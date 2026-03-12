『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念3月13日(金)実況プレイ配信企画 実施決定！
2026年3月13日（金）『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売を記念して、
ゲーム好きである松丸亮吾さん、「モンスターハンター」好きである花江夏樹さん、中村悠一さんによる「実況プレイ配信企画」が開催決定！ カプコンチャンネルでの映像公開及び各チャンネルでライブ配信いたしますので、是非ご覧ください。
■実施日程／配信URL
１. 3月13日（金）11:00～ 松丸亮吾さん
配信URL：https://www.youtube.com/@capcom/videos
※カプコンチャンネルで公開／事前に収録した実況プレイ映像となります。
２. 3月13日（金）18:00～ 花江夏樹さん
配信URL：https://www.youtube.com/@hanae0626/streams
※花江夏樹さんのチャンネルにてライブ配信予定。
３. 3月13日（金）20:00～ 中村悠一さん
配信URL：https://www.youtube.com/@Yuichi-Nakamura
※中村悠一さんのチャンネルにてライブ配信予定。
実況プレイ配信企画特設サイトはこちら
https://www.monsterhunter.com/ja/20260312/mhst3-gameplay/
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売記念プレゼントキャンペーン開催！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売を記念したプレゼントキャンペーン開催！
発売前日と、発売日当日の2つのポストをリポストしてキャンペーンに参加しよう！
応募いただいた方の中から、抽選で本作の主人公(王子)を演じた声優「千葉翔也」さんと、主人公の母「アマラ」を演じた声優「田村睦心」さんのサイン色紙を各3名様、そしてAmazonギフトカード（デジタル版）1万円分を各10名様にプレゼント！
みなさまのご参加を心よりお待ちしております！
【キャンペーン期間】
2026年3月12日（木）～3月25日（水） 13:00まで
【賞品】
田村睦心さんサイン色紙 3名様
千葉翔也さんサイン色紙 3名様
Amazonギフトカード（デジタル版） 1万円分 各10名様 合計20名様
【参加方法】
１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
２.各キャンペーン対象ポストをリポスト
【キャンペーンページ】
https://www.monsterhunter.com/ja/20260312/mhst3-release-cp/
【おすすめオトモン診断】
簡単な設問に答えて『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』であなたに最適なオトモンを診断！ シリーズ初めてのライダーさんもベテランライダーさんも新たな出会いが見つかるかも！
診断はこちら
https://www.monsterhunter.com/stories3-quiz/ja-jp/monsties/
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版（Trial Version）
序盤をじっくりプレイできる体験版が配信中！
体験版セーブデータは製品版に引き継ぎ可能！
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
商品概要
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
価格：
・ダウンロード版
スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）
デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）
プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）
・パッケージ版
Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）
PlayStation(R)5パッケージ版
希望小売価格 8,990円（税込）
・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット
ロイヤルアイルーエディション
販売価格 13,940円（税込）
https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/
予約受付中！
【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女
レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！
