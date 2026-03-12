エクセリオ、日本の太陽光発電FIP第27回入札で30MWacを獲得

X-Elio Japan株式会社

2026年3月12日-再生可能エネルギー事業および蓄電プロジェクトの開発を専門とする世界的企業であるエクセリオは、日本の第27回太陽光フィードインプレミアム（FIP）入札で約30MWacを獲得しました。これにより、アジアで最も重要な再生可能エネルギー市場の一つである日本におけるエクセリオの存在感が一層強まりました。

エクセリオは北海道の石狩市嶺泊と釧路市新野での2つのプロジェクトで、合計30MWacを落札しました。落札価格はそれぞれ5.12円/kWhと4.67円/kWhです。

今回の入札ラウンドでは計79MWが落札され、そのうちエクセリオが約38%を獲得し北海道における事業基盤をさらに強化しました。エクセリオは日本の再生可能エネルギー発電容量の拡大および長期的な脱炭素化目標の達成を支援することを目指しています。

北海道石狩市の嶺泊プロジェクトは、設備容量15MWp、推定年間発電量16,848MWhです。今回の入札では10MWacを獲得しました。

北海道釧路市の釧路新野プロジェクトは、設備容量27MWp、推定年間発電量36,147MWhとなる予定です。今回の入札ラウンドでは20MWacを獲得しました。

今回の結果は、日本市場におけるエクセリオの強固な地位を強化し、戦略的市場において競争力のある再生可能エネルギープロジェクトを開発する能力を示すものです。

■エクセリオについて：

エクセリオは、再生可能エネルギープロジェクトの開発に特化したブルックフィールド社傘下の企業です。スペイン、イタリア、ドイツ、米国、日本、オーストラリア、中南米、中東でグローバルに事業を展開しています。20年の実績と3GW以上の発電所建設の経験を持つ世界的企業として、持続可能性の向上、温室効果ガスの削減、気候変動対策に積極的に取り組んでいます。

