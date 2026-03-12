児童書版「転スラ」最新刊・『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（上）』かなで文庫より、3月16日（月）発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、かなで文庫『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜15（上）』を、2026年3月16日（月）に発売いたします。
難しい言葉もわかりやすく解説した児童文庫版『転生したらスライムだった件』を読んで盛り上がろう！
【転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（上）あらすじ】
テンペスト軍は帝国の先遣隊を鎮圧した。しかし本当の脅威――最強の竜種の一柱“灼熱竜”ヴェルグリンドが襲来し状況は一変する。
リムル不在の窮地に、ヴェルドラは住民たちを守るため、迷宮から飛び出し姉の前に立ちはだかるが……。
一方、ドワルゴン近郊ではガゼル王率いる軍勢が帝国の猛威にさらされていた。最強の姉弟による次元をこえた激突と、各地で火蓋を切る絶望的な戦い。
そして帝都へと自ら出向いたリムル。事態はますます混沌としていくのだった。
販売協力店で購入すると『両面紙しおり』がもらえる！
2種ともに片面は、もりょ先生の描き下ろしイラストになっております！
・販売協力店にてかなで文庫『転生したらスライムだった件』シリーズから１冊ご購入ごとに１枚プレゼントしております。
・絵柄はお選びいただけない場合がございます。店舗ごとの配布条件に従ってご利用ください。
・店舗ごとに数量限定(先着順)での配布となり、ご希望の絵柄が配布終了している場合もございますが予めご了承ください。
・店舗ごとの状況により配布方法などが異なる場合がございます。詳細についてはご利用の店舗様へお問合せください。
※対象店舗などの詳細は下記特設サイトをご確認ください。
https://kanadebunko.jp/bookstore/hanbaiten/
書籍情報
転生したらスライムだった件 落日の帝国 15（上）
https://kanadebunko.jp/book/2089
小説：伏瀬／イラスト：もりょ／キャラクター原案：みっつばー
ISBN：9784867169315
定価 ：902円 （本体820円＋税10%）
発売日：2026年3月16日
【かなで文庫公式Xアカウントはこちら！】
https://x.com/kanadebunko
公式アカウントでは、かなで文庫版『転スラ』最新情報や、放送中のアニメと連動したキャラクター紹介などを投稿中！
これから『転スラ』を初めて読むお子さんにもピッタリ！
プレゼントにもおすすめのかなで文庫『転生したらスライムだった件』１.、２.の上・中・下巻セットが登場！
かなで文庫『転生したらスライムだった件』
１.最強のスライム誕生！？ 上・中・下巻セット
小説：伏瀬
イラスト：もりょ
キャラクター原案：みっつばー
定価：2,244円（税込）
ISBN：9784867166055
https://kanadebunko.jp/book/1710
<１.セット内容>
転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（上）
転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（中）
転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（下）
かなで文庫『転生したらスライムだった件』
２.ジュラの森の大異変 上・中・下巻セット
小説：伏瀬
イラスト：もりょ
キャラクター原案：みっつばー
定価：2,244円（税込）
ISBN：9784867166062
https://kanadebunko.jp/book/1711
<２.セット内容>
転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（上）
転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（中）
転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（下）
新たな物語を“奏でる”児童小説レーベル「かなで文庫」
マイクロマガジン社の児童小説レーベル。
かなで文庫では転スラの児童書籍版や、「恋愛」「ミステリー」「ホラー」などを中心とした様々な作品を隔月15日に発売いたします。
かなで文庫公式サイト https://kanadebunko.jp/
かなで文庫公式X https://x.com/kanadebunko
【お問い合せ先】
