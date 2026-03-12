SORAMICHI、Braze、パートナーサミットにてパートナーアワード「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」受賞

株式会社SORAMICHI

株式会社SORAMICHI（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川本広二）は、顧客エンゲージメントプラットフォームを提供するBraze株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷篤尚）が2026年3月3日に開催したパートナー向けカンファレンス「Braze パートナーサミット 2026」において、2026年度パートナー表彰プログラム「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」の 「Rising Star of the Year（協業活動の早期立ち上げ）」 を受賞したことをお知らせします。

受賞の背景

「Braze Alloys Partner Network」は、Brazeの導入支援や活用促進、カスタマーサクセス、マーケティング活動などの分野において顧客へ高い価値を提供し、Brazeのビジネス成長に貢献したパートナー企業を表彰するプログラムです。日本では今回で4回目の開催となり、ビジネスへのインパクト、カスタマーサクセスの共創、パートナーアセットとの連携、マーケティング変革の革新性など複数の観点から選考が行われました。

SORAMICHIは、卓越したオペレーション支援体制を強みに、多くのクライアントが直面する「運用の定着化・高度化」の課題解決に貢献した点が高く評価され、今回の受賞に至りました。

同社はBrazeの導入後の運用設計、施策実行、データ活用の高度化までを一貫して支援し、顧客企業におけるBraze活用の促進に寄与しています。

Braze株式会社 代表取締役社長 水谷篤尚氏 コメント

「このたび『Braze Alloys Partner Network 2026, Japan』において卓越した成果を挙げられたパートナーの皆様に、心より御礼申し上げます。当社はパートナーの皆様との連携を通じて、日本企業のマーケティングを次のステージへ引き上げ、より高度にパーソナライズされた顧客体験の実現に取り組んでいます。受賞された各社は、それぞれの領域で高い専門性を発揮し、AIで強化されたBrazeの機能を最大限に活用することで、クライアントの成長と変革を力強く支援しています。今後もパートナーの皆様との協業をさらに深化させ、日本企業のマーケティングおよび顧客エンゲージメントの進化を支援してまいります。」

今後の展望

SORAMICHIは今後もBrazeとのパートナーシップを一層強化し、顧客データの統合・活用を基盤とした高度なマーケティング支援を推進してまいります。

また、パーソナライズされたコミュニケーション設計や施策実行支援を通じて、企業の顧客エンゲージメントの最大化と持続的な事業成長の実現に貢献してまいります。

Brazeについて

Braze は、ブランドが「Be Absolutely Engaging(TM)」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。Braze の活用で、マーケティング担当者はあらゆるデータソースから、データを収集、施策実行ができ、1 つのプラットフォームからマルチチャネル、かつリアルタイムに、顧客とパーソナライズされたコミュニケーションができます。

さらにAIで仮説検証と最適化を繰り返しながら、大量配信を支援するスケーラビリティーで、ハイパーパーソナライゼーションを実現し、ブランドに熱狂するファンとの魅力的な関係を構築、維持できます。

同社は、2024 年の米国ニュースで働きがいのあるテクノロジー企業に選ばれ、英国の Great Place to Work 誌で 2023 年の女性にとって最も働きやすい職場に選ばれ、ガートナー(R) の 2023 年マジック クアドラント(TM) でマルチチャネル マーケティング ハブおよびマーケティング ハブのリーダーに選ばれました。

The Forrester Wave(TM): クロスチャネル マーケティング ハブ、2023 年第 1 四半期。Braze はニューヨークに本社を置き、北米、ヨーロッパ、APAC に 10 以上のオフィスを構えています。

サービスサイト：https://www.braze.com/ja

＜株式会社SORAMICHI 会社概要＞

株式会社SORAMICHI（ソラミチ）は、企業変革を戦略立案から実行まで伴走するDXコンサルティング集団です。 豊富なコンサルティング経験をもとに、マーケティング・IT戦略を踏まえた目指すべき姿を描き、高度な専門性をもって、お客様の課題解決の為に最適なソリューションを提供し、実行まで伴走いたします。200名以上の専門性豊かな仲間とともに、DX事業（システムコンサルティング・自社サービス開発・システム開発）、デジタルマーケティング事業（インターネット広告・クリエイティブ制作）に加えて、ホテル・飲食事業なども幅広く手がけています。

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 4F CROSSCOOP 新橋

設立：2017年5月

代表取締役社長：川本 広二

会社URL：https://www.sora-michi.co.jp/