BMSG、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で事業開発やアーティストマネージャーなど10ポジション以上を募集

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年3月12日（木）より、株式会社BMSG（以下、BMSG）の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、「アーティストマネージャー」など17職種を公募します。下記本プロジェクト概要を紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/BMSG_2603/

プロジェクト概要

アーティスト・SKY-HI（日高光啓）氏が代表取締役CEOを務め、「BE:FIRST」「HANA」などを擁する音楽事務所、BMSG。「才能を殺さないために。」というミッションを掲げ、設立からわずか数年で日本のエンターテインメントシーンを大きく塗り替えてきました。

例えばBMSG初のボーイズグループ「BE:FIRST」は、2025年に世界12都市での初のワールドツアーを完走。『日本レコード大賞』では、4年連続で優秀作品賞を受賞しています。また、8人組ボーイズグループ「MAZZEL」は、4枚目シングル『Only You』で音楽チャート44冠を獲得しました。

さらに同年には、シンガーソングライター・ちゃんみな氏とBMSGが共同で手掛けたオーディション番組『No No Girls』から、初のガールズグループ「HANA」が誕生。続く2026年には、オーディション番組『THE LAST PIECE』から、5人組ボーイズグループ「STARGLOW」がデビュー。国内外で評価されるアーティストを次々と世に送り出しながら、掲げるビジョンを現実のものへと変えています。

設立6年目を迎えたBMSGが次に見据えるのは、BMSGから日本の音楽・カルチャーを世界へ届け、根付かせること。その実現に向け、所属アーティストの海外展開、プラットフォームを活用したファンとの新たな関係性の模索、新たなクリエイティブ組織の発足という3つの挑戦が動き出しています。

こうした挑戦をより強力に推進するために不可欠なのが、組織体制のさらなる強化です。そこで今回、10ポジション以上で一斉募集を実施。事業開発（BizDev）やファンクラブ運営担当、アーティストマネージャー、経理・経営管理責任者、SNSディレクション・プランニング担当など、組織基盤の強化に欠かせないポジションで募集を行ないます。BMSGが重視するのは「芸能のルールより社会の常識」。だからこそ、異業種からのキャリアチェンジも歓迎しています。実際に、社員の半数近くが異業種からの転職者。多角的な視点が組織をアップデートする原動力となっています。 BMSGから日本の音楽・カルチャーを世界へ届ける。そんな志ある挑戦者を心からお待ちしています。

募集要項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/725/table/1169_1_e11c426fd5f633229dbbf4e26c7abc72.jpg?v=202603131251 ]

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第16弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

■第17弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7Z0WSEo1pP4 ]

