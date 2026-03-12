空間提案の幅を広げる「カナエル」リニューアル　全国ショールーム展示も刷新

株式会社ノダ

株式会社ノダ（本社：東京都台東区浅草橋、代表取締役社長：野田 励）は、内装材・外装下地材・住宅機器などの建材製品をはじめ、繊維板・合板の製造、輸入、加工および販売を通じて、快適で安全な住環境づくりに取り組む建材メーカーです。

近年は、生活者ニーズの多様化に伴い、空間提案に求められる価値も「機能」だけでなく「デザイン」「トレンド」「コーディネートのしやすさ」へと広がっています。

2023年発売の「カナエル」を、市場に合わせてアップデート

ノダは、2023年4月に発売した「カナエル」について、発売から3年を迎えるタイミングでブランドの提案価値を再整理し、市場トレンドに合わせてリニューアルしました。今回のリニューアルでは、ブランドの世界観をより伝えやすくするため、キービジュアル及びタグラインを刷新。併せて、ラインアップを見直し、提案の幅を広げています。

リニューアルの主なポイント

今回の刷新では、次のようなポイントを軸にアップデートしています。

- 全23色になった色柄ラインアップでさまざまなニーズに対応- カナエルCデザインに中間色2色、Rデザインにグレージュトーン3色が仲間入り- アイアンやモルタルなど、注目の異素材柄が新登場- カナエルCデザインとRデザインの同価格対応

※仕様・ラインアップは、ブランドカタログおよびブランドサイトでご案内します。

注目の追加アイテム

カナエルTデザイン アイアンブラック柄

リニューアルに併せ、”提案のしやすさ”に着目した新商品も新たに追加しました。

「クオルテ」455mm幅タイプを新設定（柄：４柄）

従来設定のあるサイズに加え、455mm幅タイプの柄を新たに設定。トイレなどの床施工で、便器まわりの納まりを考慮した提案がしやすくなります。

マーブルホワイト柄モルタルライトグレー柄「カナエルリフォーム」：リフォームフロアに新色追加

既存の床の上に接着剤不要でスピーディに貼れるリフォームフロアに新色が登場。施工性や提案のしやすさに配慮した商品展開を拡充しました。

エルムベージュ色シナモングレージュ色オークキャメルライト色アッシュグレージュ色異素材柄の壁材・収納の新登場

厚みの異なる高意匠の小割壁材を組み合わせた壁材のウォールデコ。大切な小物を飾っていつものリビングをショップのような空間に演出するシェルフデコに新たに異素材柄が新登場。

モルタルライトグレー柄

フレンチペール色

モルタルライトグレー柄

サーブルライト色

全国7ケ所のショールーム展示も刷新。実空間で体験・体感できる展示へ

東京ショールーム

今回のリニューアルに伴い、全国（7ケ所）のショールーム展示内容も刷新。体感型展示ブースを設置するなど、より“体験”を重視した展示を拡充しました。最新の展示内容や来場案内は、各ショールーム／ブランドサイトよりご確認ください。

＜ブランドサイト・関連リンク＞

会社概要

カナエル ブランドサイト :https://www.noda-co.jp/canaeru/カタログ請求／閲覧 :https://www.noda-co.jp/catalog/ショールーム案内 :https://www.noda-co.jp/showroom/

会社名：株式会社ノダ（NODA CORPORATION）

所在地：東京都台東区浅草橋5丁目13番6号

創 業：1902年（明治35年）6月

設 立：1938年（昭和13年）1月

資本金：21億4100万円

代表者：代表取締役社長 野田 励

事業内容：建材製品（内装材・外装下地材・住宅機器 他）、繊維板、合板の製造・輸入・加工および販売

コーポレートサイト：https://www.noda-co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ノダ

営業統括部 営業推進室 WEB企画チーム

TEL：03-5687-6236 FAX：03-5687-1474

E-mail：info-web@noda-co.jp