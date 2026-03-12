finetrack、2026年春夏よりカタログを刷新。「製品紹介」と「読み物」の2冊構成で、モノ創りの哲学とフィールドへの想いを届ける｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表取締役：金山洋太郎）は2026年春夏シーズンよりカタログをリニューアルしました。

読み物中心の冊子と新商品を紹介するカタログ

今シーズンから、カタログは二つのスタイルに生まれ変わりました。

1冊は、新しいアイテムや今シーズンのおすすめアイテムをまとめた新商品カタログ。

もう１冊は「コミュニティメディア」というコンセプトで、ユーザーのみならず、finetrackに関わる様々な方を「遊び」と「創る」というキーワードで繋いでいく読み物中心の冊子です。登山家へのインタビューやスタッフ考える遊びの紹介、製品ができるまでの背景を綴った読み応えのある内容となっています。巻末にはfinetrack製品が当たるクロスワード企画もあります。

読み物系冊子「蒼に分け入る」

26ss新商品カタログ

新しくなったカタログを通して、finetrackというブランドをより知っていただけたら嬉しいです。

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/

▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/

▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/