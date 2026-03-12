【大阪文化服装学院】パリ発の合同展示会「TRANOÏ TOKYO」に初出展！スーパーデザイナー学科の選抜学生6名が6ブランドを発表

学校法人 ミクニ学園

デザイナーおよびファッション人材を育成する大阪文化服装学院（以下OIF、学校法人ミクニ学園 理事長：豊田晃敏 所在地：大阪市淀川区三国本町）は、2026年3月18日（水）・19日（木）の2日間、東京・ベルサール渋谷ガーデンで開催される国際合同展示会「TRANOÏ TOKYO（トラノイ・トウキョウ）A/W 26-27」（主催：プルミエール・ヴィジョン・ジャパン株式会社）に出展いたします。本展示には、スーパーデザイナー学科3・4年生から選抜された6ブランドが参加し、国内外のバイヤーを中心に、自らのコレクションを提案します。

OIFでは2011年より、学生ブランドによるプロの展示会出展を15年以上にわたり継続してきました。これまでに百貨店との協業やセレクトショップでの取り扱いに加え、スタイリストからのリースを通じてアーティストやタレントの衣装に採用されるなど、学生ブランドが実際の市場と接続する事例も数多く生まれています。今回の「TRANOÏ TOKYO」への出展は、こうした実績を土台に、よりビジネスに特化した国際舞台へとステップアップするものです。

今回出展する6ブランドは、スーパーデザイナー学科3・4年生の学生がそれぞれ立ち上げている個人ブランドの中から選抜されたものです。同学科では在学中から学生一人ひとりがブランドを立ち上げ、企画・制作だけでなく展示会発表や商談を通じてブランド活動を実践しています。今回の出展では、学生たちが自らの「作品」を流通を前提とした「商品」として提示し、一人のデザイナーとしてプロのスタイリストやバイヤーと直接向き合います。

■ 展示会概要

名称： TRANOÏ TOKYO A/W 26-27

日程： 2026年3月18日（水）・19日（木）

会場： ベルサール渋谷ガーデン B1F（東京都渋谷区南平台町16-17）

出展： OIFスーパーデザイナー学科 3・4年生 6ブランド

公式サイト： https://www.tranoi.com/e/tokyo/ja/registration/registration

■ 出展ブランド紹介

スーパーデザイナー学科3・4年生から選抜された6つのブランドが出展します。

なかでも「Asahi Arakawa as a Service」は、TRANOÏ関係者による厳正な選考を経て選出された「TRANOÏ TOKYO Award Winner」として単独ブースで出展します。残る5ブランドは、スーパーデザイナー学科のために設けられた特設キュレーションブースとして展開します。

◆ TRANOÏ TOKYO Award Winner ブランド（単独ブース）

・Asahi Arakawa as a Service

デザイナー：荒川 朝陽（スーパーデザイナー学科4年）

https://www.instagram.com/aaaaservice

◆ スーパーデザイナー学科 特設キュレーションブース

・KEISHIN FUKUNAGA

デザイナー：福永 渓心（スーパーデザイナー学科4年）

https://www.instagram.com/keishin_fukunaga_

・KOZONO TERUHISA

デザイナー：小薗 輝久（スーパーデザイナー学科3年）

https://www.instagram.com/kozono.teruhisa

・RYOTA UDAKA

デザイナー：宇高 稜太（スーパーデザイナー学科3年）

https://www.instagram.com/ryotaudaka

・KANAME KOMAMURA

デザイナー：駒村 叶夢（スーパーデザイナー学科3年）

https://www.instagram.com/kaname_komamura

・flash circle of - haruka ochi

デザイナー：越智 暖日（スーパーデザイナー学科3年）

https://www.instagram.com/flashcircleof

■TRANOÏについて

1998年に設立された「TRANOÏ（トラノイ）」は、パリ・ファッションウィーク（パリコレ）の公式パートナーとして知られる、フランス・パリを拠点とした国際合同展示会です。

現在は、世界最大級のファッション素材見本市「Premiere Vision（プルミエール・ヴィジョン）」グループが主催しており、その権威は世界中の業界関係者から認められています。

日本で開催される「TRANOÏ TOKYO」は、Rakuten Fashion Week TOKYOの公式パートナー展として位置づけられ、日本のクリエイションを世界へと繋ぐ公式なプラットフォームの役割を果たしています。プロフェッショナルなバイヤーやプレスとの質の高いマッチングを重視した運営スタイルは、世界進出を目指すデザイナーにとっての登竜門であり、OIFの学生にとってもこれ以上ない実践の場となります。

詳細を見る :https://www.tranoi.com/e/tokyo/ja

■「スーパーデザイナー学科」とは

世界に通じるトップデザイナーを養成する4年制の特別学科。3年次からは自身のブランドを持ち、2年間活動するオンリーワンの教育プログラムを実施。在学中より、セレクトショップでの取り扱いやタレント・アーティストへの衣装リースなど、積極的にブランド活動を行っています。3年次には、イタリア・ポリモーダ校へ短期留学するなど、ヨーロッパのデザイン教育メソッドをベースとしており、作品1点ではなく、つねにコレクションで世界観を表現します。国内外でのコンテストでの実績も高く、業界から高い評価を受けています。

詳細を見る :https://www.osaka-bunka.com/course/superdesigner.html

■大阪文化服装学院(OIF)

創立79年の歴史を持つ、西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方針のもと、近年は海外のファッションスクールとの連携を高め、国際的に活躍できる人材の育成に注力。また、世界的にDXへのニーズが高まるなか、デジタルコンテンツへの投資も積極的に行い、「国際感覚」と「デジタルスキル」を融合し、新たな価値を生み出す創造力を養成している。「日本で最も高い成果をあげ、アジアを牽引する発信力を持ち、世界から信頼されるファッション教育機関であり続ける」ことをビジョンに掲げている。

2025年に発表された、繊研新聞主催「第2回ファッションスクールアワード」では「大賞」に選出。全国No.1の評価を獲得している。

学校法人ミクニ学園 大阪文化服装学院

所在地：大阪市淀川区三国本町3丁目35-8

理事長：豊田 晃敏

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

https://www.osaka-bunka.com/

■2026年度 「ヴォートレイル ファッション アカデミー 」に校名変更予定

2026年4月より、当校 大阪文化服装学院は、校名を「ヴォートレイル ファッション アカデミー（VOUTRAIL THE FASHION ACADEMY）」に変更いたします。これは、当校固有のアイデンティティを一層明確にし、国内外での独自の存在感や価値を確立するために決断したものです。

新校名は、「Vogue（ファッション・流行）」と「Trailblazer（先駆者・開拓者）」を掛け合わせた造語であり、最新のファッション・流行を生み出す「先駆者」「開拓者」となる若きトレンドセッターを育成する教育機関であろうという、当校の強い意志が込められています。

また、学校法人名も「ミクニ学園」から「大阪文化服装学院」へ変更いたします。70年以上にわたり当校が築いてきた歴史、これまで多くの卒業生や関係者とともに歩んできた道のりへの敬意を込め、法人名として「大阪文化服装学院」を残すことで、伝統を未来へと引き継いでまいります。

なお、校名変更後も、「文化連鎖校」として、文化服装学院との関係は維持してまいります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000081590.html

■この件での取材・お問合せは以下まで

大阪文化服装学院

経営企画本部：加藤 圭太、IR・広報課：齋藤 佳孝

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

e-mail: ir_oif@osaka-bunka.com

#大阪文化服装学院 #OIF #VOUTRAILTHEFASHIONACADEMY #VOUTRAIL #ヴォートレイルファッションアカデミー #文化服装学院連鎖校 #校名変更