児童書版「転スラ」最新刊・『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（上）』かなで文庫より、3月16日（月）発売！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、かなで文庫『転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜15（上）』を、2026年3月16日（月）に発売いたします。

難しい言葉もわかりやすく解説した児童文庫版『転生したらスライムだった件』を読んで盛り上がろう！

【転生したらスライムだった件 囚われの暴風竜 15（上）あらすじ】

テンペスト軍は帝国の先遣隊を鎮圧した。しかし本当の脅威――最強の竜種の一柱“灼熱竜”ヴェルグリンドが襲来し状況は一変する。

リムル不在の窮地に、ヴェルドラは住民たちを守るため、迷宮から飛び出し姉の前に立ちはだかるが……。

一方、ドワルゴン近郊ではガゼル王率いる軍勢が帝国の猛威にさらされていた。最強の姉弟による次元をこえた激突と、各地で火蓋を切る絶望的な戦い。

そして帝都へと自ら出向いたリムル。事態はますます混沌としていくのだった。

書籍情報

転生したらスライムだった件 落日の帝国 15（上）

https://kanadebunko.jp/book/2089

小説：伏瀬／イラスト：もりょ／キャラクター原案：みっつばー

ISBN：9784867169315

定価 ：902円 （本体820円＋税10%）

発売日：2026年3月16日

プレゼントにもおすすめのかなで文庫『転生したらスライムだった件』１.、２.の上・中・下巻セットが登場！

かなで文庫『転生したらスライムだった件』

１.最強のスライム誕生！？ 上・中・下巻セット

小説：伏瀬

イラスト：もりょ

キャラクター原案：みっつばー

定価：2,244円（税込）

ISBN：9784867166055

https://kanadebunko.jp/book/1710

<１.セット内容>

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（上）

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（中）

転生したらスライムだった件 １.最強のスライム誕生！？（下）

かなで文庫『転生したらスライムだった件』

２.ジュラの森の大異変 上・中・下巻セット

小説：伏瀬

イラスト：もりょ

キャラクター原案：みっつばー

定価：2,244円（税込）

ISBN：9784867166062

https://kanadebunko.jp/book/1711

<２.セット内容>

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（上）

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（中）

転生したらスライムだった件 ２.ジュラの森の大異変（下）

新たな物語を“奏でる”児童小説レーベル「かなで文庫」

マイクロマガジン社の児童小説レーベル。

かなで文庫では転スラの児童書籍版や、「恋愛」「ミステリー」「ホラー」などを中心とした様々な作品を隔月15日に発売いたします。

かなで文庫公式サイト https://kanadebunko.jp/

かなで文庫公式X https://x.com/kanadebunko

