「WELLBEING AWARDS 2026」受賞について

三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 窪田 博、以下 「三菱UFJ信託銀行」）は、ウェルビーイングの向上に資する優れた取り組みを表彰する「WELLBEING AWARDS 2026」を受賞しましたので、お知らせします。

社員一人ひとりの価値観を起点に、部門や役職を越えた対話と協働を促進する社員参画型プロジェクト「WiL～『はたらく』を、もっといいものに～」が、社員の主体的な参画を通じて、働きやすさや働きがいの向上と組織の持続的成長の両立を目指す取り組みとして評価されたものです。

１．「WELLBEING AWARDS」について

「WELLBEING AWARDS」は、人々の多様な幸福の価値観と健康に向き合い、認め合える社会づくりに特に貢献した「商品・サービス」「活動」「組織」に光を当て、世の中に広めていくことで、ウェルビーイングな社会を推進する取り組みです。株式会社朝日新聞社などにより構成されたウェルビーイングアクション実行委員会が主催しています。

２．受賞内容について

三菱UFJ信託銀行は、コーポレートメッセージ「人をつなぐ。未来をつなぐ。」のもと、今後も社員一人ひとりがいきいきと働ける環境づくりを通じて、金融サービスと事業活動による社会課題の解決と持続可能な社会の実現、そしてウェルビーイングな社会の実現に貢献してまいります。

