『ウィキッド　永遠の約束』公開を記念し、3月14日（土）より順次イオンシネマオリジナル商品を販売

写真拡大 (全10枚)

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長　藤原信幸）は、「オズの魔法使い」に登場する魔女たちの物語を描いた大ヒットブロードウェイミュージカルを映画化した『ウィキッド　永遠の約束』の3月6日（金）劇場公開を記念し、順次イオンシネマオリジナル商品をイオンシネマ全劇場のグッズ売場で販売いたします。



今回発売するイオンシネマオリジナル商品は、3月14日（土）より刺繍ミニタオル、グラス、ノート、アンブレラマーカー、チェンジングステッカー、３月21日（土）よりフロートボールペン、ポーチ付きエコバッグ、３月28日（土）よりヘアバンド、ポーチのかわいくて個性的な全9アイテム。いずれも数量限定で販売しますので、ぜひこの機会にお買い求めください。



※イオンシネマのグッズ売場は映画をご覧にならない方もご利用いただけます。



イオンエンターテイメントは、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。




【商品情報】


＜3月14日（土）～発売＞



刺繍ミニタオル　各 990円（税込）

グラス　2200円（税込）


ノート　1,100円（税込）

アンブレラマーカー（6種ランダム）　各500円（税込）



チェンジングステッカー　各 440円（税込）

＜3月21日（土）～発売＞



フロートボールペン　各 1,300円（税込）


ポーチ付きエコバッグ　2,200円（税込）



＜3月28日（土）～発売＞



ポーチ　各 1,600円（税込）

ヘアバンド　2,200円（税込）


※いずれも数量限定、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。　


※販売劇場は＜販売劇場一覧＞を参照。 　


(C)Universal Studios. All Rights Reserved.