全国社会保険労務士会連合会 2025年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表

全国社会保険労務士会連合会（会長：若林 正清）は、2026年３月12日、労働・社会保障制度及び人事労務管理の実務に携わる社労士の視点に基づく提言として、2025年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表した。

公表ページ（連合会HP）：

https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/974/Default.aspx(https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/974/Default.aspx)

全国社会保険労務士会連合会は、『「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現』をコーポレートメッセージに労働法・社会保障制度及び人事・労務管理の専門家である社労士として、日頃から実務に携わる現場の視点に基づく政策提言を行っている。さらに、2025年の第9次社会保険労務士法改正により、「社会保険労務士の使命」として「適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与すること」が法に明記されたことを受け、連合会はこれらの使命の実現に資する政策提言として取りまとめ、真に人を大切にする社会の実現を目指している。



提言の取りまとめにあたっては、全国の社労士から広く意見募集を行っており、本年度は、過去の提言に新たな視点を加え改定した提言2項目と新たに寄せられた意見に基づく提言18項目を追加し、柔軟な働き方の推進を阻害している法制度や、現場で不公平・非効率な運用を生んでいる法規制の改善提案を中心に、62項目の提言を取りまとめた。

また、「働く」ことの価値観や働き方などが多様化するなか、社労士は人的資本経営の専門家であることを宣言している。



当連合会は、労働法・社会保障制度及び人事労務の専門家であり、労使双方の視点を併せ持つ社労士の知見に基づく政策提言を、今後も継続的かつ積極的に発信する。