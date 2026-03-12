Domo、Dresner Advisory Servicesの「2025年テクノロジー・イノベーション賞」において6部門受賞

ドーモ株式会社

（米国報道発表資料抄訳）

Domo（本社：米国ユタ州シリコンスロープス）はDresner Advisory Services社（以下Dresner社）が選出する「2025年テクノロジー・イノベーション賞（Technology Innovation Awards）」において、Agentic AI 、Analytical Data Products 、Cloud Computing + Business Intelligence (BI)、Collective Insights、ModelOps 、Self-Service BIの6部門で受賞したことを発表しました。

テクノロジー・イノベーション賞は、BI（ビジネスインテリジェンス）、データ、分析、AI、パフォーマンス管理分野におけるソートリーダーであるDresner社が、毎年実施しているテーマ別市場調査「Wisdom of Crowds(R)」において、最高評価を獲得したベンダーに授与されるものです。

■Domoがトップベンダーとして認定された6部門

- Agentic AI：Data, AI, and Analytics Platforms（エージェント型AI市場調査）：ビジネスインテリジェンス（BI）をはじめ、AI、データサイエンス、機械学習などを活用してデータを分析・活用するためのツールおよびプラットフォーム- Analytical Data Products （分析データ製品市場調査）：追加のテクノロジーを必要としない、完全で統合された分析またはBI- Cloud Computing + BI（クラウドコンピューティングおよびBI市場調査）：1つまたは複数のクラウド提供モデルを使用するテクノロジー、ツール、およびソリューション- Collective Insights（コレクティブインサイト調査）：組織が共通の理解を深め、組織的な意思決定を支援するための、IDガバナンス（アカウントやアクセス権の管理）機能を含むBI- ModelOps:（モデル運用管理市場調査）：AIや機械学習をはじめとする各種分析モデルのライフサイクル全体を対象に、モデルの定義、実装、監視、自動化、そして継続的な高度化までを統合的に推進するための体系的な取り組み- Self-Service BI（セルフサービスBI市場調査）：管理された安心な環境下でユーザーが簡単にインサイトを共有できるBI

■Domoの創業者兼CEO、ジャシュ ジェイムズのコメント

今回の多部門にわたる受賞は、市場のニーズが「過去を振り返るための分析」から、「迅速な意思決定と実行を支えるインテリジェンス」へと確実にシフトしていることを証明しています。特に、独立した第三者調査機関によるエンドユーザー調査で評価されたことは、私たちにとって極めて大きな意義があります。お客様はデータの分断の解消はもとより、より大きな成果の創出を求めています。私たちはその実現に向けて、引き続き注力していきます。

■Dresner Advisory Services社のチーフリサーチオフィサー、Howard Dresner氏のコメント

Domoが複数のカテゴリーにおいてテクノロジー・イノベーション賞を受賞されたことを心よりお祝い申し上げます。当社のテーマ別市場調査では、組織が現在どのようにデータおよびアナリティクス技術を活用しているかを分析するとともに、これらの重要な技術分野における優れた企業を表彰しています。

Wisdom of Crowds(R)市場調査は、企業の利用動向や導入傾向、製品およびベンダーに関する収集データに基づいて毎年実施され、市場の実態や今後の計画、ユーザーの認識など、生の声を反映し、市場の現状を総合的に分析しています。

2025年テクノロジー・イノベーション賞の詳細については、Dresner Advisory Services（www.dresneradvisory.com）をご覧ください。

ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は、AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を企業向けに提供しています。Domoは、データの統合・可視化・自動化・共有化、そして埋め込みアプリケーション作成など、データ活用に必要な機能をワンストップで提供するプラットフォームです。

企業における既存もしくは新規データ環境に柔軟に対応し、散在するデータを一元管理することで、企業のデータ価値を最大限に引き出し、ビジネス成果を最大化します。Domoに搭載しているAIサービスDomo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)は、専門知識がなくても誰もがスピーディかつ的確に複雑なデータを読み解けるようにサポートし、すべての従業員のデータ活用を効率化して、迅速な意思決定を支援します。

Domoは、データに基づくアクションを必要としている、あらゆる事業規模・業界で活用されています。

ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティ活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。

※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、「経営者」「事業部門」「IT部門」のそれぞれが抱えるデータ活用の課題を理解し、三者の橋渡し役として企業全体のデータ活用の能力を高めていくミッションがあります。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

データアンバサダーについてはこちらをご参照ください：https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador

