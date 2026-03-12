【あさぎり牛乳】「静岡抹茶シリーズ」3月より発売！富士山麓ミルク × 静岡県産抹茶の春スイーツ

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するミルクスイーツブランド

『あさぎり牛乳』は2026年3月15日（日）より、静岡県産抹茶を使用した「静岡抹茶シリーズ」を梅田阪神本店、広島ミナモア店、東京ギフトパレット店、池袋北改札前店、JR新宿駅南口店、そして一部期間限定出店箇所にて販売いたします。

富士山麓・朝霧高原の生乳から生まれるやさしいミルクの味わいと、香り高く上品な静岡抹茶を組み合わせた、春限定のラインナップです。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

静岡県の豊かな自然環境のもと育った抹茶の旨みと、85℃15秒殺菌製法で仕上げたあさぎり牛乳のコクが重なり合い、ミルクのやさしさをより一層引き立てます。

静岡の素材の魅力を活かしながら、春の訪れを感じていただけるスイーツをご用意します。

リッチミルクサンド〈静岡抹茶クリーム〉｜静岡抹茶と濃厚ミルクが重なり合うリッチミルクサンド

■価格：410円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

あさぎり牛乳・マスカルポーネチーズ・生クリーム・静岡県産有機抹茶を加えた特製濃厚抹茶ミルククリームを、

静岡県産有機抹茶入りのサブレでサンド。

濃厚なミルク＆抹茶の美味しさと、ほろほろサブレと

クリームの一体感をお楽しみいただけます。

ふんわりパンケーキサンド〈静岡抹茶クリーム〉｜華やかな香りを楽しむ、パンケーキサンド

■価格：300円（税込）

■賞味期限：15日

ふんわりふわふわな抹茶香るパンケーキに、すっきりとした「あさぎりバター」と、色味鮮やかな「静岡抹茶」を合わせた抹茶クリームをサンド。

ふくよかな甘みと、華やかな香りを楽しめるパンケーキサンドです。

あさぎり抹茶ミルクシュー｜抹茶の香りとミルクのコクを楽しむシュー

■価格：450円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

香ばしいクッキーシューの中に、あさぎり牛乳を使ったなめらかな抹茶ミルククリームをたっぷりと。

あさぎり牛乳を使ったカスタード・練乳・生クリームを合わせた特製ミルククリームに、牧之原市産の香ばしい焙煎抹茶と、豊かな風味の静岡県産抹茶を合わせ、奥行きある味わいに仕上げました。

ミルクのやさしいコクと、抹茶のほろ苦く芳ばしい香りが重なり合う、和の余韻広がるごほうびシューです。

※広島ミナモア店でのお取り扱いはございません

あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉 ｜抹茶の旨み広がる、ふわしゅわスフレチーズ

■価格：432円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

ふんわりとした食感と、しゅわっとほどける口どけが特徴の濃厚チーズ生地に、静岡県産の有機煎茶と有機抹茶を合わせ、深いうまみと上品な渋みを重ねました。

さらに、あさぎり牛乳をふんだんに使った特製ミルクソースをとろりとしのばせ、抹茶の豊かな風味にやさしいコクをプラス。

抹茶の奥深い味わいと、ミルクのおいしさが相まった、ふわしゅわ食感のスフレチーズケーキです。

※広島ミナモアのみ4/15～の販売となります

販売店舗情報

🛤 あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

🛤 あさぎり牛乳 広島ミナモア

住所：広島県広島市南区松原町2-37 ミナモア2F西

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始： 2026年3月15日（日）～

※あさぎりスフレチーズケーキ〈抹茶〉は2026年4月15日（日）～販売開始

※あさぎり抹茶ミルクシューの販売はございません

🛤 あさぎり牛乳 JR新宿駅南口

住所：東京都新宿区新宿３丁目３８－１ JR 新宿駅 南口改札内

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2026年3月15日（日）～

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-39-101852ffe4877409c3f2fb7e195b5295.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開