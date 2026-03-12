【ロフト】今の時期から対策を　2026年注目のUVケアアイテム

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、紫外線が気になるこれからの時期に使いたいUVケアアイテムを順次拡大展開します。美容成分入りの高機能アイテムをはじめ、肌だけではなく、髪や唇など、パーツ別に使えるアイテムのほか、手軽に使えるブラシ一体型タイプ、そのほか日差しをよけるファッションアイテムなど、さまざまなUVケアアイテムを幅広く取りそろえています。



■開催店舗：全国のロフト店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/) )


■商品例：※価格はすべて税込み　※店舗により取扱商品、規模は異なる



【美容成分入りやクールタイプのUVケアアイテム】


●新商品 乾燥さん　保湿力UVミスト(スタイリングライフ・ホールディングス)　1,980円



乾燥さん　保湿力UVミスト

人気シリーズ「乾燥さん」から、ナイアシンアミド*1、アミノ酸*2、セラミド*3を配合した保湿力の高いUVミストが登場。石けんでオフが可能。


●新商品 アジャステ　UVミスト　ビタミンC＆グルタチオン(ドウシシャ)　1,408円



アジャステ　UVミスト　ビタミンC＆グルタチオン

ビタミンC*4とグルタチオン*5配合でスキンケアをしながらUV対策ができる、クールタイプのUVミスト。オレンジバーベナの香り。



【メイクしながらUVケアができるアイテム】


●新商品 スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー(エリザベス)　2,200円



スキンガーディアン　ブラッシュオンUVパウダー

メイクの上から日焼け止めの塗り直しと化粧直しが１本できる、ブラシ一体型のUVパウダー。


●新商品 ハレバレ　プロテクションUV セラムCプライマー(エリザベス)　1,760円



ハレバレ　プロテクションUV セラムCプライマー

3種のビタミンC誘導体*6配合。毛穴・凹凸・色ムラを整え、明るく透明感のある肌*7へ仕上げます。


●ドクターシーラボ クリニシールド UVスキンケア(ドクターシーラボ)　5,280円



ドクターシーラボ クリニシールド UVスキンケア

紫外線カットと同時にスキンケア成分*8で乾燥によるくすみもケアする日中用UV美容液。



【髪や頭皮、リップも！パーツごとに使うUVケアアイテム】


●新商品 ウミウミ サンライト UVスプレー シャルドネ(soeff japan)　1,320円　



ウミウミ サンライト UVスプレー シャルドネ

髪にも使える紫外線吸収剤フリーのマルチユースUVスプレー。甘さの中に爽やかさと深みを感じられるシャルドネの香り。


●新商品 紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF(石澤研究所)　 1,870円



紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF

炭酸*9入りで、UV対策しながら頭皮をひんやりクールダウンできるスプレー式の日焼け止め。


●VT　UVリップセラム(VT CUBE JAPAN)　880円



VT　UVリップセラム

唇を紫外線から守りながら、うるおいとツヤを与えるリップセラム。SPF30／PA+++。



【物理的に日差しをよけるアイテムもチェック】


●ロフト・メーカーEC先行 ＆ONDO COOL遮熱ハット　サンドベージュ(サーモス)　2,970円






遮熱性の高いコーティングに加え、遮光・UV カット・近赤外線カットの機能を持つラミネートフィルムを重ねた2.5層構造の生地を使用したハット。軽量(約68g)でコンパクトなうえ、洗濯も可能。


●ヤケーヌ　アームカバー　ブラック(丸福繊維)　2,860円



ヤケーヌ　アームカバー　ブラック

UVカットの生地を使用した、二の腕から手の甲まで広く覆えるアームカバー。内側がメッシュで蒸れにくい仕様。


●シャインプラス遮熱パーカー ライラック(アルファックス)　 4,950円



シャインプラス遮熱パーカー ライラック

裏地に通気性のあるアルミシールド素材を使用し、暑い日差しを遮断し、風だけを通す接触冷感機能付きパーカー。




*¹…保湿成分*2…アラニン、アルギニン、グリシン、セリン、トレオニン、プロリン、リシン、グルタミン酸、ベタイン　*3…グルコシルセラミド *4…テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、アスコルビルリン酸Ｎａ(すべて整肌成分）*5…製品の抗酸化成分　6…テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸(すべてうるおい成分)　*7…メイクアップ効果 *8…保湿成分：加水分解ヒアルロン酸　ブライトニング成分：ビタミンC(アスコルビルリン酸Na/整肌成分)、377(フェニルエチルレゾルシノール/整肌成分)、スクラレオリド(整肌成分)　整肌成分：パンテノール　*9…二酸化炭素(噴射剤)