サイトライン／エバリュエート、CPHI Japan 2026 に出展

サイトライン／エバリュエート（Citeline/Evaluate）は、2026年4月21日（火）から23日（木）にかけて東京ビッグサイトで開催される CPHI Japan 2026 に出展いたします。

当社は、「不確実な市場で、確かな戦略を」 をコンセプトに、CDMOと製薬企業を国境を越えてつなぎ、事業を成功に導く戦略パートナーとして、グローバル開発・商業化を支援する最新データインサイトを提供します。

展示ブースでは、CDMOの潜在的なパートナーシップ選定や競合環境分析にお使いいただけるソリューションや、委託元であるバイオ製薬企業のCDMO選定を支援するソリューションを紹介するとともに、製薬業界の未来を読み解く講演を複数実施いたします。

出展背景：不確実性が高まる中で求められる“確かな戦略”

CPHI 特設ページはこちら :https://www.evaluate.com/ja/event/cphi-2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=article

製薬業界は、パテントクリフ、地政学リスク、中国ディールの変動、韓国を含むアジア新興市場のR&D動向など、複数の不確実性が重なる局面を迎えています。 その一方で、CDMOとの協業深化はサプライチェーン戦略の中核となり、国境を越えて最適なパートナーシップを構築することが、今、かつてないほど重要になっています。

サイトライン／エバリュエートは、製薬企業とCDMO双方の意思決定をデータで支え、最適なパートナー選定および商業戦略を“確実性のある形”で支援するソリューション を提供しています。

出展概要

■ 展示ブース

日程：

2026年4月21日（火）～23日（木）

場所： 東京ビッグサイト 東ホール

ゾーン： バイオ医薬品ゾーン

小間番号： 3H-11

現地でのブース面談を事前予約いただいたお客様には、限定で下記 【豪華特典※】 をご用意しています。下記特設イベントページよりお申し込みください。

※一部条件あり・下記画像をご覧ください。

講演情報

CPHI 特設ページはこちら :https://www.evaluate.com/ja/event/cphi-2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=article英国に本社を構えるCitelineとEvaluateにちなんだ、英国テイストの豪華特典をご用意。■ 講演１.

不確実性の時代を生き抜く製薬業界 ーパテントクリフ、中国ディール・韓国R&D動向から見る5年後の未来

日程： 2026年4月21日（火）14:15～14:45

場所： 3C 会場（東3ホール内）

講演１.申し込みはこちら（先着順） :https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php?SearchSeminarDate=&SearchSeminarCategory=&SearchPresentation=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarFreeword=%E4%B8%8D%E7%A2%BA%E5%AE%9F%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%8A%9C%E3%81%8F%E8%A3%BD%E8%96%AC%E6%A5%AD%E7%95%8C■ 講演２.

SMBC日興証券 × Citeline/Evaluate コラボ│CDMOの成長を加速するパートナー戦略

日程： 2026年4月23日（木）10:45～11:15

場所： 1A 会場（東1ホール内）

会社概要

講演２.申し込みはこちら（先着順） :https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php?SearchSeminarDate=&SearchSeminarCategory=&SearchPresentation=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarFreeword=SMBC%E6%97%A5%E8%88%88%E8%A8%BC%E5%88%B8%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E4%BC%81%E7%94%BB

サイトライン／エバリュエート（Citeline/Evaluate） は、ノーステラ（Norstella）グループの一員として、医薬品の研究開発から商業化までの意思決定を支援するグローバルデータプラットフォームを提供しています。臨床試験データベース、治験責任医師・施設情報、売上予測、競合環境分析、アセット評価など、業界屈指のデータとインサイトを通じて、製薬企業とCDMOの事業成功に貢献しています。

詳細を見る :https://view-su2.highspot.com/viewer/ebbd16ce1e0635651d736184b108e28b#1

サイトライン・エバリュエート PR問い合わせ先

https://www.evaluate.com/ja/

Evaluate Japan株式会社 APAC マーケティング部門

