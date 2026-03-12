テナントの物理的な増床なしで売上機会を創出。favy、モバイルオーダーを活用した新サービスモデルを発表。

株式会社favy

飲食店やフードホールの運営および商業施設向けのモバイルオーダーシステムの開発・提供を行う株式会社favy（代表取締役社長：高梨 巧、本社：東京都新宿区）は、自社が運営する飲食施設の客席を、自社開発のモバイルオーダーを通じて区画外の飲食店にシェアする新たなサービス提供モデルの提供を開始いたしました。

第1号事例として、2026年3月9日（月）より、札幌市にある「4PLA」の地下1階「ODORiBA 大通りバル」内の『オドリバ席』にて運用をスタートしました。弊社運用区画外の店舗は物理的な店舗規模を拡張することなく実質的に「増席」でき、売上の向上が可能となります。

■ 本モデルが生み出すメリット

今回開始する新モデルは、フードホールの客席に座られたお客様が、ご自身のスマートフォンからモバイルオーダーを通じ、フードホール外の店舗の商品を注文できる機能アップデートとなります。

フードホール内店舗の注文と同時にフードホールにはないメニューを注文し、スマートフォン上で一括決済できる仕組みです。

このモデルは、以下のようなメリットがあると考えています。

商業施設（デベロッパー・館の運営元）のメリット：

施設内の限られた共有スペースや客席をDX（モバイルオーダー）によって効率的にシェアすることで、施設の追加施工をせずに館全体の売上（坪単価）の最大化が図れます。また、テナントの売上向上をシステム面から支援する新たな施策としても機能します。

モバイルオーダー導入店（フードホール外からモバイルオーダーに参加する店舗）のメリット：

フードホールのお客様に対して自社の商品を提供することは、実質的に店舗の席数が増えた状態となります。

これにより、店舗の客席面積拡大をすることなく、低リスクで売上機会の拡大に繋がります。

お客様（消費者）のメリット：

席を移動することなく、1つの場所でより多くの選択肢の中から多様なメニューをシームレスに楽しむことができます。

■ 3月9日より札幌「オドリバ席」にて運用開始。第1号事例は『SAPPORO餃子製造所』

本モデルの第一号事例として、2026年3月9日（月）より、札幌市「4PLA」の地下1階「大通バル」内のfavy運営区画『オドリバ席』にて、同施設内の『SAPPORO餃子製造所』が参加。一部メニューを『オドリバ席』のモバイルオーダーでご注文いただけるようになりました。

また、近日中にさらに「大通りバル」内の2店舗も、本モデルに参加する予定です。

本モデルは、当社が展開する他のフードホールや施設へも展開していく予定です。

飲食施設の運営とモバイルオーダーシステムの開発どちらもおこなうfavyだからこそ提供できる新しいサービスで、施設と飲食店の売上向上・価値最大化に貢献してまいります。

■ 『ODORiBA 大通バル』施設情報

施設名：ODORiBA 大通バル（オドリバ オオドオリバル）

住所：札幌市中央区南1条西4丁目1番地1 4PLA内 地下1階

「ODORiBA大通バル」公式サイト：https://4pla-sapporo.com/odoriba/

「オドリバ席」公式サイト：https://redine.jp/sapporo

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供

・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営

・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/