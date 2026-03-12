パチンコが変わる！PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルの公約『確変マニフェスト』続編ムービー本日公開

日本遊技機工業組合

日本遊技機工業組合（略称：日工組、理事長：榎本善紀）は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として展開しているWebムービー『確変マニフェスト』のムービー2タイプを、3月12日（木）より公開いたします。

本シリーズは、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルさんが掲げる公約「確変マニフェスト」をムービーとして可視化し、パチンコ業界の“いま”と“これから”を、わかりやすく楽しく発信するファクト訴求型コンテンツです。CMの世界観と連動したスピンオフストーリーとして展開しながら、業界の取り組みや社会的役割を具体的に紹介していきます。

■公開スケジュール

3月12日（木）公開

確変マニフェスト第2弾『パチパチは静かに打つもまた一興！』

～サイレントプレイ（静音遊技）の提案～

2025年10月以降、一部のパチンコ機にはイヤホンジャックが搭載され、イヤホンを持参して本体に接続することで、ホール内でも自分だけの音量で楽しむ「没入型」遊技が可能となっています。本作では、「パチンコは音が大きい」という従来イメージを刷新し、“静かに楽しむ新しいスタイル”を提案します。

確変マニフェスト第3弾『玉やメダルで社会貢献！』

～広がるチャリティ活動～

パチンコやパチスロの遊技後に余った玉（端玉）やメダルを、社会貢献活動へ活用する取り組みが全国のホールで広がっています。お客様の善意によって寄せられた玉やメダルは、奨学金支援や子ども食堂支援など、地域社会に還元されています。本作では、“楽しみながら社会貢献ができる”パチンコの新たな一面を紹介します。

■「確変マニフェスト」とは

「確変マニフェスト」とは、 PACHI-PACHI-QUEENが宣言した「パチンコを変えろ！」のスローガンを実現していくための“指針”であり、日工組が展開する PACHI-PACHI-7プロジェクト において業界全体が目指すゴール＝「より健全で、時代に即したパチンコ体験」を社会に提示していくための道しるべでもあります。今回公開するのは、1月に発表された公約の続編となります。

■Webムービー概要

公開日：

・2026年3月12日（木）

確変マニフェスト 第2弾『パチパチは静かに打つもまた一興！サイレントプレイ対応機種、日々増加中。』https://youtu.be/rL9RoOh0ECc

確変マニフェスト 第3弾『玉やメダルで社会貢献！みんなの善意が、奨学金や子ども食堂を支える力に。』https://youtu.be/IT5cWKwGoSo

出演：藤田ニコル（PACHI-PACHI-QUEEN）、ビッグクラッピー ほか

公開先：PACHI-PACHI-7公式サイト／公式YouTube ほか

・Webサイト https://pachi-pachi-7.jp/manifest/

・X https://x.com/KIBUNPACHIPACHI

・LINE https://line.me/R/ti/p/@804umpbp

■「PACHI-PACHI-7（パチパチセブン）プロジェクト」について

パチンコ・パチスロが本来持っている遊技としての魅力や最新情報を発信しながら、最強のエンターテインメントを提供していくプロジェクト。業界全体を盛り上げるべく、今後も数多くの取り組みを計画中です。

2026年4月には、パチンコをこよなく愛するPACHI-PACHI-QUEENの理想を詰め込んだ初心者向けの体験展示「Parlor Nicole」が幕張メッセにて開催されるニコニコ超会議2026（4月25・26日開催予定）に登場します。さらに、「PACHI-PACHI-7」の名称を冠した新しい景品ブランドが立ち上がり、PACHI-PACHI-QUEENがプロデュースするオリジナルラインナップも登場します。 “パチンコホールから笑顔を持ち帰る”をテーマに、パチンコ・パチスロの余韻を日常の中でも楽しんでいただけるアイテムを展開予定です。

その他にも、さまざまなプロモーション施策を予定していますので、ぜひご期待ください。