東北を代表するインフルエンサー2名がプロデュースするSNS運用代行『OiOi STUDIO』を開始［株式会社SEALs］

株式会社SEALs

株式会社SEALs（本社：宮城県仙台市）と株式会社リセンダー（本社：宮城県仙台市）は、企業SNSの運用代行サービス『OiOi STUDIO（オイオイスタジオ）』 の共同提供を開始しました。本サービスは、当社の実績を基に企業のSNSアカウント設計から投稿企画、動画制作、数値分析・改善までを一気通貫で支援し、採用・集客などの事業成果に直結させることを目的としたSNS運用代行サービスです。

東北を代表する社長インフルエンサー2名がタイアップし、プロデュース

『OiOi STUDIO（オイオイスタジオ）』 はSNSの最前線で実績のある両社の社長インフルエンサー2名と、両社の戦略・企画・編集を担うプロフェッショナルチームが連携し、サービス提供を行います。

これまでショート動画を中心としたSNS運用を中心に、累計支援企業数250社を突破しており、その知見とノウハウをもとに、より多くの企業におけるSNS運用をサポートするために誕生しました。

アカウント設計から投稿企画、動画制作、数値分析・改善までを一気通貫で支援しつつ、両社の社長インフルエンサーである「Fラン社長りょうま×ながの社長」とのタイアップ投稿が行えるプランを設置しています。インフルエンサーとのコラボにより、アカウントの成長や成果を促進します。

社長インフルエンサー：熊谷怜真（株式会社SEALs 代表取締役）

「Fラン会長」で知られる社長インフルエンサー。150社以上のブランド向上に貢献し、SNS総フォロワー70万人超、累計1,000万回再生の実績を持つ。

【SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/ryoma_kumagai/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ryoma_kumagai

YouTube：https://www.youtube.com/@ryoma_kumagai

社長インフルエンサー：長野雅樹（株式会社リンクロノヴァ代表取締役）

地方創生・経営・SNSを軸に活動する実業家。「ながの社長」の愛称で親しまれ、YouTube／TikTok双方で登録者100万人越えの社長インフルエンサー。発信力と現場感ある運用経験を強みに、再現性ある設計を提供する。

【SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/nagano_president/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lincronova

YouTube：https://www.youtube.com/@naganosyatyotobuka

「ただSNSに投稿する」から「バズるのは当たり前」へ-設計から改善までを一貫サポート

企業でのSNS運用は今やビジネスシーンでも活用される情報発信源となっている一方、企業における「SNSからの売上・採用の結果が見えない」「運用の俗人化」といった課題を抱えている企業が増えています。

OiOi STUDIOは、こうした課題に対し「バズるのは当たり前」をコンセプトに、再現性のある再生数やコメント数の伸びる「設計」を提供するサービスです。

当社が展開してきた東北の企業を中心としたSNS運用支援サービス「ハジめる」の知見を土台とし、強力なタイアップにより、成果の出るSNS運用を行います。

これまでには宮城県を拠点とするプロスポーツチームSNS運用や、地元企業コラボによる発信により東北を中心とした企業のSNS運用などを行ってまいりました。

プラン一例

運用代行プラン（長野社長×熊谷コラボプラン）：月額65万円

サービス内容：企画、撮影、編集、月次ミーティング、投稿代行、レポート作成

長野社長出演投稿（6投稿／年）、熊谷の投稿（1投稿／年）、熊谷ストーリーズ投稿（6投稿／年）

本プランではながの社長、Fラン会長 熊谷怜真とのコラボ投稿まで提供。全国のSNS利用者への発信力が期待されます。

※他のプランについてはお問い合わせください。



提供範囲（一例）

企画選定：レポートと社内に貯蓄されているデータを下に最大限に効果が見込める企画を選定投稿順やアルゴリズムも加味する

アカウント調整：各業界での成功事例を持ち寄りユーザー導線の最適化を行う

台本等作成：担当者により台本等を作成弊社内で内容精査を行い、正式にご提案

撮影：クリエイターが定期的に訪問し写真や動画を撮影

編集：編集専門スタッフと担当が連携し0.1秒単位で動画調整を行う

レポート報告：マーケティング調査スタッフにより現状の数字、トレンドをチェック。次月の方向性を提案

対応SNS

Instagram／TikTok／YouTube shorts 等

「バズる」から東北の企業をサポートする-株式会社SEALs代表 熊谷怜真

SNSは運用すること自体が目的ではなく、「誰に・何を・どう届けるか」を徹底的に設計して、事業の数字に接続する時代となりました。

OiOi STUDIOは、トレンドを分析した“本質的な運用”で、アカウントを伸ばしつつ、企業の「届けたい」の発信を組み込むことで、企業の成長に貢献します。

【会社概要】

会社名：株式会社SEALs

代表取締役：熊谷 怜真

所在地：〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目8番13号 仙台協立第一ビル4階E号

設立：2023年5月10日

資本金：10,000,000円

事業内容：SNSマーケティング、採用ブランディング、企業成長支援

TEL：022-200-2196（受付時間 10:00～18:00／平日）

HP：https://seals-marketing.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SEALs 広報担当：塚谷

TEL：022-200-2196

Mail：soumu@sealstohoku.com