「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」の新企画発表！

福岡ソフトバンクホークス株式会社FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT キービジュアル

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、王貞治氏の福岡・ホークスでの歩みを次世代へつなぐ「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT（フクオカ・オウ・サダハル・レガシー・プロジェクト）」の一環として新たに行う2つの企画について、お知らせします。

今回新たに、みずほPayPayドーム福岡の外周1階の壁面に、ホークスのホーム球場の象徴として歴史と精神を感じられる巨大なウォールアートを制作します。制作は3月より約１か月間にわたり、アーティスト・澁谷忠臣（しぶやただおみ）氏が手がけ、王貞治氏と福岡でホークスの歴史を築いた選手たちなどを描きます。制作過程はお客さまも通行時にご覧いただくことができ、完成までの歩みも含めてお楽しみいただけます。

また、みずほPayPayドームに隣接するBOSS E・ZO FUKUOKA 4Fにある「王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル」の企画展示エリアで、4月14日（火）より特別企画展「王貞治とともに築き上げた福岡のホークス～受け継がれる王貞治の教え～」を開催します。王貞治氏本人をはじめ、城島健司CBO、秋山幸二氏、工藤公康氏、小久保裕紀監督、柳田悠岐選手への特別取材を通じ、王貞治氏の教えと福岡で築かれたホークスの歴史を可視化します。

今後、その他の取り組みも順次発表予定です。

福岡ソフトバンクホークスは、王貞治氏や選手たちが福岡で切り拓いてきた歴史・体現してきた理念を福岡のスポーツの文化として根付かせるために、今後も様々な活動を展開していきます。

【新規企画１.】ホークスの歴史と精神を感じられる「ウォールアート」を制作

【新規企画２.】特別展示開催：「王貞治とともに築き上げた福岡のホークス」～受け継がれる王貞治の教え～

制作予定箇所■ウォールアート 制作アーティスト澁谷忠臣さん

【参考】

■「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」とは

FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT ロゴ

王貞治氏を象徴としながら、その前後で福岡のプロ野球を支えてきた歴代の選手、関係者、さらには地域とともに積み重ねられてきた「ホークスの文化」を、過去の記録や思い出としてとどめるのではなく、次の世代が受け取り、語り継いでいける“地域のレガシー（文化的遺産）”として未来へ手渡す取り組みです。王貞治氏や選手たちが福岡で切り拓いてきた歴史、体現してきた理念を福岡のスポーツの文化として根付かせる活動を行っていきます。

さらに、自治体・教育機関・地域団体と連携しながら、子どもたちや若い世代が自然に野球やスポーツの文化に触れられる仕組みづくりも進めてまいります。

■FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 記念試合「OH SADAHARU LEGACY DAY」

OH SADAHARU LEGACY DAY キービジュアル

5月24日（日）にみずほPayPayドーム福岡で行う北海道日本ハムファイターズ戦で、王貞治氏の歩みと精神を、ファン・地域とともに共有する象徴的な一日として、「OH SADAHARU LEGACY DAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」を開催します。ホークス選手全員が背番号「89」の「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 特別ユニフォーム」を着用して試合に臨み、入場者に同デザインのレプリカユニフォームを配布する予定のほか、当日はイベントや特別演出を通じ、野球文化の継承を体感できる機会を創出します。