3月14日は「オキシクリーンの日」「オキシ漬けの日」！チョコプラ出演のオキシクリーン新CM「漬けるで解決」篇 3月16日(月)より放映開始

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）は、酸素系漂白剤「オキシクリーン」のイメージキャラクターを務めるチョコレートプラネットさんによるオキシクリーン新CMを、2026年3月16日(月)より全国のTV等で放映いたします。また、3月14日の「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」を記念して、キャンペーンや特別企画も実施いたします。

「オキシクリーン」のさらなる認知拡大と、漬けおき洗いとしての「オキシ漬け」の利便性を広く知っていただくため、ホワイトデーの(白)と漂白の(白)を掛け合わせ、3月14日は「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」として一般社団法人日本記念日協会より、正式登録されています。

今年も「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」を記念して、様々な企画を実施いたします。

■新CM概要

今回のCMはチョコレートプラネットのお2人が登場し、家庭の洗濯で多くの人が悩む「エリそで汚れ」「食べこぼし」「泥汚れ」などの頑固な汚れを、粉末タイプによる“オキシ漬け”で解決する様子を描きます。

さらに、梅雨の時期など部屋干しの機会が増える季節に発生しやすい「生乾き臭」については、液体タイプを洗濯時に追加する“オキシ足し”による手軽な対策を提案。日常の洗濯をより簡単に、そして清潔に保つ方法を分かりやすく紹介します。

本編 ：「漬けるで解決 オキシクリーン篇」15秒(https://www.youtube.com/watch?v=sNyekLYjG4Q)／30秒(https://www.youtube.com/watch?v=S-7b4df1aOY)

「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド篇」15秒(https://www.youtube.com/watch?v=O3ZGv_98V9k)／30秒(https://www.youtube.com/watch?v=d8jJIdry8uk)

メイキング ：https://youtu.be/MEOSZRABOtU

放映開始日 ：2026年3月16日(月)

放映/配信媒体 ：全国のTV、TVer、YouTube、Xにて順次放映/配信

■新CMカットデータ

「漬けるで解決 オキシクリーン篇」30秒

「かんたんキレイ オキシクリーンパワーリキッド篇」30秒

■出演者プロフィール

チョコレートプラネット

長田庄平 1980年生まれ。京都府出身。

松尾駿 1982年生まれ。神奈川県出身。

NSC東京校で出会い、2006年1月にコンビ結成。

2015年「NHK新人お笑い大賞」を受賞。

2008年、2014年、2018年と3度「キングオブコント」決勝に進出。TT兄弟をはじめとするキャラクター、歌ネタ、オリジナルゲームなど新しいコンテンツを次々と生み出している。YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数200万人突破。

3月14日は「オキシクリーンの日」「オキシ漬け(R)の日」！

１.「#オキシ漬けチャレンジSNS投稿キャンペーン」開催

オキシクリーン公式Xをフォロー＆オキシ漬けの写真投稿で賞品が当たる！

応募期間：2026年3月14日（土）～3月31日（火）23:59まで

賞品：オキシクリーン ミニチュアチャーム（オキシクリーン 500ｇ）・Amazonギフトカード1000円分を抽選で5名様にプレゼント

オキシクリーン公式X↓

https://x.com/OXICLEANJP

２.公式オンラインストアにて特別商品を販売

販売商品：【数量限定】オキシクリーン ミニチュアチャーム

(ランダム）＋オキシクリーン ホワイトリバイブ 1360g＋

漬けおきバッグ セット

販売期間：3月13日（金）～3月31日（火）まで

※予定数がなくなり次第終了

＜販売チャネル＞

・Amazon https://bit.ly/4rnI02e

・楽天市場 https://bit.ly/4stjsWp

・Qoo10ショップ https://bit.ly/46U74qe

３.中の人が答える！公式ライブ配信を実施

オキシクリーン公式インスタグラムにてライブ配信を開催！オキシクリーン・中の人がみなさんの質問にお答え！さらに視聴者さま限定クーポンも配布予定です。

日時：3/13（金） 20:00開始

オキシクリーン公式インスタグラム↓

https://www.instagram.com/graphico_oxiclean/

４.「オキシクリーン×洋服の青山」コラボキャンペーン開催中

紳士服専門店「洋服の青山」とコラボし、3月7日(土)より「新生活を応援！キャンペーン」を一部店舗およびSNSにて実施しております。

詳細はこちら↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000009939.html

オキシクリーン商品情報

【粉末タイプ 酸素系漂白剤】

■オキシクリーン（左から）

・オキシクリーン 500g

内容量：500g メーカー希望小売価格：680円（税抜）

・オキシクリーン 1500g

内容量：1500g メーカー希望小売価格：1,500円（税抜）

・オキシクリーン 1000g

内容量：1000g メーカー希望小売価格：1,180円（税抜）

・オキシクリーン 2000g

内容量：2000g メーカー希望小売価格 1,980円（税抜）

■商品特長

１.酸素の力で、漂白・消臭（※１）・除菌（※２）

２.色柄物にも使える（※３）

３.ツンとしたニオイがない

４.衣類はもちろん、キッチンやお風呂、ベランダや玄関、お部屋の床など家中使える

※１・・・すべての汚れ・ニオイが落ちるわけではありません。

※２・・・布製品を1時間以上漬けおきした場合（すべての菌を除菌するわけではありません）。

※３・・・必ず洗濯表示をご確認の上、ご使用ください。

【液体タイプ 酸素系漂白剤】

■オキシクリーン パワーリキッド（左から）

・オキシクリーン パワーリキッド 660mL

内容量：660mL メーカー希望小売価格：638円（税抜）

・オキシクリーン パワーリキッド 520mLつめかえ用

内容量：520mL メーカー希望小売価格：498円（税抜）

・オキシクリーン パワーリキッド 940mLつめかえ用

内容量：940mL メーカー希望小売価格：840円（税抜）

■商品特長

酸素の力で汚れを落とす、オキシクリーンの液体タイプです。液体だから溶かす手間なく、毎日のお洗濯を、ニオイ・汚れを残さない6つのパワーでさらに進化しました。おしゃれ着や色柄もののお洗濯にもお使いいただけます。※

※衣類の洗濯表示に従ってご使用ください。

オキシクリーン

1997年にアメリカで誕生した洗剤ブランドです。日本には1999年に上陸、酸素の泡で衣類のシミ・汚れを落とす粉末タイプの酸素系漂白剤が人気となっています。衣類、食器、タイルなどの水洗いできる素材に使用でき、家中のほとんどの汚れを落とすことができます。ツンとした刺激臭も無く、小さなお子様のいらっしゃるご家庭にもおすすめです。



オキシクリーン ブランドサイト

https://www.oxicleanjapan.jp/

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】https://www.graphico.co.jp/



株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階