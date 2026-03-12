海洋部門を新設した『NCCふるさとCM大賞』で表彰式を開催

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人NEXTながさきごみゼロプロジェクトは、2026年3月8日（日）に「NCCふるさとCM大賞」の表彰式を開催しました。21回目の開催を迎える今回は、審査員に長崎の海で活動するプロダイバーであり、チャンネル登録者数31万人超のYouTube「スイチャンネル」の運営者である中村拓朗さんをお迎えしました。海洋部門の特別賞となる審査員特別賞は、対馬市立豊玉小学校の「対馬は目立つしま」が受賞しました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策事業「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

イベント概要

・開催概要 「NCCふるさとCM大賞」表彰式を開催

・日程 2026年3月8日（日）14時00分～16時00分

・開催場所 長崎県美術館

・協力団体 長崎文化放送、長崎県、長崎県教育委員会

海洋部門を新設した「NCCふるさとCM大賞」表彰式を開催

「NCCふるさとCM大賞」の表彰式を開催。海洋部門の特別賞となる審査員特別賞は、対馬市立豊玉小学校の「対馬は目立つしま」が受賞しました。それだけ海の豊かさが守られている証表彰式の模様や、特別賞の審査員である中村拓朗さんの活動等についてまとめた特別番組を3月29日（日）13時55分からNCCで放送します。

受賞者の声

「対馬の魅力を詰め込んだCMが特別賞をもらえてうれしい」「学校にいるみんなや家族に喜びを伝えたい」などと話していました。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人NEXTながさきごみゼロプロジェクト

活動内容：「海洋ごみ問題」について認知を広め、県民ひとりひとりの身近な問題として捉えてもらうことを目指すプロジェクト。自治体やNPO法人・地元企業、学校などと連携した企画を実施し、「海ごみ撲滅」と次の世代にキレイな長崎の海を引き継ぐための啓蒙を県全体の関心事となるよう広めていくことを目的とする。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/