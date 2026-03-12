株式会社地球の歩き方、「coorum（コーラム）」を導入し、読者と旅の新しい価値を共創する公式コミュニティを開設

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉、以下「Asobica」）は、株式会社地球の歩き方（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：新井 邦弘、以下「地球の歩き方」）へ、ゼロパーティーデータ *1 を基盤としたAsobicaの提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」（ https://coorum.jp/ ）を導入いただき、公式オンラインコミュニティを開設したことをお知らせいたします。

*1 ゼロパーティーデータ：顧客が自らの意思で、意図的に企業と共有するデータ

「coorum」導入の背景

地球の歩き方では、1979年の創刊以来、旅行ガイドブック『地球の歩き方』を中心に出版・Web・観光推進事業を行うなど、「旅」の新しい価値創出を進めています。

近年、旅行情報の収集手段が多様化し、スマートフォンやSNSを通じて誰もが手軽に情報を得られるようになった一方で、より発信元が正確で信頼性の高い情報や、個人の趣味嗜好に合った多様な旅のテーマやスタイルが求められています。

これまでは書籍を通じた情報提供が主な顧客接点でしたが、今後はブランドを愛してくださる読者と直接繋がり、紙媒体とWebメディアをシームレスに繋ぐ新たな事業基盤の構築を目指していました。Asobicaは、地球の歩き方が目指すこれらの目標と共創体験を支援すべく、ホンネデータプラットフォーム「coorum」を提供いたします。

「coorum」を導入いただいた理由

読者同士はもちろん、編集室との双方向のコミュニケーションを通じて、顧客インサイトとなる本音の声を深く取得し、理解を深めていける点を評価いただきました。コミュニティという場で価値観の近い旅人同士が繋がり、ナレッジの共有や新たな旅のスタイルを共創する体験が、優れた顧客体験の提供やファンマーケティングの推進に不可欠であると判断し、ホンネデータプラットフォーム「coorum」の導入を決定いただきました。

公式コミュニティ「つくる・つながる旅ノート 地球の歩き方コミュニティ」について

本コミュニティは、「旅の質と自己肯定感が高まる体験」をテーマに旅好きな読者が集まり、編集室とともに新たな旅の価値を共創する場所を目指しています。

一般のWeb検索では得られない濃く正確な情報に触れられるだけでなく、自身の旅の経験をアウトプットし、読者という立場から地球の歩き方のコンテンツを作る「当事者」になれる特別な体験を提供いたします。

株式会社地球の歩き方 公式コミュニティ「つくる・つながる旅ノート 地球の歩き方コミュニティ」

https://community.arukikata.co.jp/

株式会社地球の歩き方 担当者様からのコメント

この度、公式オンラインコミュニティをオープンできることを大変うれしく思います。

これまで地球の歩き方は、長きにわたりガイドブックを通じて世界中の旅の情報をお届けしてまいりました。ページをめくるたびに広がる未知の景色や文化との出会いを、多くの旅人の皆さまと分かち合ってきたことは、私たちにとって何よりの喜びです。

これからはガイドブックだけでなく、このコミュニティを通じてユーザーの皆さまとより深くつながり、集う旅人たちと地球の歩き方が、双方向で旅や世界にまつわる情報を共有する「旅ノート」をつくっていきたいと考えています。

誰かの旅の記憶や記録が、別の誰かの背中をそっと押し、新しい世界へと踏み出すきっかけになる。そんな旅の連鎖が生まれたら、これ以上うれしいことはありません。そして見知らぬ世界や仲間と出会い、「次の一冊」や「新しい旅のスタイル」を生み出していけるような、あたたかいコミュニティに育てていきたいです。

【Asobicaが提供するホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」について】

コミュニティツールやリサーチツールをもとにゼロパーティーデータ（顧客の本音データ）を収集、AI分析・活用することで、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

・coorum HP：https://coorum.jp

・サービス紹介資料：https://coorum.jp/document_requests

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin

【株式会社地球の歩き方 会社概要】

会社名：株式会社地球の歩き方

所在地：〒141-8425 東京都品川区西五反田2-11-8

代表者：代表取締役社長 新井 邦弘

会社HP：https://www.arukikata.co.jp/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当