法人様向けeラーニング研修「部長の役割理解（人・組織をつなげる）講座」をリリース
株式会社ユーキャン
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング研修「部長の役割理解（人・組織をつなげる）講座」をリリースいたしました。部長職に求められる“つなげる力”を体系的に学べる実践型講座です。信頼関係の構築、部門横断の連携、目的と行動のつなげ方、心理的安全性の高め方など、組織を前に進めるための中核スキルを総合的に習得できます。管理にとどまらず、人・組織・目的を結び、チームの自律性と成果を高めたい方に向けた内容です。
部長としての役割を深めたい方、組織文化改革を進めたい方、部下育成やチーム運営に悩む管理職、信頼関係構築を身につけたいリーダーの方にぜひおすすめです。
------------------------------------------------
“つなげる力”で成果を最大化！
【部長の役割理解（人・組織をつなげる）講座】
動画：33本（約2時間54分） テスト・ワークあり
費用：11,000円（税込）
▼講座詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr260302e
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
─────────────────────────
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍などの通信販売
法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin
