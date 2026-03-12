法人様向けeラーニング研修「部長の役割理解（人を動かす）講座」をリリース

株式会社ユーキャン


通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「部長の役割理解（人を動かす）講座」をリリースいたしました。

部長の役割理解（人を動かす）講座とは？
部長職に求められる“人を動かす力”を体系的に学べる実践講座です。信頼関係の築き方、対話の進め方、主体性を引き出すコミュニケーション、PREPA法などを具体的に解説し、部下が自然と動き出す組織づくりを支援します。外的コントロールに頼らず、内面から行動変容を促すマネジメントを身につけることで、組織全体を前進させる力を養う内容です。

部下が動く組織を作りたい方、フィードバックが苦手な方、成果を生む組織文化を築きたい方、対話力を高めたい管理職の方におすすめです。

信頼が部下を動かし、組織を強くする！
【部長の役割理解（人を動かす）講座】

動画：24本（約2時間26分）　テスト・ワークあり
費用：11,000円（税込）

▼講座詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr260302i

◆会社概要
会社名　　株式会社ユーキャン
本社　　　東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者　　代表取締役社長　品川泰一
設立　　　1954年6月
資本金　　9,000万円
事業内容　・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
　　　　　・DVD、CD、書籍などの通信販売
法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin