春をひとくちで味わう、レモンカード仕立ての贅沢。ホワイトチョコレートのやさしい甘さに包まれた『LEMON CREAMショコラドリンク』が3月16日より期間限定発売

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社

2025年に創業180周年を迎え、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパン株式会社（代表：福本千秋、本社：東京都港区赤坂）は、2026年3月16日（月）より季節限定ドリンク『LEMON CREAMショコラドリンク』を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェにて発売いたします。

◼️リンツから、季節を感じる『LEMON CREAMショコラドリンク』が期間限定で登場

春の光が差し込むようなやさしい甘さをまとった、レモンカード仕立てのショコラドリンクです。地中海レモンの果皮・果汁・果肉をまるごと使用した全果ピューレに、ホワイトチョコレートのまろやかさを重ね、さわやかな甘さを楽しめる一杯に仕上げました。

ひと口目に広がる軽やかなレモンの香りと、レモンピールのつぶつぶとした食感が春らしい明るさを演出します。トップにはレモンタルトを思わせる軽やかなレモンホイップクリームを円形に絞り、ペタルチョコレートとレモンカードを重ねました。春の花が咲いたような華やかなビジュアルも魅力です。春の陽気とともに、気持ちまで軽くなる季節限定の味わいをお届けします。

LEMON CREAMショコラドリンク

＜LEMON CREAMショコラドリンク＞

カップの底に忍ばせた自家製レモンカードがホワイトチョコレートと混ざり合い、飲み進めるごとに味わいの変化を楽しめます。果皮までを使用した全果ピューレを加えることで、ほろ苦さと果肉の食感が、奥行きを生み出します。

さわやかな味わいを最大限に引き出すため、アイスドリンク限定でご提供します。

価格：898円（税込）

販売期間：2026年3月16日（月）～2026年4月9日（木）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ

※なくなり次第終了となります。

【My Lindt Club マイ リンツ クラブについて】

全国のリンツ直営店とオンラインショップ（https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)）で共通して利用できるポイントプログラムです。店舗やオンラインショップをご利用いただくほど、様々な特典や充実したサービスをご用意しております。【My Lindt Club マイ リンツ クラブ】を通じて、より一層お得で楽しいお買い物体験をお楽しみください。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【リンツ公式アプリについて】

リンツポイントプログラムのご利用には公式アプリダウンロードがおすすめです。お買い物時にポイントが貯められるほか、商品やキャンペーンの最新情報、アプリ限定クーポンの配信も。リンツのショコラ体験をもっと楽しく、お得で便利にお買い物いただけるアプリとなっております。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【ブランド概要】

「Lindt（リンツ）」は、スイス発のプレミアムチョコレートブランドです。

リンツ＆シュプルングリー社は180年以上の歴史を持ち、「Bean to Bar」による一貫した製造体制のもと、グローバルカンパニーとして世界中に展開しています。2010年の日本上陸以来、日本のお客様にもご愛顧いただいております。

リンツ公式HP：https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)

リンツ公式X：https://www.twitter.com/LindtJapan(https://www.twitter.com/LindtJapan)

リンツ公式Facebook：https://www.facebook.com/LindtJapan(https://www.facebook.com/LindtJapan)

リンツ公式Instagram：https://instagram.com/lindt_chocolate_japan(https://instagram.com/lindt_chocolate_japan)

リンツ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lindt_chocolate_j

リンツ公式LINE：https://lin.ee/59fywW4UB(https://lin.ee/59fywW4UB)

リンツ公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi(https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi)