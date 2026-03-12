公益財団法人 花王芸術・科学財団　2026年度助成先　芸術文化活動73件、「花王科学奨励賞」10件を決定

花王株式会社

公益財団法人 花王芸術・科学財団（理事長・長谷部佳宏）は、2026年度の助成先として、芸術文化活動73件、花王科学奨励賞10件を決定しました。

2026年度 総助成件数：83件、助成総額：4,910万円

2026年度 芸術文化活動助成の決定

助成件数：73件、助成金：2,910万円

芸術文化部門では、一定の芸術水準を有するプロの団体が企画・開催する美術展覧会や音楽公演に対し助成しています。昨年度より新設したメディアアート部門では、美術分野に加え、音楽分野の企画へも対象を拡大し支援を行います。2025年10月1日～11月10日の間に公募を行い、261件の応募の中から73件、2,910万円の助成を決定しました。（別紙１.参照）

(内訳)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/633_1_f42a46e99fb3293cba0625148f5373d4.jpg?v=202603121151 ]

1991～2026年度累計 芸術文化活動助成

総助成件数：2,250件、 助成総額：14億43万円

2026年度「花王科学奨励賞」の決定

助成件数:10件、助成金：2,000万円

『表面の科学』というテーマで、若手研究者の未来を拓く独創的、先導的な研究に対し助成しています。2025年7月1日から10月31日の期間に公募を行い、化学・物理学分野、医学・生物学分野で合わせて応募総数80件の中から、10件2,000万円の助成を決定しました。受賞者にはそれぞれ記念盾と200万円を贈ります。（別紙２.参照）

(内訳)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/633_2_cf9f9c758c3109f698f1a0557bdfbd04.jpg?v=202603121151 ]

1998～2026年度累計 花王科学奨励賞

総助成件数：289件、助成総額：3億8,900万円

公益財団法人 花王芸術・科学財団の概要

当財団は1990年に花王株式会社の100周年を記念し、芸術文化支援を行う財団として設立されました。1997年には科学技術分野の研究支援へも事業を拡大し、芸術と科学技術の支援を併せ持つ「花王芸術・科学財団」として名称変更。2010年に公益法人制度改革による公益認定を受け、現在に至ります。

芸術分野と科学技術分野への助成・顕彰事業のほかに、女性研究者支援や奨学金支援など、さまざまな事業を行っております。

理事長：長谷部 佳宏 （花王株式会社 代表取締役 社長執行役員）

添付資料

2026年度 芸術分野

助成一覧表（資料１.）(https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/news/2026/pdf/20260312-001-01.pdf)

2026年度 花王科学奨励賞

助成一覧表（資料２.）(https://www.kao.com/content/dam/sites/kao/www-kao-com/jp/ja/corporate/news/2026/pdf/20260312-001-02.pdf)



公益財団法人 花王芸術・科学財団ウェブサイト(https://www.kao-foundation.or.jp/)