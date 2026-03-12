【DRESSY CAFE】“推し活・記念日”フォト体験できる！クロッフルケーキ＋セルフフォトプランが登場

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、プロデュースするDRESSY CAFE名古屋・大阪にてクロッフルケーキ＋セルフフォトプランが登場することをお知らせいたします。

クロッフルケーキ＋セルフフォトプランが登場

「PLACOLE & DRESSY」がプロデュースするウェディングのテーマパークカフェ『DRESSY CAFE』名古屋店・大阪店にて、クロッフルケーキプラン＋セルフフォト撮影プランの予約受付を開始いたしました。本プランでは、メッセージ入りクロッフルケーキとセルフフォト撮影を組み合わせ、半個室空間でゆったりと過ごせる特別な体験をご提供いたします。

バースデーや記念日のお祝いはもちろん、“推し活”などの特別なシーンにもご利用いただける新しいフォトカフェプランです。

特別な1日を彩る、メッセージ入りクロッフルケーキ

本プランでは、バースデーなどの記念日にぴったりな、メッセージ入りクロッフルケーキをご用意。大切な方への想いを込めたオリジナルメッセージで、特別な時間を演出いたします。さらに、お好きなミニ花瓶をテーブルに飾り付けながら、自由にコーディネートをお楽しみいただけます。ウェディングの世界観に包まれた華やかな空間で、思い出に残るひとときをお過ごしください。

半個室で楽しむセルフフォト体験 ！記念日や推し活にも最適

半個室空間でゆったりと撮影できるセルフフォトプランは、バースデーや記念日はもちろん、推し活利用にも最適です。周囲を気にせず、自分たちだけの空間で撮影をお楽しみいただけます。推しカラーのアイテムやアクリルスタンド、ぬいぐるみなどを取り入れた撮影も可能。ミニ花瓶でテーブルコーディネートを自由に演出しながら、“推し“との特別な時間を写真に残していただけます。推しの誕生日会や記念日、イベント前後のご利用にもおすすめのプランです。

DRESSY CAFE 名古屋店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1066_1_92c245856add7b4b92d8351e9b4e4efe.jpg?v=202603131251 ]予約はこちら :https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/party/287500943

DRESSY CAFE 大阪店

今月のカバーモデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1066_2_3ae07de8e1375297d5a07b03a9607284.jpg?v=202603131251 ]予約はこちら :https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/party/287563111

■3月号表紙

カバーモデル：俳優・モデル 生見愛瑠

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202603-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896