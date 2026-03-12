別府市で「空き家の面的再生」による中長期滞在拠点を創出

株式会社エンジョイワークス

株式会社エンジョイワークス（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：福田和則、以下「エンジョイワークス」）は、このたび大分県別府市を舞台に、複数の空き家を一つのコンセプトで再生する「空き家の面的再生」による中長期滞在向け宿泊拠点「TOJIHAUS PROJECT」を本格的に開始します。1棟目宿泊施設が3月上旬に開業。2棟目も近日中に公開予定です。本事業は、国土交通省の令和7年度「空き家対策モデル事業」に採択されており、「新湯治・ウェルネス」を掲げる別府市のほか、移動を通じた地域活性化を推進する日本航空株式会社（JAL）などの大手企業、地域金融機関・教育機関などと協力し、二地域居住の推進と関係人口の創出を図ります。

自治体や企業、教育機関とも連携―「地域巻き込み型モデル」への発展

湯けむりまとう別府のまち、TOJIHAUSでの滞在体験を

今回の取り組みでは「移動×滞在×地域活性」を一体化した新しい地域滞在モデルを別府で構築していきます。日本航空株式会社（JAL）には、TOJIHAUS設計にあたっての二地域居住実践者への意見ヒアリングへの協力をいただいています。

また、本事業では、資金調達において、「TOJIHAUSファンド（仮称）」の組成を計画しています。2026年前半設立を目標に、物件取得・改修・企画・運営準備に活用します。空き家の面的再生における “地域巻き込み型モデル” として、地元企業・金融機関・教育機関・関係人口、さらには大手企業との協働を図ります。

別府市に眠る12,000戸超の空き家と中長期滞在の拠点不足

なぜ、別府で新しい取り組みを始めるのか。別府市は源泉数・湧出量ともに日本一を誇る温泉都市です。ただ、市内の宿泊施設の約9割は1～2泊を前提としたホテル・旅館であり、湯治に適した中長期滞在向けの宿泊拠点は十分ではありません。一方、点在する空き家は12,640戸、空き家率派18.2％（令和5年「住宅・土地統計調査」）。エンジョイワークスは、全国各地で蓄積してきた「空き家×宿泊・民泊」モデルの知見を活かし、今回のプロジェクトでは、別府のまちなかに散らばる空き家をリノベーションし、まち全体を“中長期滞在の宿”として再編集します。

一方で、別府市では施政方針に「新湯治・ウェルネス」を掲げており、滞在型観光や心身のリカバリーを促すまちづくりを進めています。私たちの取り組む「TOJIHAUS」はこれに足並みを合わせる形で、市内に点在する空き家を一体的に取得・再生し、中長期の滞在（二地域居住）の拠点として、仕事と暮らしがシームレスに両立する“温泉のまちの日常”を提供します。

別府市 新湯治・ウェルネス推進室 https://www.city.beppu.oita.jp/departments/33.html

別府市観光協会ウェブサイト https://beppu-tourism.com/feature/wellness_wakeyouup/

湯治のまちで緩やかに滞在する。地域資源を掛け合わせた二地域居住の推進へ

点在する空き家を、湯治コンセプトの中長期滞在拠点に

「TOJIHAUS PROJECT」では、別府市内の複数の空き家を取得・改修し、7泊～30泊の中長期滞在に特化し宿泊施設として再生します。今年度は2棟、2026年秋までに10棟以上の事業化を目指します。

特徴は以下のとおりです。

１. 別府のまちに点在する空き家を面的に再生

まちの生活動線に沿って点在する空き家を、分散型の宿泊拠点として再編集。エリア一帯を滞在者の生活圏と捉え、地域の商店、温泉、路地空間など“まちの日常”をそのまま体験できる環境をつくります。

２. 空き家の骨組みを活かす、空間リノベーション

既存の建物が持つ素材感を残しつつ、仕事も暮らしも同じ空間で完結できる“空間のリノベーション“を行います。ワークスペースとしての機能や、湯治滞在に必要な生活機能をシームレスにつなぎ、長期滞在者にとっての“ちょうどいい暮らしの器”を提供します。

３. 温泉と共にある暮らし：物件への温泉引き込み or 温泉・銭湯に徒歩圏立地

対象物件には、温泉を引き込んだ住まい、もしくは近くに徒歩数分で入れる温泉・公共浴場が必ず存在します。滞在者は、朝の入浴や仕事の合間の湯治、夜のリラックスなど、温泉を暮らしのリズムに組み込んだ中長期滞在が可能になります。

４. 地域とつながる「センターハウス（仮）」の整備

プロジェクトエリア内には、滞在者・地域住民・関係人口が交わる交流拠点「センターハウス（仮）」を整備予定です。コミュニティラウンジやコワーキング機能、イベントスペース等を備え、企業や地元事業者などと協力しながら、二地域居住者の受け皿となる地域接点を生み出していきます。

利用者は都市部のワーカー、インバウンドの中長期滞在者、湯治目的のミドルシニアなど多様な層を想定しています。現在、2棟目も同じ町内に整備中（3月中に民泊として開業予定）で、物件については、公衆浴場などとの距離や源泉の引き込みがあるか、生活利便性といった条件のほか、庭の有無と眺望など基準を設けて選定しています。これまで約170件をこれらの基準をもとにデータ評価し、20～30件を現地で調査確認しており、順次物件取得とリノベーションに着手していきます。

◆1棟目となる別府市野田の「TOJIHAUS」

airbnb.jp/h/tojihaus001(https://www.airbnb.jp/rooms/1611438400052229983?source_impression_id=p3_1773018352_P3snPWrb7CDVBnoE)

（リビング、キッチン）吹き抜けで開放感のある間取りに（寝室）床は、大分県産の杉板を使い、温かみある空間に

内壁には、地元産の珪藻土を使用リノベーションは弊社一級建築士事務所が担当

施設運営に関してはエンジョイワークスの関連会社の株式会社グッドネイバーズ（本社：鎌倉市、代表取締役：福田和則）が担当。湘南エリアで培ってきた宿泊（民泊）施設開業や運営のノウハウを別府でも活かしていきます。

株式会社グッドネイバーズウェブサイト https://good-neighbors.link/

TOJIHAUS Instagram https://www.instagram.com/tojihaus_official/

【代表コメント】

エンジョイワークス 代表取締役・福田和則

「空き家の課題を、地域資源としての価値に転換し、地域のプレイヤーとともに持続的な事業にしていくことがエンジョイワークスの使命です。別府での挑戦は、空き家対策・関係人口創出・二地域居住といった社会課題に対し、面的再生という新しい解決策を提示する第一歩となります。自治体や企業、地元の方と共に、日本の地方都市に新たな可能性を広げていきたいと考えています」

株式会社エンジョイワークス

本社 ： 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1-3-1

電話 ： 0467-53-8583

代表取締役 ： 福田和則

設立 ： 2007年11月

コーポレートホームページ ： https://enjoyworks.jp



◆令和7年度 国土交通省PPP協定パートナー

◆宅地建物取引業 [神奈川県知事(3)第28062号]

◆一級建築士事務所 [神奈川県知事登録 第16506号]

◆不動産特定共同事業者 [金融庁長官・国土交通大臣 第114号]（第1号、2号、3号、4号に掲げる事業を行う）

◆第二種金融商品取引業 [関東財務局長(金商)第3148号]

◆住宅宿泊管理業者 [国土交通大臣(02)第F00604号]（関連会社グッドネイバーズにて取得）