【東海エリア冬の美容医療分析】支持を集めた施術とは

株式会社口コミ広場

美容医療の口コミ広場は、データを基に東海エリアで実際に問い合わせの多かった「冬の人気施術TOP5」の結果を発表いたします。

対象期間は2025年11月1日～2026年2月28日とし、美容皮膚科・美容外科で提供されている主要施術を対象としています。

本記事では、調査期間中に美容施術の問い合わせ実績が多かった施術をランキング形式で紹介し、それぞれの施術について簡単に解説します。

記事はこちら：https://report.clinic/other/column/1536662(https://report.clinic/other/column/1536662?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

東海エリア・冬の人気施術ランキングTOP5

今回のランキングでは、注入系の施術と肌治療、さらに身だしなみを整える施術まで幅広いジャンルがランクインする結果となりました。

なかでも1位の「ボトックス注射」は、額や眉間、目尻などのしわ改善を目的とした問い合わせが高い支持を集めています。

続く2位の「ほくろ除去」は、取り放題や複数のほくろをまとめて除去できるメニューが多く見られ、まとめて治療したいというニーズから問い合わせが増加しました。

3位の「ヒアルロン酸注入」は、唇や涙袋への注入が人気で、顔立ちの印象を自然に整えたいという目的で選ばれるケースが多く見られます。

4位の「医療脱毛」は、夏に向けて余裕を持って準備を始めたいという需要や、比較的予約が取りやすい時期であることから問い合わせが増加しました。

5位の「ミラドライ」は、ワキ汗やニオイの改善を目的とした治療として関心を集めています。

今回の結果からは、短時間で印象改善を目指せる施術と、日常生活の快適さや将来を見据えて計画的に行う施術の双方に関心が集まっている傾向がうかがえます。

予約データから見える冬の美容医療トレンド

今回のランキングでは、手軽に受けられる注入系施術と、身だしなみを整える施術の双方が上位に入る結果となりました。

しわ改善や顔の印象を整える施術といった「即効性のある美容医療」と、脱毛やミラドライのように季節を見据えて計画的に行う施術の両方が選ばれている点が特徴といえます。

東海エリアでは、日常生活の中で自然に取り入れられる美容医療への関心が高まっている傾向が見て取れます。

美容医療の口コミ広場のご紹介

美容医療の口コミ広場とは、全国4,000院以上の美容クリニック（形成外科・美容外科・美容皮膚科・歯科）の医院情報と、15万件以上の体験談が集まる美容クリニックのポータルサイトです。

施術を受けた方のみが投稿できる「やらせのない口コミ」など、公正で嘘偽りのない情報を発信することで、本当に良いものが評価されるサービスを提供することを使命として企画・運営しています。

美容医療の口コミ広場公式サイト :https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature