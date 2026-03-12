特許出願中の新分析機能「クリエイティブタイムライン」を広告運用自動化ツール「Shirofune」でリリース

株式会社Shirofune

株式会社Shirofune（本社：東京都中央区、代表：菊池満長）は、広告運用自動化ツール「Shirofune」の運用改善分析機能にて、現在特許出願中の、Shirofuneの独自アルゴリズムとAIを活用した新機能「クリエイティブタイムライン」を提供します。

全てのクリエイティブ検証結果を3つの手段でわかりやすく可視化

Shirofuneを通じて運用する全てのクリエイティブの検証期間ごとの配信結果を独自アルゴリズムで自動で一つのタイムラインにまとめ、各広告グループでクリエイティブごとに検証期間中の成果を比較。

「4象限マトリクス」「時系列グラフ」「広告スコア」の3つで可視化し、結果の良し悪しを運用担当者は元より、数字に強くないクリエイターやデザイナーの方でも一目で直感的に確認できる状態へ自動でまとめます。また、画面上から手軽に停止/再開が可能です。

AIが可視化された成果を分析し、今後の具体的な方向性まで瞬時に提示

4象限マトリクス画面時系列グラフ画面

AIが高成果クリエイティブの特徴や成果要因を分析し、その結果をもとに次回制作の方向性や具体的な制作案まで提示します。運用者と制作チーム内での認識合わせや制作指示の工数を削減するとともに、属人的になりがちな振り返りや改善判断の平準化を促進し、成果共有や改善アクションを効率化し、改善サイクル全体のスピードと再現性を高めます。

クリエイティブPDCAにおける従来の課題を解決

これまでのクリエイティブ分析作業においては、以下のような課題により、業務に工数や時間を要することがありました。今回の技術・機能はこれらの課題を自動的に解決するものです。

1. 検証期間ごとの成果を振り返りにくい

広告の追加・停止・差し替えを継続的に行いながら改善を進めるクリエイティブ運用では、媒体管理画面だけでは、どの期間にどのクリエイティブを検証していたのかを後から把握しにくい課題があり、検証期間ごとの成果比較や時系列での振り返りに手間がかかり、別途メモやスプレッドシートで補完する必要がありました。

2.過去のPDCAの経緯やナレッジを引き継ぎにくい

媒体管理画面では、どのクリエイティブをどの順番で試し、配信結果を受けてどれを停止・継続、新規追加したのかといった改善の経緯は情報として構造化されておらず、担当者変更時に過去のPDCAや勝ちパターンのナレッジを把握しづらいという課題があり、運用が属人化しやすく同様の検証を繰り返してしまう可能性もありました。

Shirofuneとしては生成AIの「柔軟性」と「汎用性」を最大限活かしながら、Shirofuneが培ってきた「正確性」と「再現性」の自動化技術を融合させた新しい機能をどんどん開発し、ユーザーの利便性を更に高めてまいります。また、実際の新しい成果の出るクリエイティブの入稿までをシームレスに実現できるように機能改善を行ってまいります。

広告運用自動化ツール「Shirofune」

https://shirofune.com/



Shirofuneは「1日10分でプロ品質の広告運用」を実現する、広告運用自動化ツールです。広告運用が未経験の方でも、簡単操作で広告の出稿から最適化まで、ワンストップで実現。運用領域に加え、AIを活用したクリエイティブ(動画/静止画)の分析から改善も可能に。また、CRM／ECプラットフォームなどのデータを統合しLTVをベースにした広告運用を可能にするなど、運用に精通した人がさらに高度な広告運用を行うための機能も提供しています。

運用に関わる各種業務を自動化することで、広告業務に関わる生産性の大幅な改善を実現します。現在13,000を超えるアカウントがShirofuneを通じて運用が自動化されており、上場企業から成長企業の広告主様の自社運用の支援をはじめ、大手広告代理店様の社内運用業務の基幹システムとしての採用など、幅広くご活用いただいております。



2023年2月からは海外展開も開始。北米をはじめオーストラリアなどでもShirofuneを導入企業が増加。2025年4月には全米広告主協会主催の『2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards』でShirofune代表の菊池が年間最優秀賞となる「GOLD」を受賞しました。



【会社概要】

代表： 菊池満長

事業内容： 広告運用自動化ツール「Shirofune」の開発・提供

設立： 2014年10月

所在地： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル4F東

URL： https://shirofune.com

関連会社： 株式会社ShirofuneX、株式会社ShirofunePlus、Shirofune Inc,（米国法人）