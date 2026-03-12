【緊急食料支援】物価高・春休みの「二重の食費増」に備え、子育て世帯約500世帯へ追加食料支援を実施

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

認定NPO法人フードバンク山梨は、2026年3月24日（火）から3月26日（木）の3日間、現在支援中の子育て世帯 約500世帯を対象に、緊急の追加食料支援を実施します。

物価高騰が続く中、年度末から春休みにかけては家計への打撃が集中する時期です。光熱費・保険料などの固定費の支払いが重なる一方、春休みに入ると学校給食がなくなり、1日3食すべてを家庭でまかなう必要が生じます。この「二重の食費増」が、経済的に厳しい家庭を直撃します。

実施概要

実施背景--なぜ「今」追加支援が必要なのか

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96284/table/51_1_468f761d4ffcdb616a7cd706be0e3d64.jpg?v=202603121151 ]1. 年度末の固定費集中

3月は進学に伴う支出やなどの固定支出が重なりやすく、食費を削らざるを得ない家庭が増加します。

2. 給食の無い春休み

学校給食がなくなる春休み期間中は、子どものいる家庭の食費負担が大幅に増加します。1日3食を家庭でまかなうコストは、保護者にとって大きな重圧です。

3.止まらない物価高騰

食料品を中心とした物価高騰が続く中、支援中の世帯から「食費が足りない」という声が相次いでいます。当団体はこの実態を重く受け止め、今回の緊急対応を決定しました。

支援を必要とする方々の声（申請書より・匿名）

「私一人の収入で生活しながら、母（軽度認知）の食事と子どもの食事で、給料はほとんどなくなってしまい、光熱費などの値上がりで支払いが大変なため、パート以外にアルバイトを二つ掛け持ちしています。」

「ひとり親で子供3人を養っています。大学・高校・中学とそれぞれに学費がかかり、最近の物価高により更に経済的に厳しい状況です。」

「色々な物が値上げをし、入学用品の購入などもあり、今年も苦しい生活がスタートします。食べ盛りな子どもに少ない食事だと申し訳ないと思いつつ、生活していくのがやっとです。」

ボランティア募集中

3月24日～26日の3日間、食品の箱詰め作業ボランティアを募集しています。

ご参加希望の方は、フードバンク山梨までご連絡ください。

取材のご案内

現場取材（準備・仕分け）、当事者インタビュー（匿名・後ろ姿・声加工対応）、代表・スタッフコメントなど、取材に幅広く対応しています。お気軽にご連絡ください。

認定特定⾮営利活動法人 フードバンク山梨

所在地：〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1

代表 ：米山けい子

設立：2008年10月19日

代表TEL:055-298-4844

担当：佐伯（さえき）TEL:080-6618-5515

mail : info@fbyama.com

https://fbyamana.fbmatch.net