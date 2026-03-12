片腕の戦士が撃ち抜く破壊アクション満載のスタイリッシュFPS『Severed Steel』PS5／Switchパッケージ版が2026年6月18日発売決定！

SOFTSOURCE PTE LTDSevered Steel 2021-2025 (C) Greylock Games Studio LLC. Licensed to and Published by Soft Source Pte Ltd. “Severed Steel” is trademark of Greylock Games Studio LLC, as applicable. All rights reserved.

シンガポールを拠点とするパブリッシャー Soft Source は、デベロッパーの Greylock Studio と共同で、スタイリッシュなFPSとして高い評価を受けている『 Severed Steel（セバード・スティール）』 のパッケージ版リリースを発表しました。



本作は 2026年6月18日、PlayStation 5 と Nintendo Switch 向けに日本の店頭で発売予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oazEKxzPId8 ]

『Severed Steel』について

『Severed Steel（セバード・スティール）』は、華麗なアクションスタントと破壊可能な環境が特徴のシングルプレイFPSです。



スローモーション演出（バレットタイム）を多用した爽快な戦闘と、片腕の主人公というユニークな設定が大きな魅力。

頼れるのは、あなたの引き金を引く指と、鋼鉄製のブーツだけ。

壁走り、ダイブ、宙返り、スライディングなどのアクションを連続でつなぎながら、敵だらけの巨大施設を駆け抜け、最後の一人まで叩きのめしましょう。

主な特徴

■ 個性的な主人公

主人公は、俊敏な片腕のスナイパー Steel（スティール）。

本作にはリロードの概念がありません。

弾は慎重に使い、必要なら倒した敵の武器を奪って戦い続けましょう。

■ スタイリッシュな戦闘

弾丸をかわし、壁を蹴って跳び、スライディングキックを叩き込み、武器を投げつける――

どんな手段でも生き残れば勝ち。

ハイスピードで激しい銃撃戦が楽しめます。

■ 完全破壊可能な環境

ステージの多くはボクセル構造で破壊可能。

4.7mm弾で壁の石膏を撃ち抜く、0.50口径の弾丸で分厚いコンクリートを破壊、

アームキャノンで建物に巨大な穴を開けるなど、多種多様にシーンを塗り替えてゆき、環境そのものを武器として使えます。

■ ダイナミックAI

敵は分隊ベースのAIで行動。

決まったスクリプトはなく、戦闘は毎回異なる展開になります。

■ Firefightモード

アーケードスタイルのスコアアタックモード。

全42ステージ、各ステージにサブチャレンジがあり、

20種類以上の「ミューテーター」（ゲーム内容を変化させる要素）をアンロック可能。

ハイスコアやクリアタイムを競い、リーダーボードの頂点を目指しましょう。

■ キャンペーンモード

全6章で構成されたストーリーキャンペーン。

巨大企業 EdenSys の勢力に立ち向かいながら、施設を撃ち破っていきます。

■ 充実したアクセシビリティ

難易度・映像・音声・操作・ナビゲーションなど、さまざまな設定を細かく調整可能。

幅広いプレイヤーが楽しめる設計になっています。

ゲーム発売情報

タイトル： 『 Severed Steel（セバード・スティール）』

ジャンル： FPS、アクション

対応機種： PlayStation5／Nintendo Switch

発売日： 2026年6月18日

価格： 3,500円（税別）

対応言語: こちらのタイトルは日本語, 英語, フランス語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, 韓国語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)字幕に対応しております。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Caravan SandWitch』や『Cabernet』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish(https://x.com/SSourcePublish)), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram

(@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com

