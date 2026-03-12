【ロフト】今の時期から対策を　2026年注目のUVケアアイテム

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、紫外線が気になるこれからの時期に使いたいUVケアアイテムを順次拡大展開します。美容成分入りの高機能アイテムをはじめ、肌だけではなく、髪や唇など、パーツ別に使えるアイテムのほか、手軽に使えるブラシ一体型タイプ、そのほか日差しをよけるファッションアイテムなど、さまざまなUVケアアイテムを幅広く取りそろえています。

■開催店舗：全国のロフト店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/) )

■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により取扱商品、規模は異なる

【美容成分入りやクールタイプのUVケアアイテム】

●新商品 乾燥さん 保湿力UVミスト(スタイリングライフ・ホールディングス) 1,980円

乾燥さん 保湿力UVミスト

人気シリーズ「乾燥さん」から、ナイアシンアミド*1、アミノ酸*2、セラミド*3を配合した保湿力の高いUVミストが登場。石けんでオフが可能。

●新商品 アジャステ UVミスト ビタミンC＆グルタチオン(ドウシシャ) 1,408円

アジャステ UVミスト ビタミンC＆グルタチオン

ビタミンC*4とグルタチオン*5配合でスキンケアをしながらUV対策ができる、クールタイプのUVミスト。オレンジバーベナの香り。

【メイクしながらUVケアができるアイテム】

●新商品 スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー(エリザベス) 2,200円

スキンガーディアン ブラッシュオンUVパウダー

メイクの上から日焼け止めの塗り直しと化粧直しが１本できる、ブラシ一体型のUVパウダー。

●新商品 ハレバレ プロテクションUV セラムCプライマー(エリザベス) 1,760円

ハレバレ プロテクションUV セラムCプライマー

3種のビタミンC誘導体*6配合。毛穴・凹凸・色ムラを整え、明るく透明感のある肌*7へ仕上げます。

●ドクターシーラボ クリニシールド UVスキンケア(ドクターシーラボ) 5,280円

ドクターシーラボ クリニシールド UVスキンケア

紫外線カットと同時にスキンケア成分*8で乾燥によるくすみもケアする日中用UV美容液。

【髪や頭皮、リップも！パーツごとに使うUVケアアイテム】

●新商品 ウミウミ サンライト UVスプレー シャルドネ(soeff japan) 1,320円

ウミウミ サンライト UVスプレー シャルドネ

髪にも使える紫外線吸収剤フリーのマルチユースUVスプレー。甘さの中に爽やかさと深みを感じられるシャルドネの香り。

●新商品 紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF(石澤研究所) 1,870円

紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF

炭酸*9入りで、UV対策しながら頭皮をひんやりクールダウンできるスプレー式の日焼け止め。

●VT UVリップセラム(VT CUBE JAPAN) 880円

VT UVリップセラム

唇を紫外線から守りながら、うるおいとツヤを与えるリップセラム。SPF30／PA+++。

【物理的に日差しをよけるアイテムもチェック】

●ロフト・メーカーEC先行 ＆ONDO COOL遮熱ハット サンドベージュ(サーモス) 2,970円

遮熱性の高いコーティングに加え、遮光・UV カット・近赤外線カットの機能を持つラミネートフィルムを重ねた2.5層構造の生地を使用したハット。軽量(約68g)でコンパクトなうえ、洗濯も可能。

●ヤケーヌ アームカバー ブラック(丸福繊維) 2,860円

ヤケーヌ アームカバー ブラック

UVカットの生地を使用した、二の腕から手の甲まで広く覆えるアームカバー。内側がメッシュで蒸れにくい仕様。

●シャインプラス遮熱パーカー ライラック(アルファックス) 4,950円

シャインプラス遮熱パーカー ライラック

裏地に通気性のあるアルミシールド素材を使用し、暑い日差しを遮断し、風だけを通す接触冷感機能付きパーカー。

*¹…保湿成分*2…アラニン、アルギニン、グリシン、セリン、トレオニン、プロリン、リシン、グルタミン酸、ベタイン *3…グルコシルセラミド *4…テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、アスコルビルリン酸Ｎａ(すべて整肌成分）*5…製品の抗酸化成分 6…テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸(すべてうるおい成分) *7…メイクアップ効果 *8…保湿成分：加水分解ヒアルロン酸 ブライトニング成分：ビタミンC(アスコルビルリン酸Na/整肌成分)、377(フェニルエチルレゾルシノール/整肌成分)、スクラレオリド(整肌成分) 整肌成分：パンテノール *9…二酸化炭素(噴射剤)