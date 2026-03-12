＜クラフレックス＞カウンタークロスでHACCPインターナショナル認証を取得

オザックス株式会社

オザックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：尾崎 豊弘、以下当社）は、不織布衛生ふきん<クラフレックス>カウンタークロスで、食品業界における品質管理手法のひとつとして広く知られているHACCPを運用し、食品の安全を図る環境に対応できることを示すHACCPインターナショナル認証を取得いたしました。

製品には、順次認定マークを印刷していく予定です。今後も当社はカウンタークロスの販売を通じて、食品業界の「安全」「安心」に貢献してまいります。

<クラフレックス>カウンタークロス

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理 の手法です。

HACCPインターナショナル認証は、食品工場で使用される機器、資材、清掃用具などが、ＨＡＣＣＰ基準の厳しい安全・衛生基準を満たしているか、第三者機関が審査・認証する民間制度です。オーストラリアのHACCP international社(https://haccp-international.com/japan/)などが提供し、世界で一流のオペレーションを行う食品製造・加工・調理の場の食品安全に適合した機器・設備であることを認定するものです。

認証マーク

<クラフレックス>カウンタークロス(https://www.zaxzax.jp/view/page/countercloth)

<クラフレックス>カウンタークロスは、汚れ落ちの良さと乾燥の速さにより雑菌が繁殖しにくいことが特長のふきんで、1972年からスーパーマーケットや飲食店で幅広く使用されてきた商品です。2024年12月でクラレクラフレックス株式会社様での生産が終了となり、昨年より株式会社クラレの技術協力・ご支援の下、引き継ぎ当社で企画販売しております。

【オザックス株式会社 会社概要】

所在地 ： 東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル

設立 ： 1920年９月（創業：1910年9月）

資本金 ： 5億２百万円

代表者 ： 代表取締役会長兼社長 尾崎豊弘

事業内容 ： ・生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料、販売

・洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売

・食品の販売

・上記に関する輸出入

URL ： https://www.ozax.co.jp/