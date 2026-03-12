日本最大級のドッグイベント「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」3月20日(金・祝)から3日間開催！見どころ一挙公開！

株式会社アドギルド・ジャパン

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、約19万フォロワーの国内最大級のペット情報メディア事業や人間の服を愛犬の服にリメイクするサービスを展開する株式会社FLAFFY(本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙/以下 当社)は、昨年11月に開催し約7万人が来場した「ジャパンわんこフェスタ」を、今年3月に「ジャパンわんこエキスポ」として駒沢公園にて開催いたします。開催まであと１週間に迫る今回は、本イベントの見どころを一挙にご紹介いたします。

■イベント概要

当社は、今年3月にわんちゃんの聖地として親しまれている「駒沢オリンピック公園」にて、ペットもヒトも一緒に楽しめる国内最大級のイベントを開催いたします。前回好評だった愛犬向けコンテンツをさらに拡充し、ドッグランやヒトも楽しめるキッチンカーの出店も予定しています。愛犬と一緒にお食事やお買い物を楽しめる新しい体験を通して、愛犬と過ごす特別な時間を、前回以上のスケールでお届けいたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園

【開催日程】2026年3月20日（金・祝）～22日（日）10:00-17:00

【開催場所】駒沢オリンピック公園 中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

【想定動員人数】３日間の合計：約50,000名～70,000名

【入場料】無料

【公式イベントHP】https://japan-wanko-festa.com/wanko-expo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/

■会場MAP大公開！「180店舗のブース」を事前にチェック！

わんちゃんのおやつやお洋服をはじめ、ヘルスケア・美容など多彩なジャンルのペット関連ブランドが、3日間で約180店舗出店予定！さらにキッチンカーエリアには約20店舗が並び、過去最大規模のボリュームで皆さまをお迎えします。ぜひお見逃しなく！

※詳しい出店者情報は公式イベントInstagram(https://www.instagram.com/flaffy.fes/)でご紹介しています。

■見どころコンテンツ総まとめ！

ステージコンテンツでは新たに『わんわん入学式』『ワン上等』『イベントカラーオフ会』など、新企画も多数登場！また、毎回大人気の犬種別オフ会もドッグラン内で開催します。犬種別オフ会では、記念撮影や愛犬家同士での情報交換ができ、名刺交換タイムも実施します。当日の開催時間にドッグランに集まるだけで参加でき、事前予約は不要。愛犬との春の一日を思いきり楽しめるラインアップとなっています。

・毎回大好評の「犬種別オフ会」をドッグランで開催前回の犬種別オフ会の様子

「うちの子とそっくりなわんちゃんに会えた！」「他のわんちゃんと楽しそうに遊んでいて嬉しい！」

そんな声が毎回寄せられる、人気の犬種別オフ会を開催します！

オフ会では会場内に設置されたドッグランエリア内で、犬種ごとに集まって記念撮影や情報交換を行います。また、飼い主さま同士のつながりも深まるよう、名刺交換タイムも実施予定！

当日の犬種別オフ会開催時間に指定のドッグランエリアへ集まるだけで参加可能です。

事前予約は不要で、気軽にご参加いただけます。



※開催場所がドッグランのため、参加にはドッグランの入場チケット購入が必要です

・ステージコンテンツも新企画でパワーアップ！今回のテーマは「わんわん学園」前回のステージコンテンツの様子

前回大好評だった豪華賞品がもらえる『わんわんお名前ビンゴ大会』をはじめ、今回新たに『わんわんクイズ大会』や『ワン上等』、『イベントカラーオフ会』などを実施。個性豊かな愛犬のバギーが勢ぞろいする、毎回大好評の『デコバギー選手権』も開催します。

今回は新たに『わんわん入学式』が目玉コンテンツとして加わりました。当日イベント会場内の受付で購入できる、FLAFFYオリジナルグッズ「わんわん幼稚園帽」をかぶっていれば、誰でも参加OK。集まったみんなで入学式風の写真撮影を楽しみましょう！また、初企画としてやんちゃな格好をしていれば誰でも参加OKの『ワン上等』や、イベントカラーのオレンジを身に付けて参加する『イベントカラーオフ会』なども登場します。それぞれ事前予約は不要で、集合写真の撮影を楽しめます。全てのステージコンテンツにて参加賞ももらえるので、ぜひ愛犬と一緒に、楽しい春の一日をお楽しみください！

＜各コンテンツ詳細＞

・わんわんお名前ビンゴ

数字の代わりに“わんこの名前”でタテ・ヨコ・ナナメを揃えるビンゴゲーム。

見事ビンゴになった方には賞品をプレゼントします。当日、受付でビンゴカード（1,100円）をご購入のうえ、開始時間までにステージ前へお集まりください。

・わんわんクイズ大会

わんちゃんに関する豆知識やFLAFFYにまつわる問題が出題されるクイズ大会。

正解してビンゴを達成した方には賞品をプレゼントします。当日、受付でクイズ回答シート（1,100円）をご購入のうえ、開始時間までにステージ前へお集まりください。

・わんわん入学式

当日受付で販売している「わんわん幼稚園帽」を被っていれば誰でも参加できる、入学式風の集合写真オフ会。「わんわん幼稚園帽」をご購入いただければ、どなたでも参加可能です。

・ワン上等

学ランやセーラー服、リーゼントヘアなど、ヤンチャなスタイルのワンちゃんが参加できるオフ会。

それぞれの“ヤンチャポイント”をお披露しながら交流を楽しみます。

スペシャルゲストも登場予定の特別企画です。

・イベントカラーオフ会

イベントカラーの「オレンジ」を身につけていれば誰でも参加できるカラーオフ会です！ オレンジの帽子やカチューシャ、お洋服、バック、なんでもOKです！飼い主様たちのオレンジアイテム着用も大歓迎です！みんなでイベントカラーを着用して集合写真を撮って楽しみましょう！

・珍しい犬種さん集まれ！

初企画！珍しい犬種であれば、どなたでも参加OKです。ここぞとばかりに愛犬の珍しさを自慢しちゃいましょう！珍しい犬種の明確な定義はなく、自薦他薦は問いません。参加賞もあるので、ぜひ「我こそは！」というわんちゃんは気軽にご参加ください！

・デコバギー選手権

自慢のデコバギーを披露できる、事前予約不要の毎回大人気のコンテスト。

参加方法は当日、開始時間までにステージ前に集合すれば誰でも参加可能です。

■キッチンカーエリアも約20店舗が出店！バラエティ豊かなグルメを提供

キッチンカーエリアでは、前回同様、全国から話題のキッチンカーが大集結！

わんちゃんと一緒にくつろげる開放的な屋外空間で、バラエティ豊かなグルメをお楽しみいただけます。野毛山カレー、ホルモン焼きそば、タコライス、ガーリックシュリンプなどのボリューム満点メニューに加え、生チュロス、モンブランクレープ、ベビーカステラなどスイーツも充実。約20店舗が出店し、食べ歩きにもぴったりです。ここでしか味わえない特別な一皿をご提供します。家族や友人、そして愛犬と一緒に、心もお腹も満たされる“おいしいひととき”をぜひお楽しみください。

■愛犬との思い出を素敵に残せる！フォトスポット総まとめ！公式フォトスポットエポスペットカードコラボ「わんこ証明写真」全長約3mの「フラッフィーくんモニュメント」セルフ写真機「韓国レシート」

今回も、愛犬との思い出を可愛く残せるフォトスポットが盛りだくさん！ペットゴー協賛の“入学式”をテーマにしたフォトスポットをはじめ、「わんビオフェルミンS」のオリジナルパッケージ風写真が撮影できる人気スポット、韓国で話題のセルフ撮影機「韓国レシート」、また、イベントキャラクター「フラッフィーくん」と一緒に記念撮影ができる巨大モニュメントも設置！そして毎回大好評の「わんこ証明写真」とエポスカードのコラボも実施。会場でエポスペットカードに新規入会すると、愛犬の証明写真撮影を体験でき、撮影データの画像・動画もゲットできます。撮影した写真をカードデザインにすることも可能です。（各日先着70名）

愛犬と一緒に、イベントならではの特別な一枚をぜひお楽しみください。

＜わんこ証明写真詳細＞

【整理券配布の方法】

・整理券の配布時間は各日9:30から

・各日先着70名さま限定

※整理券はなくなり次第終了となります。

・証明写真の撮影開始は10：00から

（整理券をお持ちの方は5分前に証明写真ブースへお越しください）

【エポスペットカード留意事項】

・エポスペットカードはクレジットカードです。

・株式会社エポスカードの規定によりご入会いただけない場合がございます。

・エポスペットカードの発行は18歳以上のかたとさせていただいております。

・高校生のお客さまはお申し込みいただけません。

・エポスペットカードは予告なく募集・発行を終了する場合がございますのでご了承ください。

・「わんこ証明写真」の撮影は、当日イベント会場での新規入会者に限らせていただきます。

・お申込みには顔写真付きのご本人確認書類(公的書類）が必要です。(運転免許証・マイナンバーカードなど）



※エポスペットカードの詳細はエポスペットカード公式ホームページ(https://www.eposcard.co.jp/gecard/onlyone/index.html)をご確認ください。

■前回大好評の「わんわん抽選会」と「カプセルガチャ」も設置！

会場には、前回大盛況だった「わんわん抽選会」と、イベント限定のカプセルガチャも登場します！「わんわん抽選会」は1回1,100円でガラポンを回すと、出店者さま提供の1,300円以上相当の豪華賞品が必ず当たるお得な企画。愛犬用おやつやケア用品など、嬉しいアイテムが盛りだくさん。また、会場限定カプセルガチャ（1回200円）では、３種類のオリジナルステッカーのほか、当たりには“わんこピン”や“幼稚園帽”などの特別アイテムが入っている場合も！

ぜひイベント限定のワクワクをお楽しみください！



＜わんわん抽選会詳細＞

【料金】1回 1,100円(税込)

【実施場所】受付

【注意事項】

※おひとりさま1日1回まで

※賞品は該当ブースにてご自身でお引き換えください

※引き換えは当日中のみ有効です。必ず当日中にお引き換えください。

＜カプセルガチャ詳細＞

【料金】1回 200円(税込)

【実施場所】受付

【注意事項】

※受付での現金両替は不可

※受付ではキャッシュレス決済が可能です

■公式イベントグッズもさらにパワーアップして登場！※おやつポーチの中の写真はイメージとなり、実際の商品には付属しません。

今回も、イベントオリジナルグッズの販売が決定しました。ラインアップは全6種。毎回好評ですぐに完売となる「わんこぴん」（黄色・ラベンダー／各660円・税込）はもちろん、今回のイベントテーマにちなんだ「わんわん幼稚園帽」（黄色／1,300円・税込）は大人気間違いなし。ゴム紐で長さ調整が可能なので、あらゆる犬種のわんちゃんに被っていただけます。そのほか、「うちの子おやつポーチ」（オレンジ・ブラック／各 2,200円・税込※イベント特別価格）に加え、今回はなんと初企画となる、フラッフィーくん「なりきりアクキー」（550円・税込）も発売します。FLAFFYくんの顔部分に愛犬の写真を入れ込めば、世界に一つだけのうちの子キーホルダーに。さらに「オリジナルステッカー」（3種／各220円～330円・税込）や新登場の「クリアファイル」（330円・税込）など、ここでしか手に入らないイベント限定アイテムをぜひお見逃しなく。

【販売場所】わんこ受付

【販売時間】10：00～17：00

※各日数量限定で無くなり次第、終了となります。

■ワンちゃんに優しい人工芝の「ドッグラン」で楽しもう！

わんちゃんたちが自由に走り回って遊べる、人気の「ドッグラン」が今回の駒沢公園にも出現します！

仲良く遊んだり、ちょっと一息ついたり、わんちゃんにとっても最高のリフレッシュタイムになること間違いなし！イベントの合間に、愛犬と一緒にぜひお立ち寄りください♪

＜ドッグラン詳細＞

【料金プラン】

大人1名：1,000円

愛犬1頭：500円

※小学生までのお子さま同伴無料

※子供のみ（15歳以下）での入場NG

※支払いは電子マネー・クレジットカードのみ（現金決済不可）

【ドッグランご利用にあたっての注意事項】

・ドッグランへの入場には、当日ドッグラン受付で事前にチケット購入が必要になります

・オフ会開催中も通常通りドッグランはご利用いただけます

・今回ドッグランの利用は小型犬（～10kg）のみとさせていただきます

・狂犬病ワクチンと混合ワクチンの接種証明書または抗体検査書が必要になります

・ヒート中のわんちゃんのご利用はいただけません

・ドッグラン内のおやつ・ボールやおもちゃの使用は禁止です

・必ずドッグランのスタッフの注意や指示に従ってください

■毎回大好評のスタンプラリー！今回は6店舗に拡大して実施！

毎回大好評のスタンプラリーを今回も開催！パンフレット裏面が台紙になっており、会場内にある6つのブースを巡ってスタンプを集めると、景品として「FLAFFYオリジナルステッカー」3種類の中から1つをプレゼントします。さらに先着でもらえるサンプルもご用意。ブースを回りながらイベントをより楽しみ、思い出を形に残せる企画です。ぜひふるってご参加ください。

■ギャル代表愛犬家「きぃぃりぷ（鈴木綺麗）」さん登壇決定！

やんちゃな格好をしたわんちゃんのオフ会「ワン上等」に、恋愛リアリティショーにも出演した愛犬家の「きぃぃりぷ（鈴木綺麗）」さんが審査員として登壇決定！優勝者にはきぃぃりぷさんとの写真撮影ができる特典も！

「ワン上等」への参加は、「学生服やリーゼント、金のネックレス」などを身に着けたやんちゃな格好のわんちゃんなら誰でもOK。事前予約は不要です。集まったみんなで「ワン上等」の写真撮影を楽しみましょう！参加特典もありますので、ぜひ愛犬と一緒に1日限りの特別なオフ会をお楽しみ下さい。

■きぃぃりぷ（鈴木綺麗）プロフィール

愛犬家としても知られ、ポメラニアンの「めろん」ちゃんと一緒に暮らしているSNS総フォロワー数115万人を誇る人気インフルエンサー。大人気恋愛リアリティショーへの出演で話題を集める。

2018年に復活したギャル雑誌『egg』では「今風古風ギャル」として活躍し、専属モデルの中で人気No.1を獲得。2024年4月に同誌を卒業。現在は「渋谷女子インターナショナルスクール」にてメイク講師を務めるなど、活動の幅を広げている。

Instagram ： https://www.instagram.com/kyiiripu.friedegg

X ： https://x.com/9_6_0807KiSu

TikTok ： https://www.tiktok.com/@kiiiriypu

■大好評の「Adoption Park Board」が再び！

毎回イベントで賑わいを見せている、『Do One Good』による「Adoption Park Board」が今回も出店します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターやウェブサイトから保護犬の情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

■万が一のときも安心！「わんこ保健室」を設置

イベント開催中は、全国およびインドで40以上の動物病院を展開するアルダ株式会社の獣医師が「わんこ保健室」に常駐いたします。「Pet to Partner ― 人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をビジョンに、最先端の獣医学と情熱で動物医療を支えています。

当日は臨床経験豊富な獣医師が参加し、日々のちょっとした健康のお悩みにもお応えします。

万が一、わんちゃんが体調を崩されたり、お怪我をされた場合はもちろん、日頃の健康に関するご相談もお気軽にお立ち寄りください！

＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

https://forms.gle/QKXAw2KgP5MyrUF27

株式会社FLAFFYについて

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（18万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA



お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me