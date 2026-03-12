VAIWATT「USA・UKツアー」決定！ 4月15日に発売されるニューアルバム「ZODIAC12 」CD・LPのダブルリリースに伴い、3年ぶりのWORLD TOURが始まる。

株式会社仲村屋

国内外で活動を展開する男女デュオ・VAIWATT（倍ワット）は、12曲入りのフルアルバム『ZODIAC12』を2026年4月15日に全国一斉リリースする。

“ニュー・クラシックロック”を掲げるVAIWATTは、20世紀ロックの温かみとサイバーなデジタルトラックがせめぎ合う独自のサウンドを特徴とする。どこか懐かしくも新しい感覚を併せ持つその音楽性は、世代や国籍を超えて支持を集めてきた。

約2年の制作期間を経て完成した本作は、バンドにとってキャリア初のフルアルバムであり、これまでの活動の集大成ともいえる作品となる。

本作のリリースと連動し、USA／UKを巡るWORLD TOURの開催も決定。6月にはアメリカ・ニューヨークおよび東海岸、8月にはイギリス・バーミンガムでの公演が予定されている。

VAIWATTはこれまで、ロシア・サンクトペテルブルクで開催された国際音楽フェスティバル「White Nights of St.Petersburg」への出演をはじめ、イタリア・ナポリでの高校創立100周年記念イベント、パドヴァのコミコン、ラクイラでの日伊友好祭、トルコ・イスタンブールでのハロウィンライブショー、UKツアーなど、海外での実績を積み重ねてきた。

また、これらの経験を基盤に、毎年11月に新宿LOFTで開催される国際音楽祭「EDO WAVE」を主催。今回のワールドツアーは、そうした国際的活動の延長線上に位置付けられるものとなる。

海外アーティストおよび中小企業の支援によって実現する本プロジェクトは、国内におけるアーティスト支援や評価の在り方にも一石を投じる動きとして注目される。

真摯かつ継続的な音楽活動を重ねてきたVAIWATTの挑戦は、日本のDIYロックシーンに新たな選択肢を提示する可能性を秘めている。

『ZODIAC12』はCDショップやオンラインストアで予約できます。(4月15日発売)

【ZODIAC12】LP/CD Information

https://vaiwatt2013.blogspot.com/2026/03/zodiac12-cdvinyl.html

【ZODIAC12】試聴 Trail Listening

https://youtube.com/playlist?list=PL2m0jSm0epdDpdxr9UWnppmBqYYEajpTs&si=6VMZrnem8jNwEu66(https://youtube.com/playlist?list=PL2m0jSm0epdDpdxr9UWnppmBqYYEajpTs&si=6VMZrnem8jNwEu66)

【WORLD TOUR 2026】

6/18 Amityville Music Hall (Suffolk NY)

6/21 Arlene’s Grocery (NYC)

8/30 The Flapper (Birmingham)

TBA

WORLD TOUR Information

https://vaiwattnikki.blogspot.com/2026/01/zodiac12-world-tour-2026-vaiwatt.html

【INTERNATIONAL EVENT】

4/18【FACE DOWN TOKYO】下北沢 CREAM

5/16【EDO WAVE SPRING】阿佐ヶ谷 GAMUSO

10/23【DOOMSDAY】岐阜柳ヶ瀬 ANTS

10/24【digital shadows】名古屋栄 TIGHT ROPE

11/29【EDO WAVE 2026】新宿 LOFT

【MUSIC VIDEO】

逆林檎 Reverse Apple

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=v3a0WJ3flVo ]

風芽 FUUGA

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I1_TIDgC7xk ]

28 Twenty Eight

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=BnP1dNR90kQ ]【販売形態】[LP] BABE-0002 / \5,000(税込) [CD] BABE-0001 / \3,000(税込)【New Release】 2026.04.15 Release

ZODIAC12 LP/CD Information

https://vaiwatt2013.blogspot.com/2026/03/zodiac12-cdvinyl.html

Tracklist

01. WALK

02. 逆林檎 Reverse Apple

03. Red Adult Children

04. 風芽 FUUGA

05. BABEL BABEL

06. TWENTY EIGHT

07. COCOON IN THE NIGHT

08. なんでそんなVACANT?

09. チェコりんご Czech Apple

10. YELLOW GOBLINS

11. BOMB POGO!

12. Break On Through 202X

※LPとCDではフォーマットごとに異なる曲順を採用。

【お問い合わせ先】

レーベル：BABELIAN株式会社

babelian2024@gmail.com

※ご返信までお時間をいただく場合がございます。

VAIWATT Official Website：https://vaiwatt2013.blogspot.com/

YouTube : https://www.youtube.com/@vaiwattofficial6653