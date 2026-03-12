薬用バスソルトのクールタイプ登場！「旅の宿　薬用クールバスソルト」数量限定発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、薬用入浴剤「旅の宿」から温泉気分を味わいながら湯上がり爽快にリフレッシュできる「薬用クールバスソルト」［医薬部外品］を、２０２６年４月１０日（金）に数量限定で発売いたします。

「旅の宿」は、１９８６年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきました。「こだわりの温泉成分」の配合や、温泉地をイメージした色や香り、版画のパッケージで、自宅で日本各地の湯めぐり気分をお楽しみいただける薬用入浴剤です。

２０２５年９月、“汗をかきたい日”のお風呂を自分へのご褒美時間にするアイテムとして、「旅の宿」ならではの温泉のリラックス感に加えて、発汗によるリフレッシュ感を兼ね備えた「薬用バスソルト 発汗温浴」［医薬部外品］が、ブランドのラインアップに加わりました。そして、２０２６年、猛暑が予想される夏に向けた限定商品として、“ベタベタ汗をサッパリしたい日”におすすめの「薬用クールバスソルト」が登場します。

※汗をサッパリしたい：入浴効果による ※汗をかきたい、発汗：温浴効果による

「天然由来海塩」を使用した温泉ミネラル配合で、温浴効果を高めて血行を促進し、冷え症・疲労回復に効果があります。また、ショウガ・トウキ・チンピの和漢エキス配合で、お風呂上がりもすべすべな肌に導きます。さらに、太平洋に臨む松林と白砂浜が美しい“白浜温泉”をイメージした「マリンブルーの湯色」と「マリンミントの香り」で、湯上がり爽快な気分に導きます。

暑さで疲れたからだも、冷房で冷えたからだも、クールバスソルトのお湯にゆっくりつかってリフレッシュしませんか。

【商品特長】

冷え症・疲労回復に。湯上がり爽快＆温泉気分の薬用バスソルト（数量限定商品）

●「天然由来海塩」使用：「温泉ミネラル（有効成分／塩化ナトリウム）」配合

温浴効果を高め血行促進し、冷え症・疲労回復に効きます。

※イメージ

●保湿成分「和漢エキス*1」配合

お風呂上がりもすべすべな肌へ導きます。

※イメージ

*１：ショウキョウチンキ、トウキエキス-１、チンピエキス

●白浜温泉をイメージした香りと湯色

○マリンミントの香り

○マリンブルーの湯色（とうめい湯）

●効能

あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/677_1_c5f4bb3549c2504c087163b4ee9392b5.jpg?v=202603121151 ]

※本品は温泉の湯を再現したものではありません。

（分包：35ｇ）

＜販売名＞クラシエ バスソルト ＢＬ

【発売予定日】 ２０２６年４月１０日（金）

【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】 https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/

以 上