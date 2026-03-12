ワーナーミュージック・ジャパン代表取締役社長兼CEO 岡田武士が、米ビルボード誌の「Global Power Players」に初選出

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン（東京都港区、代表取締役社長兼CEO：岡田武士）は、アメリカの音楽誌『ビルボード』が発表した「Billboard’s 2026 Global Power Players」に、代表取締役社長兼CEOの岡田武士が選出されたことをお知らせします。この年次リストは、レーベル、流通、出版などの分野において、アメリカ国外の音楽業界を牽引する影響力のあるリーダーたちを表彰するものです。



2024年12月に現職に就任した岡田は、就任後初年度には、組織の進化とデジタルの強化を推進し、同社の成長を加速させました。その戦略の中心にあるのは、ワーナーミュージックのグローバルネットワークを活用し、日本のアーティストが国際市場で継続的に商業的な成功を収めるための基盤を構築することです。



また日本市場において、ワーナーミュージックの世界的トップアーティストのヒット創出にも注力しています。このアプローチの成果の一例として、ロゼとブルーノ・マーズのコラボレーション曲「APT.」の国内ヒットが挙げられます。



国際レコード産業連盟（IFPI）の統計によると、世界の録音音楽収益の約6割は、日本、イギリス、ドイツ、中国、フランス、韓国、カナダ、ブラジル、メキシコなど、アメリカ以外の市場によるものです。世界第2位の音楽市場である日本でもデジタル化が進み、日本の楽曲はこれまで以上に世界中のリスナーに届くようになっています。

こうした環境変化を背景に、ワーナーミュージック・ジャパンは、日本のアーティストが国内のみならず世界を舞台に活躍できるよう、今後も積極的に後押ししてまいります。

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役社長兼CEO 岡田武士