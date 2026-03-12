【3/15限定】SAKEICE6周年！原点のアイスを“6掛け”の390円で提供
株式会社えだまめが運営する日本酒アイス専門店「SAKEICE」は、2026年3月15日（日）に開業6周年を迎えます。これを記念し、同日11:00より「SAKEICE Tokyo Shop」（東京・八重洲）にて、1日限定の「SAKEICE6周年、はじまりの2フレーバー特別価格」キャンペーンを開催いたします。
2020年のブランド立ち上げ時、最初に提供を開始した原点とも言えるフレーバーが「八海山（新潟）」と「男山（北海道）」でした。6年間の感謝を込めて、この「はじまりの2フレーバー」のシングルサイズ（通常650円）を、6周年にちなんだ“通常価格の6掛け”となるサンキュー価格の390円（税込）で特別提供いたします。
■SAKEICE6周年記念！原点回帰の1日限定キャンペーン
「SAKEICE6周年、はじまりの2フレーバー特別価格」は、SAKEICEの開業日である3月15日に行う、1日限定の特別キャンペーンです。 現在では全国80以上の酒蔵様とコラボレーションを展開しているSAKEICEですが、2020年3月の開業当時に提供していたのは「八海山（新潟）」と「男山（北海道）」の2種類のみでした。まさにSAKEICEの原点となる2つの酒蔵様のお酒を使用した日本酒アイスを、この日限定のサンキュープライスでお得にお楽しみいただけます。
■キャンペーン概要
・開催日時：2026年3月15日（日）11:00～20:00
・開催場所：SAKEICE Tokyo Shop
・対象商品：「八海山」「男山」の日本酒アイス（アルコール入り）
・特別価格：
シングルサイズ：通常650円 → 特別価格 390円（税込）※サンキュープライス
ダブルサイズ ：通常850円 → 特別価格 510円（税込）
※注意事項
・当日のアイスの提供は「男山」と「八海山」の2種類のみとなります。
・当日はトリプルサイズの提供はいたしません。
・先着順ではなく、ご来店いただいた皆様に終日特別価格でご提供いたします（なくなり次第終了となる場合がございます）。
・当日はその他の割引との併用はできません。
■日本で初めての高アルコール日本酒アイス、その原点と歩み
SAKEICEが開業した2020年3月15日以前、アルコール度数が約4%にもなる本格的な日本酒入りのアイスクリームは、日本には存在しない新しいジャンルの商品でした。その先駆けとなり、SAKEICEブランドの原点を作っていただいたのが「八海山」と「男山」です。
日本酒の新しい楽しみ方を切り開いてから6年。これまでの感謝をお伝えするとともに、原点回帰の想いを込めて、この2つのフレーバーをフィーチャーいたしました。これからもSAKEICEは、米文化とともに進化をつづける日本酒の可能性を、東京から世界に発信してまいります。
■SAKEICEについて
SAKEICEは、お酒を贅沢に使用したアルコール度数約4%の大人向けアイスクリームです。 酒粕入りやアルコール分1%未満のアイスとは異なり、原料に日本酒などをたっぷり使用することで、高アルコールならではの深い味わいを実現。
全国の酒蔵とのコラボレーションを通じて、SAKEの新たな楽しみ方を国内外へ発信しています。
※アルコールを含むため、以下の方はお控えください。 また、お子様の手の届かない場所で保管してください。
・20歳未満の方
・妊娠中
・授乳中の方
・車両(自動車・自転車・電動キックボードなど)の運転予定がある方
・アルコールに弱い方
■ 販売店舗
【SAKEICE Tokyo Shop】
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO1F
＜営業時間＞11:00～20:00
Google Maps： https://maps.app.goo.gl/4pZHuvRw1okSH1rf9
URL：https://sakeice.jp/
【SAKEICE BAR！】
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO1F
＜営業時間＞土日祝11:00～22:00 その他17:00～22:00
＜定休日＞無休
Google Maps：https://maps.app.goo.gl/ySSiYH3p3XdvmcxC6
■ 通販のご案内
遠方の方やご来店が難しい方は、公式オンラインショップ・Amazonからもご購入いただけます。ギフトにも最適なカップアイスのセットを全国にお届け可能です。
＜オンラインショップ＞
公式Online Shop：https://sakeice.shop/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B09L7HXWTF
＜公式SNS＞
Instagram：https://www.instagram.com/sakeice_japan/
X(旧Twitter)：https://x.com/sakeice_japan/
LINE：https://page.line.me/035weyxs
【運営会社】 株式会社えだまめ
本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目１８番１号
新宿セントラルパークタワー19階
URL：https://eda-mame.jp/
※株式会社えだまめは2024年にACROVE ECロールアップ事業により、グループジョインいたしました。
◆株式会社ACROVEについて
「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業（CX事業）」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。
会社名：株式会社ACROVE（https://acrove.co.jp/）
設立：2018年11月15日
代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮
連結従業員数：260名（2026年2月時点）
所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階
事業内容
：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」
：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」