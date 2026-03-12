スクール管理システム「Schola+（スコラプラス）」が「埼玉DXパートナー」に認定

VISH株式会社

VISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵浩之）は、2026年3月に、埼玉県DX推進支援ネットワークが認定する「埼玉DXパートナー」に登録されましたことをお知らせいたします。

当社が提供するスクール管理システム「Schola+（以下、スコラプラス）」は、埼玉県内で既に100施設に導入されており、スイミングスクール、体操教室、ダンススクール、バレエ教室、英会話教室、習字教室など幅広い業種でご活用いただいています。このたびの認定を機に、埼玉県内のスクール・習い事教室のデジタル化・業務効率化をより一層支援してまいります。

■埼玉DXパートナーとは

「埼玉DXパートナー」は、公益財団法人埼玉県産業振興公社 DX推進支援グループが運営する「埼玉県DX推進支援ネットワーク」の制度です。県内企業のDX推進を支援するため、IT企業・SIer・コンサルティング会社・教育機関など、DXやデジタル化に関するソリューションを持つ事業者を「埼玉DXパートナー」として認定しています。

認定を受けた事業者は、埼玉県DX推進支援ネットワークのポータルサイトに掲載され、県内企業からのDXに関する相談対応やソリューション提案を通じて、地域全体のデジタル化推進に貢献します。

埼玉DXパートナー検索ページ：https://www.saitamadx.com/dx-partner/

■埼玉県内での導入実績

スコラプラスは、埼玉県内で100施設に導入されており、スイミングスクール、体操教室、ダンススクール、バレエ教室、英会話教室、習字教室、プログラミング教室など、さまざまなスクール・習い事教室で活用されています。



全国では累計導入施設数1,200施設、累計会員登録数120万人を突破し、保護者とのコミュニケーションアプリ「れんらくアプリ」の累計ダウンロード数も400万件を超えています。

今回の認定を機に、当社は埼玉県DX推進支援ネットワークの一員として、県内スクール事業者のDX推進をさらに支援してまいります。

■埼玉県内の導入事例

スコラプラスは、埼玉県内のスクール事業者様の業務効率化に貢献しています。以下に、実際に導入されている施設様の事例をご紹介いたします。

【事例1】カルチャーBOX様（埼玉県川口市／ロボット・プログラミング教室）松下 貴仁様（カルチャーBOX We’KidsAcademy ミエルかわぐち責任者・講師）

埼玉県の川口・浦和・つくばに3教室を展開する、子ども向けロボットプログラミング教室です。導入前は、責任者の松下様が事務作業を担当しており、Excelでの出欠管理や電話での振替調整に追われていました。1日に10件ほどの振替対応が発生し、その都度手作業で修正が必要な状況だったといいます。

こうした課題を解決するため、2018年12月にスコラプラスを導入。保護者がアプリ上で欠席連絡と同時に振替日時を選べるようになったことで、電話・メール・LINEでの個別対応が不要に。振替業務の負担は90%削減され、本来の指導業務に集中できる環境が整いました。

導入事例のご紹介：https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/culturebox/

【事例2】English Play Room様（埼玉県上尾市／英会話スクール）アイクソエ キングスリー様、アイクソエ泉美様（English Play Room）

埼玉県上尾市で未就学児から高校生まで約230名が通う英会話スクールです。会員数の増加に伴い、1人で担当していた事務作業、特にレッスンの予約・振替対応が負担となっていました。電話やメールでのやり取りが頻繁に発生し、Googleカレンダーでの管理にも限界を感じていたことから、2022年9月にスコラプラスを導入されました。

導入後は、保護者がアプリから直接予約・振替の手続きを行えるようになったことで、業務量が体感で3分の1に。また、無料体験レッスンの受付をスコラプラスの申し込みフォームに切り替えたことで、電話対応中の取りこぼしがなくなり、新規会員の獲得増加にもつながっています。

導入事例のご紹介：https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/english-play-room/

■スクール管理システム「スコラプラス」について

スコラプラスは、スポーツ教室・学習塾・音楽教室・カルチャースクールなど、あらゆる「習い事」の現場で使える業務支援システムです。会員の入会手続きから月謝の決済、出欠・振替の管理、保護者との連絡まで、日々の運営業務を効率化します。

これまで紙や電話、Excelなどでバラバラに管理していた作業を一元化し、誰でも簡単に使える直感的な操作性で、現場の負担を軽減します。保護者はスマホアプリから振替・予約申し込みができ、スタッフはリアルタイムで情報を確認可能です。

2014年のサービス提供開始から10年以上の実績があり、運動スクール、習い事教室、フィットネス・カルチャースクールなど、幅広い業種で導入が進んでいます。

【主な機能】- 会員・レッスン管理：基本情報の他、来館時間やスタッフ間の申し送り事項といった情報を一元管理- 出欠・振替管理：保護者からの欠席連絡や振替の手続きをアプリで完結、システム側で自動処理- WEB入会・クレジット決済・口座振替：オンラインで24時間いつでも入会手続きが可能、集金の自動化- 入退室管理：ICカードをかざすだけで自動的に入退館を処理、保護者アプリに通知- 体験・短期スクール予約受付：申し込みフォームを簡単作成、受付情報はシステムに自動連携 お知らせの一斉配信：保護者アプリへのお知らせ配信、既読確認も可能- 会員データ分析：出欠や進級状況、コース変更届、請求状況といった会員動向のデータ集計- スタッフ向けモバイル用アプリ：出欠登録やスケジュール確認、休講振替設定に対応- 会員保護者アプリ「れんらくアプリ」：保護者がスマートフォンで各種手続きや情報確認が可能スコラプラスのモバイル用アプリ：スマホひとつでレッスン管理が可能

スコラプラスの特徴：https://www.buscatch.com/scholaplus/feature/

【導入による効果】

スコラプラスの導入により、多くのスクール事業者様が業務効率化を実現しています。

- 振替対応業務の90%削減（カルチャーBOX様の事例）- 業務量が3分の1に削減（English Play Room様の事例）- 電話・メール対応の大幅削減による本来業務への集中- 新規会員獲得機会の増加（オンライン予約フォームの活用）

スコラプラス導入事例：https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/

■今後の展望

当社は、埼玉DXパートナーとして、埼玉県内のスクール事業者様のスクールDX推進を支援してまいります。埼玉県DX推進支援ネットワークを通じた相談対応やソリューション提案により、地域のスクール運営の発展に貢献いたします。

また、スコラプラスでは今後、決済機能の拡充を予定しており、スクール事業者様のさらなる利便性向上を目指してまいります。

当社は「今を変え、明日に価値を。」をブランドコンセプトに掲げ、スクールスタッフがルーチン業務から解放され、生徒や保護者と向き合う時間を確保できる環境づくりを支援しています。今後もスクール運営の課題解決に貢献するサービスの提供を通じて、スクール全体に「プラスの価値」を生み出してまいります。

スコラプラス公式サイト：https://www.buscatch.com/scholaplus/

会社概要

会社名：VISH株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦2丁目10番13号 SC錦ANNEX 6F

代表者：代表取締役 田淵 浩之

設 立：2004年12月

URL：https://www.vish.co.jp/