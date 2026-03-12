世界最大規模のデザインイベント「ミラノデザインウィーク2026」に出展　展示タイトルは「PARSLEY（パセリ）」

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社は、2026年4月20日から26日にイタリア・ミラノで開催される世界最大規模のデザインイベント「ミラノデザインウィーク」に出展します。「PARSLEY」という展示タイトルのもと、当社のデザイナーたちが、現代における装飾のあり方や可能性、言葉では説明しきれないその価値を表現した楽器やアート作品を展示し、デザインの観点から新たなビジネスや提供価値の可能性を模索します。

「PARSLEY」キービジュアル

「PARSLEY（パセリ）」をタイトルに新作6作品を展示

当社のデザイン部門であるデザイン研究所は、2005年から2023年までに計6回「ミラノデザインウィーク」に出展し、ヤマハの世界観を表現した作品を発表してきました。常に楽器という特殊な道具に向き合い、世界中から訪れる人々の反応を肌で感じることで、デザイン哲学を深め、ヤマハデザインのアイデンティティーを磨いてきました。

今回の展示タイトルであるパセリに対する感覚と評価は、文化的背景や個人によって大きく異なります。時にはかけがえのない食材として料理の鍵になり、時にはその香りや苦味、鮮やかな緑が、料理全体のバランス調整役にもなります。また単に料理の飾りや彩りとして添えられることもあります。これらを装飾の持つ多義性となぞらえ、展示タイトルに「PARSLEY」を冠しました。

研究開発や生産部門との協業を通じて、デザイナーたちは装飾を多角的な視点から探求し、その意味や役割を再考してきました。本展示では、ドレッサーへと生まれ変わったリノベーションピアノや、管楽器職人の手でつくられたアクセサリーなど、装飾の多面的な価値や多様な解釈を反映した多彩な作品をご紹介します。

出展概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1101_1_f9202402c3bbeaf43008a172a94fee31.jpg?v=202603121151 ]

ヤマハ デザイン研究所 所長 川田学のコメント

楽器によって生活が便利になることはないかもしれません。しかし音楽は生活に潤いや彩りを与えます。機能性や効率性を追求した簡潔明瞭で論理的なものは、人間の理性に働きかけ、その一方で、一見不要にも見える装飾的なものは、感情や感性に働きかけるのではないでしょうか。そして、実はこの装飾性にこそ、人間の本質を見ることができるのかもしれません。今回の作品群は、多様な切り口から装飾について思いを巡らせたデザイナーたち一人ひとりの思考の軌跡です。音楽や楽器がこれからも私たちの暮らしを彩り、こころに潤いを与え、人生を豊かにする多様な装飾であり続けることを願い。大真面目に遊び心を持って。

「ミラノデザインウィーク 2026」ヤマハ特設サイト＆関連SNS

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1101_2_4defb2f11e2b369f39afe19a88c4137f.jpg?v=202603121151 ]

「ミラノデザインウィーク」

例年4月に開催され100万人以上が訪れる「ミラノデザインウィーク」は、B to Bの家具の見本市「ミラノサローネ国際家具見本市」と、それに伴いミラノ市内の至るところで行われるイベントや展示会、そしてインスタレーションで構成されます。当社はその中心エリアであり芸術と文化の発信地として知られるブレラ地区に出展します。

2023年の様子

https://www.yamaha.com/ja/tech-design/design/events-topics/milan-design-week-2023/

