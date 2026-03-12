伊勢丹新宿店 本館にてAHRESの春のPOP UP SHOPが開催決定。期間中お買い上げいただいた方への人気アイテムの特典も！新たな体験をぜひ店頭で。

アーレス株式会社


「Function with Entertainment.」というConceptに基づき、2022年12月12日にLifestyle＆Beauty ブランドとして誕生した「AHRES」。2026年3月18日（水）から3月24日（火）まで、期間限定で伊勢丹新宿店 本館にてPOP UP SHOPの開催が決定。


"Function with Entertainment."の世界観をAHRES POP UP SHOPでお楽しみください。



伊勢丹新宿店 本館 AHRES POP UP SHOP開催概要


伊勢丹新宿店 本館 AHRES POP UP SHOP (イメージ)

期間:３月18日（水）～３月24日（火）期間限定にて開催


営業時間:午前10時～午後8時　　


※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。


場所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1


伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス / プロモーション


電話番号：03-3352-1111（大代表）




THE LIP Neo Anima




唇に鮮光を宿す。Neo Anima


アーレス独自処方である、ネオンカラーピグメント（蛍光顔料）を採用した至極のルージュ。


彩度の高い鮮やかな発色と立体感を実現し、上品なセミマット感を纏う美しい鮮唇へ。




製品詳細

1.高彩度で鮮やかな発色が続く



※画像はイメージです。


Neo Anima は#Urahara Beige と#Mammoth Red、＃Pink べーige、＃バリ3☆Pink の4色。この絶妙なカラーに仕込んだのは、蛍光顔料を活かしたネオンカラーピグメント※¹。通常の顔料は可視光線が反射することで色として目に見えているのに対し、ネオンカラーピグメント※¹は、紫外線も可視光線に変換するため、より鮮やかな発色を実現。光の下で鮮やかさを引き立て、唇をふっくらとなめらかに演出します。また、ブラックライトの下では独特の蛍光色を放つ、唯一無二のカラーです。この絶妙なカラーと光を纏ったセミマットな質感がさりげない個性を生み出し、ひと塗りでこなれた印象が一日中続きます。



2. リップメイクと同時に叶うリップケア



「土壌美容※²」の概念から生まれた、唇荒れの負のスパイラルに多角的にアプローチするマルチバイオ処方※³。なめらかに整えられた唇は魅力的な立体感が生まれ、カラーがよく美しく伸び密着するので、色持ちもぐっとアップ。



3. 最後のピースで完成する、オリジナルリップ




レフィル交換が可能


ザ リップはレフィル交換が可能。付属のドライ


バーを使い、お好みの位置でリングを固定すれば、世界で一つだけのオリジナルリップが完成します。容器とリング、ドライバーは、専用ボックスに入ります。





製品名

THE LIP Neo Anima / ザ リップ ネオアニマ



内容量/価格

容器・レフィル1種 本体セット3g /5,830 円（税込） レフィル3g /3,850 円（税込）



鮮唇を叶える質感とカラー

全4色


＃ウラハラベージュ（アーレス ザ リップUB）

繊細に唇を引き立てるヌードカラーは、誰にでも似合う上品なベージュ。


その上品さとはウラハラに、ブラックライトの下では鮮やかに発光。


＃マンモスレッド（アーレス ザ リップMR）

視線を引き寄せるような鮮やかさと柔らかさを持つアイコニックなレッドリップ。


程よいツヤと高級感のあるマットな質感を併せ持つ、マンモス級の華やかさ。


＃Pink ベーige　（アーレス ザ リップ PB）

肌に明るさと温もりを宿す、肌なじみのよいピンクベージュ。


表情がさりげなく纏うのは、気品と光沢感に忍ばせたいたずらの気配。


＃バリ3☆Pink（アーレス ザ リップ PK）

光がときめくプランパーは、明るい表情をつくるシアーなブライトピンク。


ビビッとアンテナたてて、突き抜けるバリバリキュートなモード。



＃ウラハラベージュ




＃マンモスレッド




＃Pink ベーige




＃バリ3☆Pink




　　　　


香り

甘くみずみずしいスパイシーフルーティフローラル/マンゴー、ブラックペッパー、ジャスミン



使用方法

仮キャップを外し、AHRES THE LIP 専用ケースにセットしてご使用ください。2～3mm ほど繰り出し、唇にすべらせて塗ってください。


配合成分

■着色・・・・・ネオンカラーピグメント※¹


■保湿成分・・・酒粕エキス、α- グルカンオリゴサッカリド


■保護成分・・・エクトイン


■整肌成分・・・グリチルレチン酸ステアリル、パルミトイルトリペプチド-1


■エモリエント成分・・・コメヌカ油




※¹ (ノルボルナンジアミン/レゾルシノールジグリシジルエーテル)クロスポリマー、赤104(1)、


赤230(1)、橙201、黄203、水酸化Al(着色料)


※² アーレス独自のリップケアコンセプトのこと


※³ パルミトイルトリペプチド-1、グリチルレチン酸ステアリル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/ オクチルドデシル)、ヒアルロン酸Na、エクトイン、コメヌカ油、酒粕エキス、α- グルカンオリゴサッカリド(すべて保湿成分)を配合し、根本的な唇の悩みを解決するための多角的なアプローチのこと



唇荒れの負のスパイラルを断つ　THE LIP The Care Balm


唇荒れの負のスパイラルに多角的にアプローチするマルチバイオ処方※¹ を採用した、「土壌美容※²」から生まれたリップバーム。



THE LIP The Care Balm/ ザ リップ ザ ケア バーム　　　　　　　　　（ザ ケア バーム）


製品詳細


1. 唇荒れの負のスパイラルを断つ

唇の悩みとして多く挙げられる、乾燥、皮むけ、縦ジワ、ボリューム不足。その原因は、役目を終えた角質が、まだ健康である角質まで巻き込み、一緒に剥がれ落ちてしまうため。保水機能を担う健康な角質が剥がれ落ちることで、唇の乾燥はますます加速します。この悪循環を断ち切るために、土台を育む「土壌美容※²」の概念から生まれたのは、唇荒れの負のスパイラルに多角的にアプローチするマルチバイオ処方※¹。角質を丁寧にケアし、外的刺激から唇を守ることで、唇の常在菌が過ごしやすい環境を整えます。またヒアルロン酸※³などの保湿成分が、水分を保持して荒れにくい唇を叶えます。


なめらかに整えられた唇は魅力的な立体感が生まれ、カラーがより美しく伸び密着するので、リップメイクの下地としても使え、色持ちがぐっとアップします。






2. 最後のピースで完成する、オリジナルリップ

レフィル交換が可能


ザ リップはレフィル交換が可能。付属のドライ


バーを使い、お好みの位置でリングを固定すれば、世界で一つだけのオリジナルリップが完成します。容器とリング、ドライバーは、専用ボックスに入ります。






3. 心地よくほのかに香る口元

アーレスらしい個性と華やかさを香りでも表現。唇に使用した時に邪魔にならないよう、細部にまでこだわりました。シトラス※⁴ やフェンネル※⁵ の爽やかさに、ローマンカモミール※⁶・オスマンタス※⁷ にバニラ※⁸ を添えた穏やかな甘さをあわせ持つ優しい香りが特徴。リラックス効果で心地よいひとときを。


製品名

THE LIP The Care Balm/ ザ リップ ザ ケア バーム（ザ ケア バーム）


内容量/価格

容器・レフィル1種 本体セット3g /5,830 円（税込） レフィル3g /3,850 円（税込）


香り

心温まるシトラスフローラルバニラ/スウィートフェンネル、オスマンタス、バニラ


使用方法

仮キャップを外し、AHRES THE LIP 専用ケースにセットしてご使用ください。2～3mm ほど繰り出し、唇にすべらせて塗ってください。


配合成分

■保湿成分・・・酒粕エキス、α-グルカンオリゴサッカリド、ヒアルロン酸Na、


■保護成分・・・エクトイン


■整肌成分・・・グリチルレチン酸ステアリル、パルミトイルトリペプチド-1


■エモリエント成分・・・コメヌカ油、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/ オクチルドデシル)



※¹ パルミトイルトリペプチド-1、グリチルレチン酸ステアリル、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/ オクチルドデシル)、ヒアルロン酸Na、エクトイン、コメヌカ油、酒粕エキス、α- グルカンオリゴサッカリド(すべて保湿成分)を配合し、根本的な唇の悩みを解決するための多角的なアプローチのこと ※² アーレス独自のリップケアコンセプトのこと ※³ ヒアルロン酸Na(保湿成分) ※⁴ オレンジ油、ライム油(芳香) ※⁵ ウイキョウ果実油(芳香) ※⁶ ローマカミツレ花油(芳香) ※⁷ モクセイ花油(芳香) ※⁸ バニラ果実エキス(芳香)



伊勢丹新宿店 本館POP UP SHOPのスペシャルな購入特典　

AHRESアイテムをご購入の方に以下の特別な特典をプレゼント！



◆１.：AHRES製品を6,600円（税込）以上ご購入の先着1,000名様に、


AHRES人気スキンケアアイテムのミニサイズをセットにした「スキンケアサンプルセット」をプレゼント！




◆２.：AHRES製品を11,000円（税込）以上ご購入の先着250名様に、


「サウンド パフューム クローゼット タグ（現品６種）」からいずれか1点をプレゼント。


※香りはお選びいただけない場合がございます。




サウンド パフューム クローゼットタグ　　　　　　　　　　Sound Perfume Closet Tag


サウンド パフューム クローゼットタグ 　(6種）


Sound Perfume Closet Tag　　　　　



内容量：1 枚


価格：1,980 円(税込)





※購入特典１.と２.の併用は不可となります。


※１.、２.ともになくなり次第終了となります。




AHRESブランドページ ：https://ahres.jp/


AHRES公式Instagram ：https://www.instagram.com/ahres_official/


AHRES公式 X：https://twitter.com/Ahres_official