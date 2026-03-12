Raspberry Piの最新マイコンRP2350B搭載、多彩なセンサー接続を可能にする開発プラットフォーム「Picossci（ピコッシィ）2B Branch」をスイッチサイエンスが発売
株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、 Raspberry Pi独自開発の最新マイコンRP2350Bを搭載した基板シリーズ「Picossci（ピコッシィ）2B」として、8個のGROVEコネクタと 2個のQwiicコネクタを搭載した、拡張性に優れる開発ボード「Picossci 2B Branch」を発売しました。また、本製品のグラフィック液晶接続コネクタに直結可能なピンヘッダ付きディスプレイモジュールも同時発売。センサー情報の蓄積から、液晶とスイッチを組み合わせたインタラクティブな操作まで、複雑な配線なしで可能な本製品は、IoT開発や教育現場での利用に最適です。
「Picossci 2B Branch」の特徴
自由度の高いインターフェース設計： RP2350Bの強力なGPIO機能を最大限に活用し、合計10個（GROVE×8、Qwiic×2）の拡張コネクタを搭載しています。
- 2系統の独立I2Cバス： Qwiicコネクタ（CN9/10）とGROVEコネクタ（CN2～CN4）を物理的に異なるバスに分離。I2Cアドレスが固定された同一センサーの2台同時接続が可能です。
- 多機能GROVEポート：GROVE コネクタの信号は RP2350B の GPIO 機能を利用しており、CN5～CN8はデジタル入出力に加え、アナログ入力やI2Cにも対応。CN1はUART通信もサポートしており、接続するデバイスに合わせてポートの役割をソフトウェアから柔軟に定義できます。
グラフィック液晶接続コネクタを標準装備：同時発売の「AQM1248A小型グラフィック液晶ボード （ピンヘッダ付き）」を差し込むだけで、複雑な配線なしに視認性を確保するUIを構築可能です。
実用的な周辺機能をワンボードに集約 4個の汎用LED、入力用のレバースイッチ、データ保存用のmicroSDカードソケットを搭載。
カスタマイズ性： 5V入力端子とSWD信号端子は配線パターンを搭載し、必要に応じて部品をはんだ付けすることで拡張が可能です。
「Picossci 2B Branch」の基板仕様
- Picossci 2B RP2350B ピッチ変換基板
- - RP2350B 搭載
- - 32 Mbit Flash ROM 搭載
- - 12.000 MHzクロック発振器搭載
- - RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載
- - 2 x 汎用LED（1 x 黄緑／1 x 赤）搭載
- 8 x GROVE コネクタ搭載（CN1 ～ CN8）
- 2 x Qwiic コネクタ搭載（CN9 と CN10）
- 2 x 汎用LED（1 x 黄緑／1 x 赤）搭載
- レバースイッチ搭載（左右・押し込み）
- グラフィック液晶接続コネクタ ※ロングラン製品AQM1248A小型グラフィック液晶ボードにピンヘッダを付け同時発売（別売）
- microSDカードソケット搭載
- USB Type-C コネクタ搭載
- 3.3 V／700 mA 出力電源回路搭載以下は配線パターンのみ（部品をはんだ付けすれば使えます）
- 5 V電源入力ピン（USBの 5 V入力と併用可能）
- SWD端子
「Picossci 2B Branch」表
「Picossci 2B Branch」裏
「AQM1248A小型グラフィック液晶ボード（ピンヘッダ付き）」
AQM1248A小型グラフィック液晶ボード （ピンヘッダ付き）
128x48ドットの小型グラフィック液晶 AQM1248Aのピッチ変換ボードです。レベルシフタを搭載しているので3.3V系、5V系どちらのマイコンとも接続できます。SPI（SCK,SDI,CS）+RS（データ・コマンドの選択）の4本の信号で制御します。Picossciシリーズの対応基板やArduino Unoに直接取り付けることが可能です。ピンヘッダが付いています。
販売情報
スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。
「Picossci 2B Branch」
型番 SSCI-108270
商品名 Picossci 2B Branch
価格（消費税込み） 5,500 円
購入ページ https://ssci.to/10827
「AQM1248A小型グラフィック液晶ボード （ピンヘッダ付き）」
型番 SSCI-110228
商品名 AQM1248A小型グラフィック液晶ボード （ピンヘッダ付き）
価格（消費税込み） 1,980 円
購入ページ https://ssci.to/11022
▶︎ 他社の商標または登録商標
Raspberry Piは、Raspberry Pi財団の登録商標です。
記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。
