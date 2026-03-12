季節限定デザインの紙袋は「捨てられない」？もらった人の8割以上が“保管したくなる”と回答

株式会社NEXER

■季節限定デザインの紙袋、もらった経験や保管意識は？

クリスマスやバレンタインなどの楽しいイベントシーズンになると、ショップの紙袋も特別な季節デザインに変わります。

雪の結晶やハートモチーフなど、その時期ならではのかわいらしいデザインが施された紙袋をもらったとき、どんな気分になるのでしょうか？そして、季節限定の紙袋をもらった経験がある方は、その後どんなふうに保管したり活用しているのでしょうか？

ということで今回はくま袋と共同で、全国の男女841名を対象に「季節・イベントと紙袋」についてのアンケートをおこないました。

「季節・イベントと紙袋に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月29日 ～ 2月9日

調査対象者：全国の男女

有効回答：841サンプル

質問内容：

質問1：クリスマスやバレンタインなど、季節限定デザインの紙袋をもらったことはありますか？

質問2：その季節限定デザインの紙袋を、どのようにしましたか？（複数選択可）

質問3：季節限定デザインの紙袋は、通常デザインの紙袋より「保管したくなる」と感じますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：季節やイベントに合わせた紙袋のデザインに期待することはありますか？

質問6：どのようなデザインだと嬉しいですか？（複数選択可）

質問7：「この時期にもらった紙袋が印象的だった」という経験はありますか？

質問8：それはどんな紙袋でしたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■28.4％が、季節限定デザインの紙袋を「もらったことがある」と回答

まず、クリスマスやバレンタインなど季節限定デザインの紙袋をもらった経験があるかを聞いてみました。

その結果、もらったことが「ある」と回答した方は28.4％、「ない」と回答した方は71.6％でした。季節限定デザインの紙袋をもらったことがある方は、全体の約3割という結果になりました。

続いて、もらったことが「ある」と回答した方に、その後その紙袋をどうしたかを聞いてみました。

最も多かったのは「そのまま保管している」で38.5％でした。次いで「別の用途（プレゼント用など）で再利用した」が30.5％、「しばらく取っておいてから処分した」が30.1％と続きます。

「すぐに処分した」という方は13.4％にとどまり、季節限定デザインの紙袋をもらった多くの方が、何らかの形で大切に保管していることがわかります。

■80.7％が、季節限定デザインの紙袋を「保管したくなる」と回答

続いて、季節限定デザインの紙袋をもらったことがある方に、通常デザインの紙袋と比べて「保管したくなる」と感じるかどうかを聞いてみました。

その結果「とても感じる」が27.6％、「やや感じる」が53.1％で、合わせて80.7％の方が保管したくなると感じていることがわかりました。一方「あまり感じない」は13.0％、「まったく感じない」は6.3％と少数派です。

保管したくなると感じた方と感じなかった方、それぞれの理由を紹介します。

保管したくなると「感じる」と回答した方

・限定ものは凝ったデザインが多くかわいいから。（30代・女性）

・特別感があってコレクションにもなるから。（50代・女性）

・季節限定デザインは『今だけ』の特別感や季節の思い出を感じられるので、通常デザインよりも保管しておきたいと感じるため。（30代・女性）

・なんとなく特別感があって保存しておきたく感じるから。（40代・女性）

・通常と違いデザインが凝ってるから。（70代・女性）

保管したくなると「感じない」と回答した方

・限定紙袋は派手な柄のものが多く、使い勝手が悪いから。（50代・女性）

・その時期しか使えないから。（30代・女性）

・置き場所に困るからです。（70代・男性）

「今だけ」「限定だからこそ捨てられない」という特別感を理由に保管するという意見が多く見られました。また、デザインのかわいさや美しさから「もったいない」と感じる方や、再利用を考えて保管する実用的な理由もありました。

季節限定デザインの紙袋には、単なる包装を超えた付加価値があると感じている方が多いようです。

■56.1％が、季節やイベントに合わせた紙袋のデザインに「期待がある」と回答

続いて、季節限定デザインの紙袋をもらったことがある方に、季節やイベントに合わせた紙袋のデザインに期待することがあるかを聞いてみました。

その結果「とてもある」が15.1％、「ややある」が41.0％で、合わせて56.1％の方がデザインに期待していることがわかりました。一方「あまりない」は33.9％、「まったくない」は10.0％でした。

半数以上の方がデザインに対して期待しているという結果になったところで、具体的にどのようなデザインが喜ばれるのかを見てみましょう。

最も多かったのは「季節感が分かりやすいイラストやモチーフ」で63.4％でした。次に「高級感・特別感のあるデザイン」が41.0％、「シンプルで大人っぽいデザイン」が32.1％と続きます。

季節感を直感的に伝えるイラストやモチーフが圧倒的に支持されている一方で、高級感やシンプルさを求める声もあり、個々の好みによって反応が分かれる部分もあるようです。

■35.6％が、「この時期にもらった紙袋が印象的だった」経験が「ある」と回答

続いて、季節限定デザインの紙袋をもらったことがある方に「この時期にもらった紙袋が印象的だった」という経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は35.6％、「ない」と回答した方は64.4％でした。約3人に1人が、季節の紙袋で印象に残った経験を持っているという結果です。

印象に残った紙袋について聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどんな紙袋でしたか？

・スターバックスのクリスマスデザインで赤白緑のクリスマス定番カラーを使用しているが、ボーダーなどの線のデザインが凝っていたもの。（30代・女性）

・丸井だったと思いますが、真っ白な地に雪の結晶の銀のプリント。素敵なショッピングバッグでした。（50代・女性）

・春の入学シーズンにもらったピンクを基調としたハッピーなデザイン。（50代・男性）

・クリスマスシーズンでさりげなくトナカイがデザインされていた。（60代・男性）

・ハロウィンのかぼちゃのデザイン。（70代・男性）

印象に残った紙袋としては、クリスマスに関連するデザインが多く、サンタクロースや雪の結晶、赤や緑のクリスマスカラーが繰り返し挙げられました。バレンタインや春の桜、ハロウィンなど、季節ごとのモチーフが入った紙袋も印象に残りやすいようです。

また、特定のブランドやカフェの名前を挙げる回答もあり、紙袋のデザインがブランドイメージの向上にもつながっていることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、季節限定デザインの紙袋をもらった経験がある方のうち、8割以上が「保管したくなる」と感じていることがわかりました。

その理由として「今しかもらえない特別感」や「デザインのかわいさ」が挙げられ、紙袋が単なる包装材ではなく、受け取った方の記憶や感情に残る存在であることが明らかになりました。

さらに、デザインに期待を寄せる方も半数以上おり、季節感を感じさせるイラストや高級感のあるデザインが喜ばれる傾向がありました。贈り物やちょっとした手渡しの場面で、季節やイベントに合わせたデザインの紙袋を取り入れてみてはいかがでしょうか。

