韓国発の人気キャラクター『エスターバニー』と時計ブランド『Angel Heart(エンジェルハート)』のライフスタイル雑貨を取り扱う新ライン『AH』がコラボレーションし、オリジナルルームウェアを発売。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）の時計ブランド「Angel Heart(エンジェルハート)」は、ライフスタイル雑貨を取り扱う新ライン『AH』と韓国発の人気キャラクター『エスターバニー』とのコラボレーションルームウェア＆ミニ目覚まし時計セットを公式オンラインショップにて3月12日(木)より予約開始、3月19日(木)より発売します。

本コラボレーション商品のビジュアルモデルは、HoneyWorksサウンドプロデュースのアイドルグループ「高嶺のなでしこ」のメンバー松本ももなさんを起用しました。

コラボレーション特設ページ：https://www.ueni-angelheart.jp/estherbunny/(https://www.ueni-angelheart.jp/estherbunny/)

コラボレーションルームウェア＆ミニ目覚まし時計商品詳細

Angel Heart が大切にしてきた「毎日にそっと寄り添うものづくり」と『エスターバニー』のときめくかわいさをぎゅっと詰め込んだ特別なルームウェア。

そして、横50mm×縦80mmのころんと可愛いミニ目覚まし時計。

ベッドサイドやデスクにちょこんと置くだけで、お部屋の中までときめくようなアイテムです。

頑張る自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも。

“好き”に囲まれる時間を叶える『AH by Angel Heart』 × 『ESTHER BUNNY』 コラボレーションを、ぜひお楽しみください。

エスターバニー刺繍入り

Angel Heartのブランド名にちなみ、天使の羽とハートを抱えているエスターバニーの姿を胸元に刺繍しました。

リボン付きショートパンツ

エスターバニーのワンポイントでもあるリボンをショートパンツにあしらいました。

実用性に優れたデザイン

フード・袖口・ショートパンツにフリルをあしらい、おうちの中でもスタイルがよく見えて気分まで華やぐデザインに仕上げました。

また、洗顔や洗い物の際にお手元が濡れにくいよう、袖口にはゴムを入れています。

さらにポケット付きで、かわいさだけでなく実用性にもこだわりました。

オリジナルタグデザイン

襟元タグと商品タグもオリジナルデザイン。

細部まで拘ったコラボレーションアイテムをお楽しみください。

サイズ

【トップス(フリーサイズ)】

身幅:54cm/肩幅:46cm/着丈:58cm/そで丈:52cm

【ショートパンツ(フリーサイズ)】

ウエスト:ゴム仕様66-90cm/ヒップ:100cm/股上:26cm/股下:3cm/もも周り:67cm/すそ周り:68cm

【ミニ目覚まし時計】

横50mm/縦80mm

素材

ポリエステル 95％

ナイロン5％

コラボレーションルームウェア発売概要

■品番：AH-RW-EB

■価格：税込11,000円

■予約開始日：2026年3月12日(木)昼12時

■発売日：2026年3月19日(木)昼12時

■販売場所：公式オンラインショップ

https://www.ueni-angelheart.jp/c/collection/collaboration/aht-ahrweb

Gallery

エスターバニーについて

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、

POPでガーリーなテイストのバニーのキャラクター。

ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、

多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された

独特の世界観が大きな魅力です。



・WEBサイト：https://estherbunny.jp/

・X：https://x.com/estherbunny_jp

・Instagram：https://www.instagram.com/estherbunny_jp

松本ももなさん

HoneyWorksサウンドプロデュースの

アイドルグループ「高嶺のなでしこ」のメンバー。

薄ピンク担当でツインテールがトレードマーク。

SNSの総フォロワー数は70万人以上！※

その圧倒的ビジュと愛されキャラでアイドル領域を超え、

美容・ファッション領域でも活躍中。

※ 2026年2月現在

Angel Heart新ライン『AH』とは

Angel Heartは今年で22年目。

いつの時代も女性に寄り添ってきました。

いつのシーンでもかわいいを感じられるように、新ラインとして腕時計以外の生活雑貨を取り扱う『AH』を展開します。

株式会社ウエニ貿易

ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。

腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。

百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。2022年より「アディダス オリジナルス」ウォッチの輸入元となりました。