「出張整備」の需要拡大、開始2年で登録整備士5,000名突破！

株式会社アプティ

株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）が運営する出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」は、2026年2月14日に、登録整備士が5,000名を突破しました。2024年2月に開始した当サービスは、「使いやすさ」や人手不足を背景とした「ニーズの拡大」などにより需要が高まり、約2年で5,000名以上の整備士が登録するサービスに成長しました。今後も全国の整備工場を支えるパートナーとして、サポートを続けてまいります。

アプティの出張整備サービス「U-match」について

登録整備士5,000名突破

当社は、登録整備士が全国の整備工場へ出張対応するサービス「U-match」を運営しています。

登録整備士と整備工場をマッチングすることで、整備士は希望の時間・地域で柔軟に働くことができ、整備工場は繁忙期や欠員時に即戦力を確保できるサービスです。

当サービスは、「整備士のスポットワーク」という新しい働き方を提案する仕組みとして注目され、開始からわずか半年で施工3,000台／月という実績をもっています。利用する整備工場、登録する整備士ともに増加しており、サービス開始から約2年で登録整備士が5,000名を突破しました。

登録整備士の増加により、整備工場の「困りごと」や「希望」に、これまで以上に迅速に対応できるようになります。

当社は今後も、整備工場の人手不足解消に貢献するとともに、整備士の新たな働き方を創出・提供し、自動車整備業界全体に貢献してまいります。

U-match公式サイト

https://u-match.net/

U-matchの特長

1．全国どこでも手配可能

登録している全国約5,000名の整備士により、地域を問わず柔軟な人材手配が可能です。

2.「国家資格保有」かつ「実務経験3年以上」の経験者が対応

国家資格を持ち、実際の現場で3年以上の経験を積んだ整備士が登録しています。国産車・輸入車を問わず全メーカーに対応し、初日から現場の業務をしっかりとサポートします。

3．最短翌日からのスピード手配

電話1本で、最短翌日から即戦力となる整備士を手配します。

4．無駄なコストや手間がかからない

一作業ごとの依頼となるため、余分な人件費がかかりません。また、一般的な採用と違い、求人広告費などの初期費用、採用工数などの手間もかからず、すぐに利用できます。

利用方法

■ 整備工場の場合

【実際の利用例】

・「特定の日だけ作業員が足りない」→単発利用

・「毎週〇曜日」→定期利用、常駐

・「繁忙期のみ追加で手配してほしい」→一定期間のみ利用

【利用の流れ】

サービスの説明から運用補助まで、アプティが一括対応します。

１.電話（03-6694-2096）でお問い合わせ

２.サービス説明

３.料金設定・契約

４.現地にて作業実施

５.作業後のフォローアップ（作業内容の報告）

【料金プラン】

作業内容に応じた料金設定をご用意しています。

内容やご要望に応じたカスタマイズも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

■ 整備士（ワーカー）の場合

【働き方のイメージ】

・「空いている休日に、月1～2回だけ働きたい」→副業

・「転職の合間や独立準備として、働きたい」→空白期間のつなぎとして

・「自分のペースで稼ぎたい」→フリーランス

【就業の流れ】

１.公式LINEに登録

２.WEB面談（経験や対応可能な作業の確認）

３.作業開始に向けた説明会の実施

４.仕事開始

【報酬の仕組み】

「作業数 × 単価 ＝ 報酬」

作業内容ごとに報酬額が決まっています。

〈会社概要〉

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億8,000万円（関連会社含む）

社員数 230名

事業内容 １.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業

２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

３.HR tech / SaaS事業（産学連携）

４.出張整備事業

５.自動車用品製造・販売

６.自動車整備工場向け環境整備事業