を交えながら説明が行われました。

説明はユーモアを交えながら進められ、笑いが起こる場面もあり、終始和やかな雰囲気の中で進行しました。

大阪メモリアルパークでの現地説明会は継続的に開催されており、これまでの累計参加者数は700名を超えています。

株式会社前方後円墳では、日本の歴史文化を象徴する「古墳」をモチーフとした新たな供養の選択肢「竹田式古墳墓」を提案し、全国での展開を進めています。

今後も説明会やイベントを通じて理解を深めていただく機会を提供しながら、次の時代の供養文化の創造を目指してまいります。

大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”に再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する遺産。

その古墳を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代人のために再構築したのが「竹田式古墳墓」です。歴史 × デザイン × 永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルが、今まさに注目を集めています。

■ 舞台は“関西No.1”の評価を受ける唯一無二の霊園

生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望。

講談社「週刊現代」の特集「お墓のグランプリ・一般墓地部門」において、関西地区第1位、全国でも総合第3位にランクインした確かな実績。そして世界的建築家・安藤忠雄氏の設計・監修による洗練された特別空間。

眺望・実績・デザインのすべてが最高峰で融合した、全国でも類を見ない聖域です。

▼『古墳の窓口』 大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9



▼ 大阪メモリアルパーク古墳墓 ドローン映像 ▼

https://youtu.be/EwunGJ5uzZg?si=vPMNJ9ddNTgQERo_

最新情報は『古墳の窓口』のメール配信にてご確認ください。

▼ 『古墳の窓口』お客様登録 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/entry (https://madoguchi.kofun.co.jp/entry)

・当社の取り組みや新サービスのご紹介

・全国の古墳墓開発状況

・ご指定地域の新規古墳墓に関する情報

・ご指定地域の現地説明会、現地見学会の情報

当社サイト『古墳の窓口』は、古墳墓のご契約、納骨・祭祀の予約、式年祭・年忌法要の確認まで、お申し込みからご契約後に必要な各種機能を備えています。

▼ 『古墳の窓口』 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：『古墳の窓口』https://madoguchi.kofun.co.jp (https://madoguchi.kofun.co.jp)

公式HP：https://kofun.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@zkf_kofun (https://www.youtube.com/@zkf_kofun)

Instagram：https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/ (https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/)

X：https://x.com/zenpokoenfun_jp/ (https://x.com/zenpokoenfun_jp/)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765 (https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765)



大阪メモリアルパーク販売株式会社

代表取締役：樋口 光一

所在地：大阪府大東市龍間271-8

公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/

古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw

Instagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/





