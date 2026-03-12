ホンダアクセス調べ　EVが似合う有名人　TOP3「木村拓哉さん」「鈴木亮平さん」「松たか子さん」

株式会社ホンダアクセス

Honda車をさらに魅力的・快適・安全にする純正アクセサリーを提供している株式会社ホンダアクセス（所在地：埼玉県新座市）は、自家用車を月に1日以上運転する20歳～69歳のドライバー1,000人に対し「クルマとEV（電気自動車）に関する意識・実態調査2026」をインターネットリサーチで実施しました。（調査日：2026年2月5日～2月9日、調査協力機関：ネットエイジア株式会社）

［調査結果］

≪クルマに対する意識≫- 自身にとって“クルマ”とは？エンジン車・ハイブリッド車オーナー、EVオーナーともに「生活に欠かせないアイテム」が最多

自家用車を月に1日以上運転する20歳～69歳のドライバー1,000名（全回答者）に、クルマとEV（電気自動車）について質問しました。

はじめに、エンジン車・ハイブリッド車を所有している人（628名）とEVを所有している人（372名）に、自身にとって“クルマ”とはどのような存在か聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車オーナー、EVオーナーともに「生活に欠かせないアイテム」（エンジン車・ハイブリッド車44.3%、EV43.5%）が最も高くなり、「移動するための道具」（エンジン車・ハイブリッド車41.4%、EV34.1%）が続きました。“クルマ”を自身の趣味嗜好のためのものではなく生活における必需品や移動手段と考えている人が多いようです。

「移動するための道具」については、EVオーナー（34.1%）と比較してエンジン車・ハイブリッド車オーナー（41.4%）のほうが7.3ポイント高くなりました。

他方、「自己表現のツール」（エンジン車・ハイブリッド車1.8%、EV4.8%）と「ステータスの象徴」（エンジン車・ハイブリッド車1.4%、EV4.6%）については、EVオーナーのほうが高くなりました。EVオーナーでは、“クルマ”を自身やステータスを表すものと考えている人が、エンジン車・ハイブリッド車オーナーと比較して多い傾向がみられました。

- 現在の自家用車購入時に重視したことエンジン車・ハイブリッド車オーナーでは「価格」、EVオーナーでは「燃費・電費」が1位

次に、現在の自家用車を購入した際、どのようなことを重視したか聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車オーナーでは、1位「価格」（58.8%）、2位「運転しやすさ」（48.1%）、3位「燃費・電費」（47.6%）、4位「ボディタイプ」（32.6%）、5位「乗り心地」（31.2%）となりました。他方、EVオーナーでは、1位「燃費・電費」（51.9%）、2位「運転しやすさ」（44.4%）、3位「価格」（39.8%）、4位「乗り心地」「動力源・パワーユニット」（いずれも39.0%）となりました。EVを所有している人では、長期的なコストを抑えることを優先している人が多いのではないでしょうか。

- 自家用車の利用状況 EVのうち軽自動車オーナーでは「生活圏だけが多い」が90%と高い

自家用車の利用状況について、「生活圏だけ走行する機会」と「生活圏を出て走行する機会」の比率を聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車オーナー、EVオーナーともに、『生活圏だけが多い（計）』（エンジン車・ハイブリッド車80.6%、EV82.3%）が多数派となりました。

自家用車が軽自動車の人についてみると、EVオーナーでは、「生活圏だけ：生活圏を出て＝10：0」（エンジン車・ハイブリッド車27.9%、EV34.9%）がエンジン車・ハイブリッド車の人と比較して7.0ポイント高く、『生活圏だけが多い（計）』（エンジン車・ハイブリッド車83.6%、EV90.4%）についても、EVオーナーのほうが6.8ポイント高くなりました。

- 自家用車の満足度 EVオーナーでは【走行性能】【快適性】【総合的な満足度】で約90%が満足と回答

現在の自家用車に関する満足度について質問しました。

【総合的な満足度】について、「非常に満足」と「やや満足」を合計した『満足（計）』をみると、エンジン車・ハイブリッド車では81.8％、EVでは87.9％とEVが6.1ポイント高くなりました。

また、各項目の『満足（計）』をみると、エンジン車・ハイブリッド車では、【走行性能】76.1%、【快適性】75.0％、【経済性】62.9％、【安全性】66.6％、【利便性】77.4％でした。他方、EVでは、【走行性能】87.9%、【快適性】88.2％、【経済性】80.6％、【安全性】84.1％、【利便性】77.7％となりました。全ての項目においてEVがエンジン車・ハイブリッド車を上回り、【走行性能】と【快適性】では10ポイント以上、【経済性】と【安全性】では15ポイント以上の開きがみられました。

- 「自家用車をカスタマイズしている」EVオーナーの13%- 自家用車に行ったカスタマイズエンジン車・ハイブリッド車、EVともに1位「ドライブレコーダー装着」- 自家用車に行いたいカスタマイズ エンジン車・ハイブリッド車、EVともに1位「ホイール交換」

エンジン車・ハイブリッド車を所有している人（628名）とEVを所有している人（372名）に、現在運転している自家用車をカスタマイズしているか聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車では「している」が11.5%、「していないが、興味はある」が19.7%、EVでは「している」が12.6%、「していないが、興味はある」が26.1%となり、「していないが、興味はある」はEVオーナーのほうが6.4ポイント高くなりました。

現在運転している自家用車をカスタマイズしている人（119名）に、行ったカスタマイズを聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車オーナー、EVオーナーともに、1位「ドライブレコーダー装着」（エンジン車・ハイブリッド車45.8%、EV31.9%）となり、エンジン車・ハイブリッド車では2位「ホイールのインチアップ・インチダウン」（37.5%）、3位「車内灯交換」（31.9%）、EVでは2位「リアカメラ装着」（23.4%）、3位「車内灯交換」（17.0%）となりました。

また、現在運転している自家用車のカスタマイズに興味がある人（221名）に、行うカスタマイズとして興味があるものを聞いたところ、エンジン車・ハイブリッド車オーナー、EVオーナーともに、1位「ホイール交換」（エンジン車・ハイブリッド車21.8%、EV23.7%）となり、エンジン車・ハイブリッド車では2位「ドライブレコーダー装着」（16.9%）、3位「カーナビ交換」（15.3%）、EVでは2位「エアロパーツ装着」（18.6%）、3位「ホイールのインチアップ・インチダウン」「ドライブレコーダー装着」「オーディオユニット・スピーカー交換」（いずれも14.4%）となりました。

≪エンジン車・ハイブリッド車オーナーのEVに対する意識・実態≫- EVに対するイメージTOP2 「車両価格が高い」「バッテリー残量を気にしなければいけない」

エンジン車・ハイブリッド車を所有している人（628名）に、EVに対する意識について質問しました。

EVに対して、どのようなイメージを持っているか聞いたところ、「車両価格が高い」（42.5%）が最も高く、「バッテリー残量を気にしなければいけない」（37.6%）、「充電スポットを探すのに苦労する」（37.4%）、「航続距離が短い」（32.6%）、「充電時間が長い」（30.9%）が続きました。

- EVに乗らない理由TOP2 「車両価格が高い」「充電インフラが不足している」

EVに乗らない理由を聞いたところ、「車両価格が高い」（52.4%）が最も高くなり、次いで「充電インフラが不足している」（42.2%）、「航続距離が短い」（35.4%）、「充電時間が長い」（31.4%）、「自宅に充電設備を設置できない」（27.5%）となりました。クルマ自体の価格、充電の手間や時間がかかることなどが主な要因となっているようです。

- EV購入時の補助金の認知率 エンジン車・ハイブリッド車オーナーの66%が「知っている」と回答

EVを購入する際、国から補助金を受けられることを知っているか聞いたところ、「知っている」は66.2%、「知らない」は33.8%となり、過半数が認知していることがわかりました。

男女別にみると、「知っている」と回答した人の割合は、男性では72.4%となったのに対し、女性では48.8%と、半数にとどまりました。

- 「今後、EVに乗りたいと思う」エンジン車・ハイブリッド車オーナーの15%

今後、EVに乗りたいと思うか聞いたところ、「非常にそう思う」が3.7%、「ややそう思う」が11.8%で、合計した『そう思う（計）』が15.4%となりました。

≪EVオーナーのEVに対する意識・実態≫- EVを利用していて、困っていることTOP3「バッテリー残量を気にしなければいけない」「充電に必要な時間が長い」「航続距離が短い」

EVを所有している人（372名）に、EVに対する意識について質問しました。

EVを利用していて、困っていることについて聞いたところ、1位「バッテリー残量を気にしなければいけない」（48.4%）、2位「充電に必要な時間が長い」（43.3%）、3位「航続距離が短い」（41.1%）、4位「充電スポットが少ない」（39.5%）、5位「遠出の際に充電計画が必要」（39.2%）となりました。EVオーナーでは、バッテリーや充電に関する困りごとが多いようです。

男女別にみると、女性では「充電スポットが少ない」（46.2%）と「歩行者に気づかれにくい」（22.1%）が全体より5ポイント以上高くなりました。

- メインで利用している充電設備の種類 「自宅（戸建）の充電設備：コンセントタイプ」がダントツ- 外出先での充電時の過ごし方 1位「買い物」 2位「食事」 3位「カフェ・お茶」

EVの充電に関する実態について質問しました。

メインで利用している充電設備の種類を聞いたところ、「自宅（戸建）の充電設備：コンセントタイプ」（55.9%）が最も高くなり、「自宅以外の充電スポット」（22.8%）、「V2H」（11.3%）が続きました。

外出先でEVを充電する際、充電時間をどのようにして過ごすことが多いか聞いたところ、「買い物」（46.0%）が突出して高くなりました。以降、2位「食事」（25.5%）、3位「カフェ・お茶」（23.4%）、4位「ネットサーフィン」（17.5%）、5位「動画視聴」（15.1%）となりました。

男女別にみると、男性では「食事」（29.1%）と「散歩」（17.9%）が女性（順に16.3%、6.7%）より10ポイント以上高くなりました。

- EVオーナーが実感しているEVの良さTOP3 「走行音が静か」「給油の必要がない」「加速がスムーズ」女性では「環境にやさしい」が3位に- 「今後も、EVに乗り続けたい」EVオーナーの78%

自身が実感しているEVの良さについて聞いたところ、「走行音が静か」（62.9%）が最も高く、「給油の必要がない」（55.9%）、「加速がスムーズ」（55.6%）、「維持費がエンジン車より安い」（50.0%）、「購入時に補助金がある」（47.6%）が続きました。走行音の静かさや、給油の手間や維持費がかからないことなど、多様な面でEVの良さを実感している人が多いようです。

男女別にみると、男性では1位「走行音が静か」（66.4%）、2位「加速がスムーズ」、（60.4%）、3位「給油の必要がない」（56.0%）、女性では1位「給油の必要がない」（55.8%）、2位「走行音が静か」（53.8%）、3位「環境にやさしい」（49.0%）となりました。

今後も、EVに乗り続けたいと思うか聞いたところ、『そう思う（計）』が78.2%となり、大多数がEVを今後も乗り続けることに前向きであることがわかりました。

≪クルマ・EVと有名人≫- EVが似合う有名人 TOP3「木村拓哉さん」「鈴木亮平さん」「松たか子さん」

最後に、クルマやEVをテーマに、イメージに合う有名人について質問しました。

全回答者（1,000名）に、EVが似合う有名人を聞いたところ、1位「木村拓哉さん」「鈴木亮平さん」、3位「松たか子さん」、4位「大谷翔平さん」、5位「所ジョージさん」となりました。

挙げた理由についてみると、1位の「木村拓哉さん」では「かっこよく乗りこなしそう」や「スマートなイメージがあるので」、同じく1位の「鈴木亮平さん」では「きりっとして凛々しい」や「爽やかさが電気自動車のクリーンさとマッチしている」、3位の「松たか子さん」では「軽やかさとしなやかさが電気自動車と共通しているから」といった回答がみられました。

男女別にみると、男性回答では1位「鈴木亮平さん」、2位「木村拓哉さん」、3位「松たか子さん」、女性回答では1位「松たか子さん」、2位「木村拓哉さん」、3位「鈴木亮平さん」となり、男女ともに「鈴木亮平さん」「木村拓哉さん」「松たか子さん」がTOP3にランクインしました。

- EVを運転して旅行する“旅番組（テレビ番組）”が似合う有名人1位「出川哲朗さん」 2位「木村拓哉さん」 3位「鈴木亮平さん」- クラシックカーが似合う有名人 1位「所ジョージさん」 2位「堺正章さん」 3位「岩城滉一さん」

EVを運転して旅行する“旅番組（テレビ番組）”が似合う有名人を聞いたところ、1位「出川哲朗さん」、2位「木村拓哉さん」、3位「鈴木亮平さん」、4位「日村勇紀さん」、5位「太川陽介さん」となりました。

挙げた理由についてみると、1位の「出川哲朗さん」では「おもしろい旅番組が期待できそうだから」、2位の「木村拓哉さん」では「車旅が似合いそうだから」、3位「鈴木亮平さん」では「自然体なところ」といった回答がみられました。

クラシックカーが似合う有名人を聞いたところ、1位「所ジョージさん」、2位「堺正章さん」、3位「岩城滉一さん」、4位「唐沢寿明さん」、5位「舘ひろしさん」「矢沢永吉さん」となりました。

挙げた理由についてみると、1位の「所ジョージさん」では「車好きのイメージがある」、2位の「堺正章さん」では「実際にクラシックカーを所有し、運転している」、3位の「岩城滉一さん」では「シブくてかっこいいので」といった回答がみられました。