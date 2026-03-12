NEC、森林のGHG吸収量の効率的かつ高精度な定量化に向け、東京大学と共同でマレーシアの国立公園において誤差9.4％で炭素蓄積速度を算定

日本電気株式会社

NECは東京大学大学院農学生命科学研究科との共同研究にて、マレーシア・ランビルヒルズ国立公園のGHG（Greenhouse Gas、温室効果ガス）吸収量の実測データをもとに、陸域生態系モデルVISIT(Vegetation Integrated Simulator for Trace gases)を用いて当該エリアの炭素蓄積速度を算定しました。

データの誤差の補正にはNECが特許出願済みのデータ同化技術を適用し、実測値との比較により、誤差の一日平均が9.4％という高精度で炭素蓄積速度を算定できることを確認しました。

炭素吸収量の観測値とシミュレーション値のグラフ【背景】

NECは、東南アジア諸国の森林のGHG吸収量を定量化し、森林領域でのカーボンクレジットを組成するための取り組みを進めています。その一環として、アジア地域の森林における炭素蓄積量やフラックス（注1）の推定に強みを持つVISITモデルを開発する東京大学大学院農学生命科学研究科と共同研究を進めています。

今回の共同研究にて使用したVISITモデルは森林の植生・土壌・気象データを用いた炭素蓄積量やフラックスの推定が可能であり、特にアジア地域において高い適用性を有します。これにNECのデータ同化技術を組み合わせることで、より高精度な森林炭素蓄積速度の算定が可能となります。

なおデータ同化技術は、モデルの出力結果と実測値の差分からモデルパラメータを調整し、モデル精度を向上させるための計算技術です。本共同研究で用いたNECのデータ同化技術は、将来的に衛星搭載センサからの画像データとVISITモデルを連携させて炭素フラックスの推定精度を向上させることが可能で、NECによって特許出願済みです。

【VISITモデルの特長】

VISITモデルは、東京大学大学院農学生命科学研究科にて開発された、生態系の炭素循環を評価するモデルです。植生・土壌・気象データを用いた炭素蓄積量やフラックスの推定が可能であるほか、土地利用変化や気候変動の影響評価にも対応しています。また、実測データに基づく精度向上に優れており、他の類似モデルと比較して高い信頼性を有します。

さらに、VISITモデルは日本を含むアジア地域の森林に適用可能です。世界最大のボランタリークレジット発行機関であるVCSの方法論(注2)で推奨されるモデルは欧米地域を対象としたものが中心で、アジア地域に適したモデルの記載はありませんでした。VISITモデルを活用した本共同研究は、アジア地域における森林クレジット創出の発展に寄与すると期待されます。

【データ同化の特長】

データ同化技術は、モデル出力と実測値との差からモデルパラメータを補正し、モデルの推定精度を向上させるための計算技術です。本共同研究で用いたNECのデータ同化技術は将来的に衛星搭載ハイパースペクトルセンサとVISITモデルを連携させて炭素フラックスの推定精度を向上させることが可能で、NECによって特許出願済みです。

森林分野における観測モデルへのデータ同化技術の適用は未だ一般化しておらず、VISITモデルにこの技術を適用することで、森林でのより効率的かつ高精度な情報収集が可能になり、森林保全活動の発展に繋がります。

NECは、本共同研究で得られた知見をもとに、自然資本算定ならびにカーボンクレジット事業の取り組みを加速します。

（注1）森林と大気の間で二酸化炭素が吸収・放出される量

（注2）Verra『VCS VM0012 Improved Forest Management in Temperate and Boreal Forests (LtPF)』より

